artnivo.com Contemporary İstanbul 2014'te !

Geçtiğimiz Nisan ayında online bir platform olarak kurulan ve Türkiye çağdaş sanat ortamına yeni bir ivme getirmeyi hedefleyen artnivo.com, Contemporary İstanbul 2014'de LK606 No'lu standda, temsil ettiği 26 sanatçının fuar için özel olarak ürettiği işleriyle izleyici ile buluşuyor.

Contemporary Istanbul'daki standda artnivo.com'un sanatçılarından Aslı Sungu, Burak Dak, Burak Ata, Can Akgümüş, Çağrı Saray, Emine Şenses, Engin Beyaz, Erdal İnci, Eylül Ceren Ersöz, Hasan Deniz, Hayal İncedoğan, Jacqueline Roditi, Leyla Emadi, Manolya Çelikler, Melis Ağazat, Mustafa Albayrak, Öykü Ersoy, Özer Toraman, Özge Enginöz, Sabo, Seçil Erel, Selin Balcı, Sibel Diker, Sinem Karaduman, Zeynep Akan ve Zeynep Beler gibi isimlere rastlıyoruz.13-16 Kasım tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ve ICEC'de gerçekleşecek olan CI'14 için artnivo.com ekibi özel bir sunum gerçekleştirmeyi planlıyor. Her gün için farklı eserlerin standda yer alacağı ve küratöryel bir dil ile kurgulanacak sergi sunumu izleyiciyi her defasında şaşırtmaya hazırlanıyor.Online bir platform olarak farklılığı ve yenilikçiliği önemseyen artnivo.com farklı bir çizgide, farklı sunum biçimleriyle izleyicinin karşısına çıkarak bilindik fuar stand sergilemelerinin dışına çıkmayı amaçlıyor. Sunumda sanat ve teknoloji bir arada olurken her gün değişecek olan işlerin belirli bir kavram çerçevesinde şekillenmesi ve başlıklar taşıması planlanıyor. Kentsel yaşam, benlik problemi, bireysellik, bellek ve anı gibi konulara odaklanan temalar izleyici ile ilişki kurmayı hedefliyor.artnivo.com Akbank Private Banking ile işbirliği yapıyorTürkiye'nin yenilikçi online sanat platformu artnivo.com Akbank ile yaptığı anlaşma ile Özel Bankacılık müşterilerine artnivo.com sanatçılarını yakından tanıtıyor.Ayrıca CI'14'ün ana sponsoru olan Akbank Private Banking'in VIP Lounge'undan başlayacak olan ve fuarı kapsayan "sanat turları"nı da artnivo.com 'Sanat Danışmanlığı' kapsamında organize ediyor.artnivo.com standında 'Sizin İçin Seçti'nin bir parçası olabilirsinizCI'14'teki LK606 nolu artnivo standını ziyaret eden koleksiyonerlerle, artnivo.com da online olarak yer alan ve daha önce Cem Alper, Emre Dökmeci, Ferhan İstanbullu'nun yaptığı "Sizin İçin Seçti" bölümüne ek olarak, interaktif bir seçki yapılarak günlük olarak sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde paylaşılacak.CI'14 için gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizde bize katkıda bulunan iletişim sponsorumuz Show Radio'ya, teknoloji sponsorumuz Vestel'e ve katalog sponsorumuz Gaggenau'ya teşekkür ederiz.artnivo.com'un Kasım ayı online sergisiartnivo.com 'un takviminde iki önemli ismi görüyoruz; Online Küratöryel Sergi için İstanbul Art News Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Bay "Kayıp Mekanlar" adını taşıyan bir sergi gerçekleştirirken, yeni keşiflerde bulunarak ilk defa artnivo.com da görebileceğiniz bir kaç yeni sanatçıya işaret ediyor.Akabinde ise Sotheby's Türkiye Masası Danışmanı Elif Bayoğlu'nu görüyoruz. Bayoğlu ise, genç sanatçılardan bir koleksiyon yapsa hangi sanatçılardan, hangi işleri alacağına dair ipuçları veriyor.artnivo.com'da "Sizin için Seçti" bölümü dikkat çekiyorEylül ayında Cem Alper ile başladığımız Sizin için Seçti bölümü, artnivokerlar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Alper, Gözde Türkkan, Jacqueline Roditi ve Gözde Eşkazan’ın işlerini seçmişti. Bir sonraki bölümü ise Emre Dökmeci hazırladı. Koleksiyoner gözüyle seçkide bulundu ve Jacqueline Roditi, Hasan Deniz ve Gözde Türkkan’ın işlerine yer verdi. Kasım ayında ise bu seçkiyi Ferhan İstanbullu yapıyor. Genç yetenekleri keşfederek koleksiyonuna bu isimleri eklemesiyle bilinen İstanbullu, artnivo.com un sanatçılarını da yakından takip ediyor.