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ARM: Intel rekabet avantajına sahip değil!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM: Intel rekabet avantajına sahip değil!
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ARM tepe yöneticisi Warren East

Yarıiletken endüstrisi ve işlemci pazarı gündeme geldiğinde tartışılan ilk konu Intel - AMD rekabeti olsa da her geçen gün biraz daha fazla mobilize olan teknoloji dünyasında, ARM firmasının hızlı yükselişi sürüyor. Düşük güç tüketimli mikroişlemci tasarımlarıyla bugün cep telefonu pazarının %98'ini elinde bulunduran ARM, lisansladığı işlemci teknolojileriyle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hem Intel hem de AMD'nin en büyük rakibi olacak gibi görünüyor. Piyasa analistleri ve araştırma kuruluşları, yaşanan ekonomik krize rağmen 2009 yılında rekor büyüme gerçekleştiren akıllı telefon pazarını, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde teknoloji firmalarının hızlı büyüme göstereceği, çekiciliği en yüksek pazar olarak tanımlarken, ARM'ın kontrol ettiği bu pazarda yakın zamanda Intel çözümlerini de görmeye başlayacağız. CES 2010 fuarında LG'nin Atom işlemcili akıllı telefonunu tanıtan Intel, Xscale operasyonu sonrasında akıllı telefon pazarına bu kez çok daha güçlü bir şekilde girmeye hazırlanıyor.

Çeşitli Intel etkinliklerinde konuşma fırsatı yakaladığımız Intel mühendisleri, gelecek yıllarda rekabetin ultra-düşük güç tüketimli işlemciler etrafında yaşanacağını belirtirken, ARM yaşanması muhtemel rekabet senaryoları için şimdiden kolları sıvamış durumda. ARM tepe yöneticisi Warren East verdiği yeni bir röportajında, mobil işlemcilerde Intel'in herhangi bir rekabet avantajına sahip olmadığını iddia etti. East açıklamasının devamında, ARM11 tasarımından Cortex-A8 ve Cortex-A9 tasarımlarına geçiş yaptıklarını Cortex-A9 sonrasındaki kuşak için de lisanslama aşamasında olduklarına dikkat çekerek, peformans seviyesini ciddi şekilde arttıracaklarını belirtti. Yol haritalarında 64-bit ve Sanallaştırma teknolojilerine destek olduğuna değinen Warren East, Intel'in müthiş yarıiletken teknolojilerine sahip olduğu konuşuluyor, belki TSMC, GlobalFoundries ve IBM'in 6 ay önündeler ancak ARM olarak 22nm için tasarım çalışmalarını tamamladıklarını, 32nm işlemciler için iş ortaklarının yıl ortasına doğru hacimli üretime başlayacağını söyledi.

Intel ve AMD'nin x86 tabanlı işlemcileriyle kıyaslandığında ARM tabanlı çözümlerin en büyük avantajı bilindiği üzere çok daha az enerji tüketmeleri. Ancak ARM mimarisi Windows işletim sistemleriyle (Windows CE hariç) uyumlu değil ve bu durum ARM için en büyük handikap olarak gösteriliyor. Fakat ARM tepe yöneticisi Warren East bu konuda da farklı düşünüyor. Linux'un gelecekte benzer kullanıcı deneyimi sunacağını belirten East, 25 yıllık geçmişi olan Wintel tekeli göz önüne alındığında, Linux'un son 1.5-2 yıldaki gelişiminin kısa zamanda benzer kullanıcı deneyiminin yakalanacağı yönündeki gösterge olduğunu belirtti.


