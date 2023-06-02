AsRock, 55 inç 8K oyuncu monitörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Tayvan’ın Taipei şehrinde gerçekleşen teknoloji fuarı Computex 2023 sürüyor. AsRock, etkinlikte yeni oyuncu monitörlerini tanıtan markalar arasında. ASRock PG558KF, etkileyici 8K çözünürlüğe sahip 55” monitör olarak sahne aldı. VESA DisplayHDR 1000 sertifika ve çok sayıda modern bağlantı noktasına sahip.

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ASRock PG558KF, 7680 x 4320 piksel, 16:9 en boy oranı, düz IPS panele sahip 55 inç oyuncu monitörü. Performans açısından, 60Hz yenileme hızı, 1200:1 kontrast oranı, 252 yerel karartma bölgesine sahip. Monitör, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olmasıyla, HDR içerik görüntülendiğinde 1000 nit maksimum parlaklık sağlayabiliyor. Monitörün normalde ulaştığı tepe parlaklık 750 nit. Monitörde iki adet DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 port mevcut. Ayrıca USB PD 3.0 protokolü aracılığıyla 90w şarjı destekleyen USB-C portu ile birlikte dört adet USB 3.1 Type-A portu sunan USB huba sahip.

AsRock PG558KF oyuncu monitörünün fiyatı ve çıkış tarihi paylaşılmadı.

AsRock PG558KF oyuncu monitörü özellikleri

55 inç 8K UHD (7680x4320) düz IPS ekran

60Hz yenileme hızı

1200:1 kontrast oranı

750 nit (tipik), HDR 1000

2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4

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AsRock PG558KF 8K oyuncu monitörü tanıtıldı: İşte özellikleri