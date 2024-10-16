Intel ve AMD, x86’yı kurtarmak için güçlerini birleştiriyor: İşte tüm detaylar

- Intel ve AMD kol kola
- x86 Ecosystem Advisory Group nedir?
- x86 Ecosystem Advisory Group ne değildir?
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Intel ve AMD kol kola
ARM’ın yükselişi, Intel ve AMD’yi alışılmadık şekilde bir araya getirirken, bu yeni oluşumun teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor. Microsoft, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin de yer aldığı bu ittifak, Lenovo'nun ev sahipliğinde Washington’daki Tech World 2024 konferansında duyuruldu. AMD CEO’su Lisa Su ve Intel CEO’su Pat Gelsinger, etkinlikte x86 mimarisinin “hala güçlü” olduğunu vurgularken, ARM’ın yükselişine karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.
x86 Ecosystem Advisory Group nedir?
Bu grup, x86 işlemci üreticileri olan Intel ve AMD'nin yanı sıra teknoloji dünyasının önde gelen bazı büyük isimlerinin katılımıyla oluşan bir topluluk konumunda. Dell, Broadcom, Google Cloud, HP, HPE, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle, ve Red Hat gibi firmalar ile Tim Sweeney ve Linus Torvalds gibi isimlerin dahil olduğu grubun genel amacı, x86 ekosisteminde tutarlı bir mimari standardı sağlamak. Özellikle komut seti mimarisi (ISA) ve donanım arayüzlerinde ortak standartlar geliştirilerek, Intel ve AMD'nin ürettiği işlemcilerin, yazılım geliştiricilerin beklentilerine daha iyi yanıt vermesi hedefleniyor.
x86 Ecosystem Advisory Group ne değildir?
Günümüz modern Intel ve AMD işlemcileri donanım düzeyinde birbirine hiç benzemiyor. Farklı bir çip tasarımı ve CPU çekirdeklerine sahip olan bu işlemciler arasındaki ortak olan tek şey ise x86 ISA, bellek ve PCIe gibi birkaç endüstri standardı platform arayüzü. Bu ortaklık ile donanım tasarımındaki çeşitlilik değişmeyecek. Dolayısıyla grup, x86 çekirdeğini değil, sadece ISA'yı standartlaştırmayı amaçlıyor.Kaynakça https://wccftech.com/intel-amd-join-hands-accelerate-development-unified-x86-ecosystem/ https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/october-2024-intel-news.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.