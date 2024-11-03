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    Anlık Bildirim

    Intel, batmak için çok büyük olabilir: ABD, kurtarma planları yapıyor

    Teknoloji dünyasının devlerinden Intel, tarihinin en kötü döneminden geçiyor olsa da görünüşe göre şirket, batmayacak kadar büyük olabilir. Üstelik Intel’i kurtarma planları da yapılmakta.
    Intel, batmak için çok büyük olabilir: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    ABD'nin en büyük çip üreticilerinden Intel'in mali durumuna yönelik endişeler, Washington'da dikkatle takip ediliyor. Aktarılanlara göre Intel’in finansal durumu kötüye gitmeye devam ederse ABD'li yasa yapıcılar, şirkete destek sağlama seçeneklerini gündeme alacak. Bu olası yardım paketi, Intel'in önceden yararlanacağı açıklanan ve 2024 sonuna kadar en az 8,5 milyar dolar alması beklenen CHIPS Yasası kapsamının ötesine geçecek.

    Nedir bu "Batmayacak kadar büyük" ?

    "Batmayacak kadar büyük" veya "too big to fail" söylemi, özellikle finans ve ekonomik alanlarına aşina olanların duyduğu bir terim. Bu ifade, bazı büyük şirketlerin veya finansal kuruluşların çok önemli ve büyük oldukları için batmalarına izin verilemeyeceği anlamına geliyor.

    Bu tür kuruluşların çöküşü, ekonomi üzerinde büyük olumsuz etkiler yaratacağı için hükümetler veya merkez bankaları tarafından kurtarma müdahaleleriyle desteklenir. Örneğin, 2008 küresel finansal krizinde bazı büyük bankalar için bu politika benimsenmişti. Tarihinin en kötü döneminden geçen Intel için de görünüşe göre bu müdahaleler gerektiğinde uygulanacak.

    Intel’i kurtarmak

    ABD’li yasa yapıcılar Intel’in batmasının önüne geçecek önlemler üzerinde sessizce tartışırken henüz bunların yalnızca ihtiyati tedbir amacıyla sürdürüldüğünü belirtmek gerekiyor. Intel, 2024 üçüncü çeyrek kazanç çağrısında yüksek miktarda zarar açıklasa da gelirleri beklenenin üstündeydi. Intel, halihazırda 1968′deki kuruluşundan bu yana en önemli yeniden yapılanma süreçlerinden birini yürütüyor.

    Intel, batmak için çok büyük olabilir: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Intel'in ABD için taşıdığı stratejik önem, bu tartışmaların ardında yatan temel neden olarak öne çıkıyor. ABD, Çin ile ileri teknoloji alanında küresel liderlik mücadelesi verirken, Intel'in hem çip tasarımı hem de üretimi yapan tek Amerikan şirketi olması büyük bir avantaj sağlıyor. AMD ve Nvidia gibi diğer ABD merkezli yarı iletken devleri yalnızca çip tasarımı yapıyor; üretim ise başka firmalara yaptırılıyor.

    Intel'in başarısız olması durumunda ABD, en gelişmiş çiplerini üretmek için Tayvanlı TSMC ve Güney Koreli Samsung gibi yabancı şirketlere bağımlı hale gelecek. Her ne kadar bu iki şirketin ABD’de üretim tesisleri bulunsa da, bu tesislerin toplam üretim kapasitesi oldukça sınırlı. Ayrıca, TSMC ve Samsung’un ana merkezlerinin bulunduğu Tayvan ve Güney Kore, Çin'e olan yakınlıkları nedeniyle stratejik risk taşıyor.

    Intel'in iflasının istenmemesinin bir diğer önemli nedeni de şirketin ABD ekonomisine sağladığı katkı. 2023 yılında 40 milyar doları aşan ihracat geliri ile ülkenin en büyük ihracatçıları arasında yer alan Intel, ABD Savunma Bakanlığı'nın Secure Enclave programı aracılığıyla ordu için ileri teknoloji çipler üretiyor. Ayrıca, iş gücü bakımından da önemli bir rol oynayan Intel, son dönemlerde 16.000’den fazla çalışanını işten çıkarmasına rağmen hala 120.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

    Tüm bunlara ek olarak politika yapıcıların Beyaz Saray'ın 2008 yılında Chrysler ve General Motors için yaptığı nakit yardımlarına çekimser yaklaşıyor. Bunun yerine, hükümetin özel sektör birleşmelerini teşvik edebileceği belirtiliyor. Ne de olsa Arm ve Qualcomm'un Intel'in bir kısmını ya da tamamını satın almakla ilgilendiğine dair bazı söylentiler var, ancak bazı uzmanlar Intel'i parçalamanın kimseye faydası olmayacağını söylüyor.

    Intel’in durumu gelecekte nasıl şekillenir bilinmez; ancak şirket, 18A üretim sürecinde ilerlemeye devam ediyor. Firma henüz çok büyük üretim anlaşmalarına imza atmış olmasa da şirket, Amazon ve diğer iki şirketin yeni nesil yarı iletkenleri için bu teknolojiyi kullanmayı taahhüt ettiklerini açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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