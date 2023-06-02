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    AsRock, 55 inç 8K oyuncu monitörünü tanıttı

    AsRock, Computex 2023 etkinliğinde 8K 60Hz'da çalışan 55 inç oyuncu monitörünü tanıttı. AsRock PG558KF olarak tanıtılan oyun monitörü özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    asrock 8k oyuncu monitörü computex 2023 Tam Boyutta Gör
    Tayvan’ın Taipei şehrinde gerçekleşen teknoloji fuarı Computex 2023 sürüyor. AsRock, etkinlikte yeni oyuncu monitörlerini tanıtan markalar arasında. ASRock PG558KF, etkileyici 8K çözünürlüğe sahip 55” monitör olarak sahne aldı. VESA DisplayHDR 1000 sertifika ve çok sayıda modern bağlantı noktasına sahip.

    ASRock PG558KF, 7680 x 4320 piksel, 16:9 en boy oranı, düz IPS panele sahip 55 inç oyuncu monitörü. Performans açısından, 60Hz yenileme hızı, 1200:1 kontrast oranı, 252 yerel karartma bölgesine sahip. Monitör, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olmasıyla, HDR içerik görüntülendiğinde 1000 nit maksimum parlaklık sağlayabiliyor. Monitörün normalde ulaştığı tepe parlaklık 750 nit. Monitörde iki adet DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 port mevcut. Ayrıca USB PD 3.0 protokolü aracılığıyla 90w şarjı destekleyen USB-C portu ile birlikte dört adet USB 3.1 Type-A portu sunan USB huba sahip.

    AsRock PG558KF oyuncu monitörünün fiyatı ve çıkış tarihi paylaşılmadı.

    AsRock PG558KF oyuncu monitörü özellikleri

    • 55 inç 8K UHD (7680x4320) düz IPS ekran
    • 60Hz yenileme hızı
    • 1200:1 kontrast oranı
    • 750 nit (tipik), HDR 1000
    • 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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