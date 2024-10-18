Nvidia CEO’su Intel ve AMD’nin x86 ittifakı hakkında konuştu

Huang, ittifakı destekledi
Geçtiğimiz günlerde Intel, AMD ve bazı diğer büyük teknoloji firmaları x86 Ecosystem Advisory Group adı altında birleşerek, mimarinin geleceğini şekillendirmeyi ve platformlar arası uyumluluğu sağlama amacı güden bir ittifak kurdu. Bu ittifak ilk ortaya çıktığında Nvidia'nın yapay zeka piyasasındaki etkisini dengelemek için oluşturulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise bu iddialara net bir cevap verdi ve ittifakı desteklediğini açıkladı.
Huang, "x86'yı destekliyoruz. x86 bizim için çok önemli. Bilgisayarlar, iş istasyonları ve veri merkezleri için bu mimariyi kullanıyoruz. Mimarinin parçalanması sektör için iyi değildi. Bu nedenle onların yaptıklarını çok beğeniyorum. x86’nın x86 olarak kalmasını sağlamak önemli. Aksi takdirde x86, x86 olmaktan çıkar. Bu yüzden bu adımlarının harika olduğunu düşünüyorum" dedi.
Nvidia, x86 segmentinin teknoloji yarışında zayıfladığını ve bu ittifakın, mimarinin bir arada kalmasına ve gelecekteki gelişmelerde tutarlılığının korunmasına yardımcı olacağını savunuyor. Jensen Huang’ın bu desteği, Intel-AMD ittifakının Nvidia’yı özellikle yapay zeka piyasasında daha güçlü bir rekabetle karşı karşıya bırakabileceği gerçeğine rağmen dikkat çekici bulunuyor.
Zaman, düşmanları müttefik yapar
Pat Gelsinger, bu birliktelik hakkında yaptığı açıklamada, "Intel ve AMD'nin belki de ilk iş birliğine tanıklık ediyorsunuz. Bazıları 'x86 bitti mi?' diye soruyor. Size söylüyorum ki, bu mimarinin ölüm söylentileri büyük ölçüde abartılmış. Biz halen hayattayız ve x86 gelişiyor" dedi. Gelsinger, x86'nın hâlâ güçlü bir şekilde var olduğunu ve Intel ile AMD'nin bu mimariyi daha da ileri taşımak için birlikte çalışacağını belirtti.
x86 ittifakı sadece Nvidia için değil aynı zamanda ARM mimarisinin PC endüstrisine kök salmasına karşın da çalışacak. Qualcomm gibi firmaların piyasaya sunduğu ARM tabanlı çözümler önemli başarımlar yakalarken Nvidia ve MediaTek’in de ARM mimarisi üzerine kurulu yapay zeka tabanlı PC çipleri üretmeye hazırlandığı biliniyor. Bu durum, x86 mimarisinin hiç olmadığı kadar büyük bir rekabetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...