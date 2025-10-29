Foxconn, Nvidia için insansı robotları fabrikalarına entegre ediyor

2026’da iş başı yapılacak
Reuters’in haberine göre Foxconn ve Nvidia arasında yürütülen görüşmeler sonucu insansı robotların Houston fabrikasında ilk kez 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor. Foxconn’un açıklamasında fabrikanın, Nvidia Isaac GR00T N modelinden güç alan insansı robotları üretim hatlarına entegre eden ilk tesislerden biri olacağı vurgulandı. Bu adım, şirketin ve Nvidia’nın dünyaca öncü bir AI akıllı fabrika standardı oluşturma hedefi ile paralel ilerliyor.
Bu süreç, Nvidia’nın Omniverse teknolojileriyle destekleniyor. Şirket, “Mega” Omniverse Blueprint’i genişleterek fabrika ölçeğinde dijital ikizler oluşturmayı sağlayan kütüphaneleri kapsayacak şekilde geliştirdi. Siemens, bu teknolojiyi destekleyen dijital ikiz yazılımını geliştiren ilk şirket oldu ve FANUC ile Foxconn Fii, robot modellerinin 3B dijital ikizlerini destekleyen ilk üreticiler arasında yer alıyor. Omniverse sayesinde mühendisler, gerçek zamanlı verilerle büyük ölçekli fabrikaları tasarlayıp optimize edebiliyor, üretim süreçlerini simüle ederek verimliliği artırabiliyor.
Foxconn haricinde Belden, Caterpillar, Lucid Motors, Toyota, TSMC ve Wistron gibi şirketler, dijital ikizler ve Omniverse kütüphaneleri sayesinde fabrika performansını, güvenliği ve tedarik zincirini geliştirmek için AI destekli çözümler geliştiriyor.
