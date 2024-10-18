Nvidia CEO’su Intel ve AMD’nin x86 ittifakı hakkında konuştu

Tam Boyutta Gör Intel ve AMD'nin başı çektiği "x86 ittifakı" bir süre önce gündeme damga vurdu. Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu yeni oluşumun mimarinin geleceği için önemli ve gerekli bir adım olduğunu belirtti. Huang, özellikle x86 mimarisinin bütünlüğünün korunmasının sektördeki denge için kritik olduğunu vurguladı.

Huang, ittifakı destekledi

Geçtiğimiz günlerde Intel, AMD ve bazı diğer büyük teknoloji firmaları x86 Ecosystem Advisory Group adı altında birleşerek, mimarinin geleceğini şekillendirmeyi ve platformlar arası uyumluluğu sağlama amacı güden bir ittifak kurdu. Bu ittifak ilk ortaya çıktığında Nvidia'nın yapay zeka piyasasındaki etkisini dengelemek için oluşturulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise bu iddialara net bir cevap verdi ve ittifakı desteklediğini açıkladı.

Huang, "x86'yı destekliyoruz. x86 bizim için çok önemli. Bilgisayarlar, iş istasyonları ve veri merkezleri için bu mimariyi kullanıyoruz. Mimarinin parçalanması sektör için iyi değildi. Bu nedenle onların yaptıklarını çok beğeniyorum. x86’nın x86 olarak kalmasını sağlamak önemli. Aksi takdirde x86, x86 olmaktan çıkar. Bu yüzden bu adımlarının harika olduğunu düşünüyorum" dedi.

Intel ve AMD, x86’yı kurtarmak için güçlerini birleştiriyor 2 gün önce eklendi

Nvidia, x86 segmentinin teknoloji yarışında zayıfladığını ve bu ittifakın, mimarinin bir arada kalmasına ve gelecekteki gelişmelerde tutarlılığının korunmasına yardımcı olacağını savunuyor. Jensen Huang’ın bu desteği, Intel-AMD ittifakının Nvidia’yı özellikle yapay zeka piyasasında daha güçlü bir rekabetle karşı karşıya bırakabileceği gerçeğine rağmen dikkat çekici bulunuyor.

Zaman, düşmanları müttefik yapar

Tam Boyutta Gör Bu ittifak haberi, Lenovo’nun düzenlediği Tech World etkinliği esnasında ortaya çıktı. Intel CEO'su Pat Gelsinger ve AMD CEO'su Lisa Su'nun ilk kez aynı sahneyi paylaşması, teknoloji dünyasında uzun zamandır düşman olarak bilinen bu iki devin artık ortak bir amaç doğrultusunda hareket ettiğini gösterdi.

Pat Gelsinger, bu birliktelik hakkında yaptığı açıklamada, "Intel ve AMD'nin belki de ilk iş birliğine tanıklık ediyorsunuz. Bazıları 'x86 bitti mi?' diye soruyor. Size söylüyorum ki, bu mimarinin ölüm söylentileri büyük ölçüde abartılmış. Biz halen hayattayız ve x86 gelişiyor" dedi. Gelsinger, x86'nın hâlâ güçlü bir şekilde var olduğunu ve Intel ile AMD'nin bu mimariyi daha da ileri taşımak için birlikte çalışacağını belirtti.

x86 ittifakı sadece Nvidia için değil aynı zamanda ARM mimarisinin PC endüstrisine kök salmasına karşın da çalışacak. Qualcomm gibi firmaların piyasaya sunduğu ARM tabanlı çözümler önemli başarımlar yakalarken Nvidia ve MediaTek’in de ARM mimarisi üzerine kurulu yapay zeka tabanlı PC çipleri üretmeye hazırlandığı biliniyor. Bu durum, x86 mimarisinin hiç olmadığı kadar büyük bir rekabetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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Nvidia CEO’su Intel ve AMD’nin x86 ittifakı hakkında konuştu