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ASRock ION 330Pro: Blu-ray sürücülü ION nettop ön sipariş listelerinde

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock ION 330Pro: Blu-ray sürücülü ION nettop ön sipariş listelerinde
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ASRock, ION 330Pro modeliyle birlikte gelişmiş çoklu ortam deneyimi için uzaktan kumanda da sunuyor.

Son kullanıcılar arasında daha çok hazırladığı anakartlar ile tanınan ASRock, bir süre önce netbook ve nettop pazarına adım atarak ürün gamını farklı segmentlere yöneli çözümlerle genişletmişti. Nvidia ION tabnalı nettop sistemler hazırlayan firma, ürün gamının en gelişmiş nettop çözümü olarak ION 330Pro modelini, ön-siparişe sundu. Kompakt bir yapıya sahip olan ve çift renk seçeneği (Siyah / Beyaz) ile sunulan mini-bilgisayara, Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdeli Atom 330 işlemcisi güç veriyor.

ION platformu kapsamında Nvidia'nın DirectX 10 ve yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan GeForce 9400M entegre grafik birimiyle donatılan ASRock ION 330Pro, 1080p videoları sorunsuzca oynatabiliyor. Standart olarak 2GB (2x 1GB) DDR2 bellekle gelen ancak 4GB'a kadar bellek kullanımına olanak tanıyan mini-bilgisayar, 320GB kapasiteli 2.5-inç sabit disk kullanılıyor. ASRock'ın yeni modeli için altı çizilen en önemli detay ise kombo yapıda olan ve Blu-ray desteği sunan yeni optik sürücüsü.

Blu-ray sürücü ile gelen az sayıdaki nettop modelinden birisi olan ION 330Pro, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. 6 adet USB 2.0 portu ile birlikte eSATA/USB kombo portuna da sahip olan ION tabanlı bilgisayar, 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve WiFi desteğine de sahip. Açıklanan bilgilere göre ağırlığı 1.7Kg civarında olan ve 26dbA'nın altında gürültü yaratan nettop, işletim sistemi olarak Windows XP, Windows Wista ve Windows 7'nin 32-bit veya 64-bit sürümleriyle tercih edilebiliyor. 459$ seviyesinden listelerde görünmeye başlayan ASRock ION 330Pro'nun ayrıca WiFi modülüne sahip olmayan bir türevi de 423$ seviyesinden ön sipariş listelerindeki yerini almış durumda.


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selcukutahya 9 yıl
Ya arkadaşlar bunlarda oyun oynama imkanımız var mı. Yani performans olarak neyle kıyaslayabiliriz. playstation 3 de de bildiğim kadarıyla film v.s. izleyebiliryoruz. Artı olarak playstation da oyunda oynayabiliyoruz fakat internete bağlanabiliyormuyuz onu bilmiyorum. Kıyaslama yaparsak hangisini tercih etmeliyiz aydınlatırsanız sevinirim. Saygılar....
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