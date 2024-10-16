Intel ve AMD, x86’yı kurtarmak için güçlerini birleştiriyor: İşte tüm detaylar

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının dev isimleri, son dönemde hızla yükselen ARM mimarisine karşı önlem almak amacıyla bir araya geliyor. x86 işlemcilerin üreticileri AMD ve Intel, bu tehdit karşısında rekabeti bir kenara bırakıp daha yakın bir iş birliği içerisine girmiş durumda. İki firma, x86 platformunun çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan yeni bir x86 Ekosistem Danışma Grubu veya x86 Ecosystem Advisory Group’un öncüsü olarak sahnede yer alıyor.

Intel ve AMD kol kola

ARM’ın yükselişi, Intel ve AMD’yi alışılmadık şekilde bir araya getirirken, bu yeni oluşumun teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor. Microsoft, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin de yer aldığı bu ittifak, Lenovo'nun ev sahipliğinde Washington’daki Tech World 2024 konferansında duyuruldu. AMD CEO’su Lisa Su ve Intel CEO’su Pat Gelsinger, etkinlikte x86 mimarisinin “hala güçlü” olduğunu vurgularken, ARM’ın yükselişine karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Tam Boyutta Gör Yeni Danışma Grubu'nun temel amacı, “x86 ürünlerinde uyumluluk, öngörülebilirlik ve tutarlılığı artırmak” olarak açıklandı. Grup, x86 donanım ve yazılım geliştiricilerinden geri bildirim alarak, AMD ve Intel ürünleri arasında daha standart bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Bu, özellikle geliştiriciler ve yatırımcılar için güvence anlamı taşıyor. Ancak daha derin okunduğunda, bu girişimin ARM’ın artan etkisine karşı bir savunma stratejisi olduğu net bir şekilde görülüyor.

x86 Ecosystem Advisory Group nedir?

Bu grup, x86 işlemci üreticileri olan Intel ve AMD'nin yanı sıra teknoloji dünyasının önde gelen bazı büyük isimlerinin katılımıyla oluşan bir topluluk konumunda. Dell, Broadcom, Google Cloud, HP, HPE, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle, ve Red Hat gibi firmalar ile Tim Sweeney ve Linus Torvalds gibi isimlerin dahil olduğu grubun genel amacı, x86 ekosisteminde tutarlı bir mimari standardı sağlamak. Özellikle komut seti mimarisi (ISA) ve donanım arayüzlerinde ortak standartlar geliştirilerek, Intel ve AMD'nin ürettiği işlemcilerin, yazılım geliştiricilerin beklentilerine daha iyi yanıt vermesi hedefleniyor.

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x86 Ecosystem Advisory Group ne değildir?

Günümüz modern Intel ve AMD işlemcileri donanım düzeyinde birbirine hiç benzemiyor. Farklı bir çip tasarımı ve CPU çekirdeklerine sahip olan bu işlemciler arasındaki ortak olan tek şey ise x86 ISA, bellek ve PCIe gibi birkaç endüstri standardı platform arayüzü. Bu ortaklık ile donanım tasarımındaki çeşitlilik değişmeyecek. Dolayısıyla grup, x86 çekirdeğini değil, sadece ISA'yı standartlaştırmayı amaçlıyor.

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