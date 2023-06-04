ASRock, 31.5 inç, Mini LED, 4K oyuncu monitörünü tanıttı

ASRock PG32UMF 4K oyun monitörü, 31.5 inç, 144Hz yenileme hızı sunan IPS panele sahip. VESA DisplayHDR 1400 sertifikalı monitör, HDR içerikler görüntülenirken 1400 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor.
ASRock, en yeni oyun monitörlerine mini LED arka aydınlatma teknolojisini dahil ederek etkileyici parlaklık seviyelerine ulaşmasını sağladı. 1152 yerel karartma bölgesiyle bu teknoloji, olağanüstü kontrast ve arka aydınlatma üzerinde hassas kontrol sağlıyor. Monitörün mini LED arka aydınlatma sistemi VESA DisplayHDR 1400 sertifikasıyla birleştiğinde, yüksek parlaklık ve derin siyahlarla çarpıcı görseller elde ediliyor.
Monitör, hem AMD FreeSync Premium hem de Nvidia G-Sync teknolojilerini destekliyor. Ayrıca 1ms hızlı MPRT yanıt süresi sunuyor. Bağlantı noktaları açısından, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C ve USB-A portlarına sahip. Monitör, USB-C bağlantı noktası üzerinden 90w güç dağıtımı sunuyor.
ASRock, diğer monitör gibi PG32UMF modelinin de fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.
AsRock PG32UMF oyuncu monitörü özellikleri
- 31.5 inç 4K UHD (3840x2160) düz IPS ekran
- 1152 yerel karartma bölgesi
- 144Hz yüksek yenileme hızı
- %97 DCI-P3 renk alanı
- 600 nit (tipik), HDR 1400
- AMD FreeSync Premium
- G-Sync Ready
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)