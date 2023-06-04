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    ASRock, 31.5 inç, Mini LED, 4K oyuncu monitörünü tanıttı

    ASRock, Computex'te yeni oyuncu monitörlerini tanıttı. ASRock PG32UMF, yüksek yenileme hızına sahip daha büyük ekranlı oyun monitörü arayanlar için yeni seçeneklerden biri.
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    ASRock PG32UMF 4k oyuncu monitörü
    ASRock, Computex fuarında 55 inç, 8K çözünürlük ve HDR 1000 sertifikalı oyuncu monitörünü tanıttı. Çözünürlüğü etkileyici yenileme hızını yetersiz bulanlar için yeni bir model daha tanıtıldı: PG32UMF. 4K oyuncu monitörü özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    ASRock PG32UMF 4K oyun monitörü, 31.5 inç, 144Hz yenileme hızı sunan IPS panele sahip. VESA DisplayHDR 1400 sertifikalı monitör, HDR içerikler görüntülenirken 1400 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor.

    ASRock, en yeni oyun monitörlerine mini LED arka aydınlatma teknolojisini dahil ederek etkileyici parlaklık seviyelerine ulaşmasını sağladı. 1152 yerel karartma bölgesiyle bu teknoloji, olağanüstü kontrast ve arka aydınlatma üzerinde hassas kontrol sağlıyor. Monitörün mini LED arka aydınlatma sistemi VESA DisplayHDR 1400 sertifikasıyla birleştiğinde, yüksek parlaklık ve derin siyahlarla çarpıcı görseller elde ediliyor.

    Monitör, hem AMD FreeSync Premium hem de Nvidia G-Sync teknolojilerini destekliyor. Ayrıca 1ms hızlı MPRT yanıt süresi sunuyor. Bağlantı noktaları açısından, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C ve USB-A portlarına sahip. Monitör, USB-C bağlantı noktası üzerinden 90w güç dağıtımı sunuyor.

    ASRock, diğer monitör gibi PG32UMF modelinin de fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.

    AsRock PG32UMF oyuncu monitörü özellikleri

    • 31.5 inç 4K UHD (3840x2160) düz IPS ekran
    • 1152 yerel karartma bölgesi
    • 144Hz yüksek yenileme hızı
    • %97 DCI-P3 renk alanı
    • 600 nit (tipik), HDR 1400
    • AMD FreeSync Premium
    • G-Sync Ready
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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