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    Nvidia CEO’su Intel ve AMD’nin x86 ittifakı hakkında konuştu

    Intel ve AMD başta olmak üzere teknoloji devleri x86 mimarisini kurtarmak için bir araya geldi. Nvidia CEO’su Jensen Huang ise bu ittifak hakkında konuştu ve bunun gerekli olduğunu söyledi.
    Nvidia CEO’su Intel ve AMD’nin x86 ittifakı hakkında konuştu Tam Boyutta Gör
    Intel ve AMD'nin başı çektiği "x86 ittifakı" bir süre önce gündeme damga vurdu. Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu yeni oluşumun mimarinin geleceği için önemli ve gerekli bir adım olduğunu belirtti. Huang, özellikle x86 mimarisinin bütünlüğünün korunmasının sektördeki denge için kritik olduğunu vurguladı.

    Huang, ittifakı destekledi

    Geçtiğimiz günlerde Intel, AMD ve bazı diğer büyük teknoloji firmaları x86 Ecosystem Advisory Group adı altında birleşerek, mimarinin geleceğini şekillendirmeyi ve platformlar arası uyumluluğu sağlama amacı güden bir ittifak kurdu. Bu ittifak ilk ortaya çıktığında Nvidia'nın yapay zeka piyasasındaki etkisini dengelemek için oluşturulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise bu iddialara net bir cevap verdi ve ittifakı desteklediğini açıkladı.

    Huang, "x86'yı destekliyoruz. x86 bizim için çok önemli. Bilgisayarlar, iş istasyonları ve veri merkezleri için bu mimariyi kullanıyoruz. Mimarinin parçalanması sektör için iyi değildi. Bu nedenle onların yaptıklarını çok beğeniyorum. x86’nın x86 olarak kalmasını sağlamak önemli. Aksi takdirde x86, x86 olmaktan çıkar. Bu yüzden bu adımlarının harika olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Nvidia, x86 segmentinin teknoloji yarışında zayıfladığını ve bu ittifakın, mimarinin bir arada kalmasına ve gelecekteki gelişmelerde tutarlılığının korunmasına yardımcı olacağını savunuyor. Jensen Huang’ın bu desteği, Intel-AMD ittifakının Nvidia’yı özellikle yapay zeka piyasasında daha güçlü bir rekabetle karşı karşıya bırakabileceği gerçeğine rağmen dikkat çekici bulunuyor.

    Zaman, düşmanları müttefik yapar

    Nvidia CEO’su Intel ve AMD’nin x86 ittifakı hakkında konuştu Tam Boyutta Gör
    Bu ittifak haberi, Lenovo’nun düzenlediği Tech World etkinliği esnasında ortaya çıktı. Intel CEO'su Pat Gelsinger ve AMD CEO'su Lisa Su'nun ilk kez aynı sahneyi paylaşması, teknoloji dünyasında uzun zamandır düşman olarak bilinen bu iki devin artık ortak bir amaç doğrultusunda hareket ettiğini gösterdi.

    Pat Gelsinger, bu birliktelik hakkında yaptığı açıklamada, "Intel ve AMD'nin belki de ilk iş birliğine tanıklık ediyorsunuz. Bazıları 'x86 bitti mi?' diye soruyor. Size söylüyorum ki, bu mimarinin ölüm söylentileri büyük ölçüde abartılmış. Biz halen hayattayız ve x86 gelişiyor" dedi. Gelsinger, x86'nın hâlâ güçlü bir şekilde var olduğunu ve Intel ile AMD'nin bu mimariyi daha da ileri taşımak için birlikte çalışacağını belirtti.

    x86 ittifakı sadece Nvidia için değil aynı zamanda ARM mimarisinin PC endüstrisine kök salmasına karşın da çalışacak. Qualcomm gibi firmaların piyasaya sunduğu ARM tabanlı çözümler önemli başarımlar yakalarken Nvidia ve MediaTek’in de ARM mimarisi üzerine kurulu yapay zeka tabanlı PC çipleri üretmeye hazırlandığı biliniyor. Bu durum, x86 mimarisinin hiç olmadığı kadar büyük bir rekabetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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