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Public_Enemy 9 yıl
Linux senelerdir patlayacak bir patlayamadı nedense :) Linux ile ilgli ciddi çalışmalar genelde kurumsal çözümler üzerine çünkü linux'un fiyat avantajı orada ortaya çıkıyor, ev kullanıcısı zaten işletim sistemine para ödemiyor.
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Mech.Engineer 9 yıl
ARM güç tüketimi ve performans konusunda bu kadar ilerlemişken intel mevcut teknolojisi ile düşük güç tüketimli cihazlarda asla yarışamaz.AMD de intel farklı değil bu segmentte.Zaten linux gibi bedava lisanslı dağıtılan bir işletim sistemi varken, Düşük güç tüketimli internet ve medya cihazlarında intel avcunu yalayacak sanırım.
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klozet2 9 yıl
bu çok zaman gerektirir hemde bilm
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kesicii 9 yıl
bu arm piyasaya girecek tutulacak rekabet yaratıp piyasayı düşürecek.....bizde ancak torunlarımıza hediye alırız bu işlemcileri
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sertacaygun 9 yıl
DEATH71; Katılıyorum.
Biraz programlama dili öğrenen 3-5 arkadaşı ile kendi Linux'unu hazırlıyor. Linux ondan kaybediyor.
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C@r@nthir 9 yıl

sertacaygun

DEATH71; Katılıyorum.

Biraz programlama dili öğrenen 3-5 arkadaşı ile kendi Linux'unu hazırlıyor. Linux ondan kaybediyor.



yok artık. piyasadaki ubuntu gibi linux dağıtımlarının 3-5 arkadaş tarafından mı hazırlandığını zannediyorsunuz. Ubunutunun gelişiminde çalışan mühendisler dışında tüm dünyadan mühendisler katkıda bulunuyor linux dağıtımlarına. Özgür yazılım böyle birşey
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tahir40 9 yıl
Ekran kartı pazarında 2 firma var, biri yeni teknoloji kartını bi kaç ay geciktirdiğinde diğeri kafasına göre fiyat belirliyor, pazarı kontrol ediyor.... işlemci piyasası da farklı değil, şu an amd sadece giriş-orta seviyede var. Biraz parası olan yeni nesil intel işlemcileri tercih ediyor. Bence gücü yeten via,arm gibi firmalar da devler ligine oynamalı...
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L.o.T.u.S 9 yıl
Yeni bir devim bu piyasaya katılması biz kullanıcılar için rekabetten dolayı sevindirici bir olay
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hellkit 9 yıl
olsun olsun rekabet olsun fiyatlar düşsün
ama arm nin windows desteklememesi kötü
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Bekir Emek 9 yıl
arm, pda ve smartphone telefonlarda geçmiştede günümüzdede hala lider çekirdektir.gelecekte amd ve intel eğer mobiliteye önem verecekse (ki yavaş yavaş teknoloji mobilize oluyor) o zaman bugünkü omap 4440-4430 işlemcilerden kat kat daha iyisini yapmak zorundalar.arm nin cortex-a9mp core çekirdeğini kullanan omap,netbook lara monte edilirse bu haliyle bile intel atomu tokatlar.önemli olan sadece çekirdek değil işlemcinin kendi içerisinde barındırdığı yonga teknolojileridir.özellikle amd den bu tarz işlemcileri üretmesini bekliyorum ki tekelci intel namussuzunu mobil cihaz sektöründen silmek için.o da olacak inşallah.saygılar...
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Tolgá 9 yıl
linux dağıtımları birleşip tek bir dağıtım hazırlamadıktan sonra linuxdan hiçbirşey olmaz
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talh4wk 9 yıl
rekabet bizim için iyidir :)
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WinteR 9 yıl
Wintel( ve Win-Amd'yi)'i çok hafife almış amca, 1993'den beri bütün dünyaya yayıldı, hep denir Linux patlama yaptı yapacak...?
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Mertcan. 9 yıl
Bence de AMD masaüstündeki başarısını mobil sektördeki ilerleyişiyle parlatmalı , özellikle cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlarda çok ilerlemesi lazım.
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dante38 9 yıl
Ben zannetmiyorum yeni gelen firmaların iyi olacağını şuana piyasadaki işlemci firmaları bizi o kadar sömürdü.Ellerinde para var.
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dellino 9 yıl
Rekabetin olması kaliteyi ve fiyat avantajını getirir.
Creative Zii ve AMD de bu segmentte bir an önce kendilerini göstermeliler.
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