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ASRock 770 Extreme3: AMD işlemciler için SATA 6Gbps ve USB 3.0 destekli anakart

9 yıl
6,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yeni nesil Intel işlemciler için SATA 6Gbps destekli P55 Deluxe3 modelini duyuran ASRock, AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartını da tanıttı. Firmanın 770 Extreme3 olarak isimlendirdiği anakart, adından da anlaşılabileceği üzere 770 çipsetini kullanıyor ve aynı çipseti kullanan diğer pek çok anakarta kıyasla sahip olduğu SATA 6Gbps ve USB 3.0 destekleriyle ayrılması bekleniyor.

Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek veren 770 Extreme3, dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve soğutucu tasarımıyla dikkat çeken anakart, bir adet PCIe x16 slotuyla birlikte iki adet PCIe x1 ve üç adet te geleneksel PCI slotunu bünyesinde barındırıyor.

Güney köprüsü olarak SB710 yongasını kullanan ve Advanced Clock Calibration desteği ile çekirdek aşırtma uygulamalarına olanak tanıyan anakartın, 6 çekirdekli Phenom II X6 modelleri de dahil olmak üzere ısıl güç tasarımı 140 Watt'a kadar olan AMD işlemcilerle sorunsuzca kullanılabileceğine de özellikler vurgu yapılıyor ancak asıl farkın destek sunulan yeni nesil teknolojiler olduğu belirtiliyor.

Marvell tarafından geliştirilen kontrolcüyle iki adet SATA 6Gbps ve NEC'in özel kontrolcüsüyle USB 3.0 portuna sahip olan yeni model, OC Tuner ve OC DNA gibi hız aşırtma odaklı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Diğer özellikleri arasında 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen ASRock 770 Extreme3'ün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Mult!_61 9 yıl
bu anakartta SLI veya crosfire yok ilginç physics bile yapamazsın :)
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ProcyoN 9 yıl

Mult!_61

bu anakartta SLI veya crosfire yok ilginç physics bile yapamazsın :)



Bir tane PCI-E slotu ile nasıl sli yapıcaksın merak ettim
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madmaxzek 9 yıl
Fiyatı uygun olursa iyi iş yapar bu kart, birde şunu belirtmeden geçemiycem anakartlarda siyah ve mavi pcb çok güzel oluyo...
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