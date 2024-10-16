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    Anlık Bildirim

    Intel ve AMD, x86’yı kurtarmak için güçlerini birleştiriyor: İşte tüm detaylar

    Intel ve AMD, x86 ekosisteminin gelişimini hızlandırmak ve pazar rekabetini artırmak için resmen güçlerini birleştirdi. Bu bağlamda firmalar "x86 Advisory Group" adında bir grup oluşturdu.
    Intel ve AMD, x86’yı kurtarmak için güçlerini birleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının dev isimleri, son dönemde hızla yükselen ARM mimarisine karşı önlem almak amacıyla bir araya geliyor. x86 işlemcilerin üreticileri AMD ve Intel, bu tehdit karşısında rekabeti bir kenara bırakıp daha yakın bir iş birliği içerisine girmiş durumda. İki firma, x86 platformunun çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan yeni bir x86 Ekosistem Danışma Grubu veya x86 Ecosystem Advisory Group’un öncüsü olarak sahnede yer alıyor.

    Intel ve AMD kol kola

    ARM’ın yükselişi, Intel ve AMD’yi alışılmadık şekilde bir araya getirirken, bu yeni oluşumun teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor. Microsoft, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin de yer aldığı bu ittifak, Lenovo'nun ev sahipliğinde Washington’daki Tech World 2024 konferansında duyuruldu. AMD CEO’su Lisa Su ve Intel CEO’su Pat Gelsinger, etkinlikte x86 mimarisinin “hala güçlü” olduğunu vurgularken, ARM’ın yükselişine karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

    Intel ve AMD, x86’yı kurtarmak için güçlerini birleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Danışma Grubu'nun temel amacı, “x86 ürünlerinde uyumluluk, öngörülebilirlik ve tutarlılığı artırmak” olarak açıklandı. Grup, x86 donanım ve yazılım geliştiricilerinden geri bildirim alarak, AMD ve Intel ürünleri arasında daha standart bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Bu, özellikle geliştiriciler ve yatırımcılar için güvence anlamı taşıyor. Ancak daha derin okunduğunda, bu girişimin ARM’ın artan etkisine karşı bir savunma stratejisi olduğu net bir şekilde görülüyor.

    x86 Ecosystem Advisory Group nedir?

    Bu grup, x86 işlemci üreticileri olan Intel ve AMD'nin yanı sıra teknoloji dünyasının önde gelen bazı büyük isimlerinin katılımıyla oluşan bir topluluk konumunda. Dell, Broadcom, Google Cloud, HP, HPE, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle, ve Red Hat gibi firmalar ile Tim Sweeney ve Linus Torvalds gibi isimlerin dahil olduğu grubun genel amacı, x86 ekosisteminde tutarlı bir mimari standardı sağlamak. Özellikle komut seti mimarisi (ISA) ve donanım arayüzlerinde ortak standartlar geliştirilerek, Intel ve AMD'nin ürettiği işlemcilerin, yazılım geliştiricilerin beklentilerine daha iyi yanıt vermesi hedefleniyor.

    x86 Ecosystem Advisory Group ne değildir?

    Günümüz modern Intel ve AMD işlemcileri donanım düzeyinde birbirine hiç benzemiyor. Farklı bir çip tasarımı ve CPU çekirdeklerine sahip olan bu işlemciler arasındaki ortak olan tek şey ise x86 ISA, bellek ve PCIe gibi birkaç endüstri standardı platform arayüzü. Bu ortaklık ile donanım tasarımındaki çeşitlilik değişmeyecek. Dolayısıyla grup, x86 çekirdeğini değil, sadece ISA'yı standartlaştırmayı amaçlıyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/intel-amd-join-hands-accelerate-development-unified-x86-ecosystem/ https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/october-2024-intel-news.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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