Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Hindistan'da AirPods üretimini iki katına çıkarıyor

    Apple'ın Hindistan'da AirPods üretimini artırmayı planlıyor. Foxconn, Haydarabad tesisinin aylık üretim kapasitesini 100.000'den 200.000'e çıkaracak.            

    apple airpods hindistan üretimi Tam Boyutta Gör
    Foxconn'un Hindistan’daki Haydarabad tesisinin şu anda aylık 100.000 adet hedef üretim kapasitesi bulunuyor. Yeni bir rapora göre, Foxconn, yeni AirPods modelleri üretmek için mevcut beş üretim hattını elden geçirerek hedef kapasiteyi 200.000 adede çıkaracak. Ayrıca, çalışan sayısı 2000'den yaklaşık 5000'e çıkaracak.

    Hindistan'da AirPods üretimi 200 bin adede çıkarılacak

    Foxconn Interconnect Technology (FIT) tarafından işletilen tesis, yakın zamanda piyasaya sürülen AirPods Pro 3 de dahil olmak üzere yeni modelleri karşılamak için beş üretim hattını elden geçiriyor. Bu yenileme, Apple'ın AirPods 4, AirPods Pro 2 ve diğer cihazları kapsayan ses tedarik zincirini güçlendirme çabalarının bir parçası.

    Üretim, AirPods bileşenlerinde kullanılan nadir bir toprak elementi olan disprozyum kıtlığı nedeniyle bu yılın başlarında yavaşlamıştı ancak Çin'in ihracat kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından Ağustos ayında bu darboğaz hafifledi. Apple'ın Hindistan'daki tedarikçi tabanı hızla genişliyor; şu anda 45 yerel şirket iPhone ve aksesuar üretimine katkıda bulunuyor.

    FIT'in Kongara Kalan'daki genişlemesi, 2023'te duyurulan ve 24.000'e kadar istihdam yaratması ve bölgeyi bir ses cihazı üretim merkezi haline getirmesi beklenen 550 milyon dolarlık daha kapsamlı bir projenin parçası. Tesis, hem iç talebe hem de ABD ve Avrupa'daki ihracat pazarlarına hizmet verecek.

    Apple, Amerika’daki üretim ve operasyonlarını da genişletiyor. Ağustos ayında şirket, önümüzdeki dört yıl boyunca 600 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Ayrıca, iPhone ve Apple Watch için tüm koruyucu camların üretimini ABD'ye taşıyan üretim programını duyurdular. Bunların dışında Apple, çoğu ürün için ABD üretimini Çin'den Hindistan, Vietnam, Malezya ve Tayland gibi ülkelere kaydırdı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 2 saat önce

    alıyorum bir tane

    K
    koçari 19 saat önce

    ...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    p1032 peugeot bmw x5 kronik sorunlar ignis 5 mg kullanıcı yorumları makita mı bosch mu opel frontera kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer X5T-5050
    Game Garaj Slayer X5T-5050
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum