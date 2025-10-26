Apple, Hindistan'da AirPods üretimini iki katına çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Foxconn'un Hindistan’daki Haydarabad tesisinin şu anda aylık 100.000 adet hedef üretim kapasitesi bulunuyor. Yeni bir rapora göre, Foxconn, yeni AirPods modelleri üretmek için mevcut beş üretim hattını elden geçirerek hedef kapasiteyi 200.000 adede çıkaracak. Ayrıca, çalışan sayısı 2000'den yaklaşık 5000'e çıkaracak.

Hindistan'da AirPods üretimi 200 bin adede çıkarılacak

Foxconn Interconnect Technology (FIT) tarafından işletilen tesis, yakın zamanda piyasaya sürülen AirPods Pro 3 de dahil olmak üzere yeni modelleri karşılamak için beş üretim hattını elden geçiriyor. Bu yenileme, Apple'ın AirPods 4, AirPods Pro 2 ve diğer cihazları kapsayan ses tedarik zincirini güçlendirme çabalarının bir parçası.

Üretim, AirPods bileşenlerinde kullanılan nadir bir toprak elementi olan disprozyum kıtlığı nedeniyle bu yılın başlarında yavaşlamıştı ancak Çin'in ihracat kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından Ağustos ayında bu darboğaz hafifledi. Apple'ın Hindistan'daki tedarikçi tabanı hızla genişliyor; şu anda 45 yerel şirket iPhone ve aksesuar üretimine katkıda bulunuyor.

FIT'in Kongara Kalan'daki genişlemesi, 2023'te duyurulan ve 24.000'e kadar istihdam yaratması ve bölgeyi bir ses cihazı üretim merkezi haline getirmesi beklenen 550 milyon dolarlık daha kapsamlı bir projenin parçası. Tesis, hem iç talebe hem de ABD ve Avrupa'daki ihracat pazarlarına hizmet verecek.

Apple, Amerika’daki üretim ve operasyonlarını da genişletiyor. Ağustos ayında şirket, önümüzdeki dört yıl boyunca 600 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Ayrıca, iPhone ve Apple Watch için tüm koruyucu camların üretimini ABD'ye taşıyan üretim programını duyurdular. Bunların dışında Apple, çoğu ürün için ABD üretimini Çin'den Hindistan, Vietnam, Malezya ve Tayland gibi ülkelere kaydırdı.

