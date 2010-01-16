ARM: Intel rekabet avantajına sahip değil!

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ARM tepe yöneticisi Warren East

Yarıiletken endüstrisi ve işlemci pazarı gündeme geldiğinde tartışılan ilk konu Intel - AMD rekabeti olsa da her geçen gün biraz daha fazla mobilize olan teknoloji dünyasında, ARM firmasının hızlı yükselişi sürüyor. Düşük güç tüketimli mikroişlemci tasarımlarıyla bugün cep telefonu pazarının %98'ini elinde bulunduran ARM, lisansladığı işlemci teknolojileriyle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hem Intel hem de AMD'nin en büyük rakibi olacak gibi görünüyor. Piyasa analistleri ve araştırma kuruluşları, yaşanan ekonomik krize rağmen 2009 yılında rekor büyüme gerçekleştiren akıllı telefon pazarını, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde teknoloji firmalarının hızlı büyüme göstereceği, çekiciliği en yüksek pazar olarak tanımlarken, ARM'ın kontrol ettiği bu pazarda yakın zamanda Intel çözümlerini de görmeye başlayacağız. CES 2010 fuarında LG'nin Atom işlemcili akıllı telefonunu tanıtan Intel, Xscale operasyonu sonrasında akıllı telefon pazarına bu kez çok daha güçlü bir şekilde girmeye hazırlanıyor.

Çeşitli Intel etkinliklerinde konuşma fırsatı yakaladığımız Intel mühendisleri, gelecek yıllarda rekabetin ultra-düşük güç tüketimli işlemciler etrafında yaşanacağını belirtirken, ARM yaşanması muhtemel rekabet senaryoları için şimdiden kolları sıvamış durumda. ARM tepe yöneticisi Warren East verdiği yeni bir röportajında, mobil işlemcilerde Intel'in herhangi bir rekabet avantajına sahip olmadığını iddia etti. East açıklamasının devamında, ARM11 tasarımından Cortex-A8 ve Cortex-A9 tasarımlarına geçiş yaptıklarını Cortex-A9 sonrasındaki kuşak için de lisanslama aşamasında olduklarına dikkat çekerek, peformans seviyesini ciddi şekilde arttıracaklarını belirtti. Yol haritalarında 64-bit ve Sanallaştırma teknolojilerine destek olduğuna değinen Warren East, Intel'in müthiş yarıiletken teknolojilerine sahip olduğu konuşuluyor, belki TSMC, GlobalFoundries ve IBM'in 6 ay önündeler ancak ARM olarak 22nm için tasarım çalışmalarını tamamladıklarını, 32nm işlemciler için iş ortaklarının yıl ortasına doğru hacimli üretime başlayacağını söyledi.

Intel ve AMD'nin x86 tabanlı işlemcileriyle kıyaslandığında ARM tabanlı çözümlerin en büyük avantajı bilindiği üzere çok daha az enerji tüketmeleri. Ancak ARM mimarisi Windows işletim sistemleriyle (Windows CE hariç) uyumlu değil ve bu durum ARM için en büyük handikap olarak gösteriliyor. Fakat ARM tepe yöneticisi Warren East bu konuda da farklı düşünüyor. Linux'un gelecekte benzer kullanıcı deneyimi sunacağını belirten East, 25 yıllık geçmişi olan Wintel tekeli göz önüne alındığında, Linux'un son 1.5-2 yıldaki gelişiminin kısa zamanda benzer kullanıcı deneyiminin yakalanacağı yönündeki gösterge olduğunu belirtti.