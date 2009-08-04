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ARM işlemcili mini-bilgisayarlar son çeyrekte geliyor

9 yıl
8,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM işlemcili mini-bilgisayarlar son çeyrekte geliyor
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Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran ve küresel piyasalardaki durgunluğa rağmen satış başarısını bu sene de sürdüren netbook sistemlere rakip olması beklenen yeni bir sınıf doğuyor. Daha önceki bazı haberlerimizde de belirttiğimiz üzere ARM ekosisteminin etkili oyunlarından Qualcomm ve Freescale firmalarının netbook'lara alternatif olacak yeni bir kategori olarak smartbook isimli mini-bilgisayar konsepti üzerinde çalıştıklarını belirtmiştik. Netbook'lar ile kıyaslandığında hem daha kompakt hem daha ekonomik üstelik te daha uzun süre pil ömrü sunabilen smartbook'ların son çeyrekte yaygınlaşması bekleniyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi netbook'lar ile kıyaslandığında bazı önemli avantajlara sahip olacak smartbook sistemlerin son kullanıcılar açısından belkide en önemli handikapı Windows işletim sistemini mevcut versiyonlarıyla çalışamayacak olmaları. Windows 7 ile ilgili olarak özellikle ARM platformuna yeşil ışık yakan bazı açıklamalar bir süre önce gündeme gelmiş olsa bile Microsoft cephesinden henüz bu yönde net bir duyuru yapılmış değil. İşte bu durumdan ötürü smartbook olarak tanımlanan ARM tabanlı yeni mini-bilgisayarların Linux, Windows CE veya Android işletim sistemini kullanmaları bekleniyor.

Aralarında Acer, Foxconn, Compal, Pegatron ve Inventec gibi önde gelen sistem üreticilerinin yer aldığı pek çok ismin ARM tabanlı Smartbook üretimine sıcak baktığı belirtilirken ilk örneklerin son çeyrekte hazır olacağı belirtiliyor. Kullanıcıların sürekli çevrimiçi olması ve elektronik-posta kontrolü ve anında mesajlaşma başta olmak üzere sürekli ihtyaç duydukları günlük gereksinimlerini karşılama hedefiyle hazırlanan sistemler için en büyük ikinci netbook üreticisi olan Asus'un ise yeterli talep olmadığı için smartbook konusunda Kasım veya Aralık ayını bekleyeceği de gelen haberleri arasında yer alıyor.

8.9-inç ekrana sahip olacağı belirtilen ilk smartbook modellerinin 200$ civarı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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airogi 9 yıl
herşey tuttumu suyunu çıkarıyorlar valla deskop pc 4 ever
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Menow 9 yıl
Netbooklar hem neredeyse smartbook boylarında, hemde çok daha performanslı işlemcilere sahipler, hatta çift çekirdekli atom işlemiler var.. 10 saate kadarda pil ömürleri gayet yeterli durumda.

Smartbookların pil ömrü 24 saat mi gidecekmişde çok daha avantajlı olacak anlayamadım. Kullandığımız nihayetinde cep telefonu değil, yani 24 saat pil benim için süper bir artı olmayacak. 10 saat pil bunun için gayet yeterli. Smartbook larda mouse kullanımı biraz daha sıkıntılı olacak sanırım aynı zamanda. 8.9" ise ciddi anlamda çok küçük. 10.2" ile ben netbook da anca kanca idare ediyorum. 8.9" e pür dikkat bakınca daral gelir sanırım.

Taşıma anlamına bakacak olursak netbook'un kılıfı ile elinizde bir kitap tutuyor hissi yaşıyorsunuz. Smartbook ile ise biraz daha küçük bir kitap. Yani PDA gibi değil. İkiside bayanların ortaboy bir çantasına gayet sığabilecek boyutlarda.

Burada en belirleyici faktör aralarındaki fiyat farkları. Şu anda Acer 160GB HDD, 1 GB ram 270 atom işlemcili yeni LED teknolojili 10.2" ekranlı bir netbook 500 TL civarında. Eğer ki daha az performanslı ve özellikli bir makine işimi görecekse o zaman fiyat avantajına bakarım. (ben o ekrana bakamam da hani bakabbilecekler için konuşyorum) 500 TL yerine 300 TL veririm alırım diyenlerin oranına bakacağız... Eğer 300 TL ye smartbook satılırsa gerçektende MSN kullanıcıları bu bilgisayarın satışında patlama yaşatır gibime geliyor...
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alito 9 yıl
abarttılar iyice küçülde cebime gir bari diyecem ama bu seferde pda lar bana nanik yapacak.
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