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    Çin, kritik bir hamleyle ülke genelinde RISC-V çip kullanımını yaygınlaştırıyor

    Çin, Batı dünyasına ait teknolojilere olan bağımlığını azaltmaya çalışırken önemli bir adım atıyor. Ülke, açık kaynaklı RISC-V çiplerinin kullanımını yaygınlaştırmak için politika yayınlayacak.
    Çin, ülke genelinde RISC-V çip kullanımını yaygınlaştırıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, Batı’ya bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda açık kaynaklı RISC-V çiplerinin ülke genelinde kullanımını teşvik etmek için yeni bir politika kılavuzu yayımlamaya hazırlanıyor. Konuya yakın iki kaynağın aktardığına göre, hükümetin bu konudaki kılavuzu en erken bu ay içinde duyurulabilir.

    Söz konusu çalışma, Çin Siber Uzay İdaresi, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi de dahil olmak üzere sekiz farklı devlet kurumu tarafından ortaklaşa hazırlanıyor.

    RISC-V, çip bağımsızlığı için önemli

    RISC-V, açık kaynaklı bir çip mimarisi olup akıllı telefonlardan yapay zeka sunucularına kadar çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Bu teknoloji, ABD merkezli Intel ve AMD’nin hakimiyetindeki x86 mimarisi ile SoftBank’a ait Arm Holdings tarafından geliştirilen Arm mimarisiyle rekabet halinde.

    Çin’de devlet kurumları ve araştırma enstitüleri, jeopolitik açıdan tarafsız olarak görülen RISC-V’yi son yıllarda benimsemeye başladı. Özel sektör de bu mimariyi düşük maliyetleri nedeniyle giderek daha fazla tercih ediyor. Ancak Çin hükümeti bugüne kadar RISC-V’ye dair resmi bir politika yayımlamış değildi.

    Washington ile Pekin arasındaki teknoloji gerilimi göz önüne alındığında, Çin’in RISC-V’ye yönelimi ABD’de dikkatle takip ediliyor. 2023 yılında bazı Amerikalı milletvekilleri, Biden yönetimine çağrıda bulunarak, Çin’in bu açık kaynaklı teknolojiyi kullanarak kendi yarı iletken endüstrisini geliştirmesinden duydukları endişeyi dile getirmişti. Çin’de ticari RISC-V işlemcileri geliştiren en büyük firmalar arasında Alibaba’nın XuanTie birimi ve Nuclei System Technology adlı girişim bulunuyor. Bu şirketler, çip tasarımcılarına RISC-V tabanlı çözümler sunuyor.

    Çin’in RISC-V politikasının resmi olarak ne zaman açıklanacağı belirsizliğini korurken, bu hamlenin ülkenin yarı iletken sektöründeki bağımsızlık arayışına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. RISC-V çipler henüz Nvidia ve diğerleriyle rekabet edebilecek seviyede değil ancak buradaki esas nokta maliyetler.

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