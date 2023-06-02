AsRock, 55 inç 8K oyuncu monitörünü tanıttı

ASRock PG558KF, 7680 x 4320 piksel, 16:9 en boy oranı, düz IPS panele sahip 55 inç oyuncu monitörü. Performans açısından, 60Hz yenileme hızı, 1200:1 kontrast oranı, 252 yerel karartma bölgesine sahip. Monitör, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olmasıyla, HDR içerik görüntülendiğinde 1000 nit maksimum parlaklık sağlayabiliyor. Monitörün normalde ulaştığı tepe parlaklık 750 nit. Monitörde iki adet DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 port mevcut. Ayrıca USB PD 3.0 protokolü aracılığıyla 90w şarjı destekleyen USB-C portu ile birlikte dört adet USB 3.1 Type-A portu sunan USB huba sahip.
AsRock PG558KF oyuncu monitörünün fiyatı ve çıkış tarihi paylaşılmadı.
AsRock PG558KF oyuncu monitörü özellikleri
- 55 inç 8K UHD (7680x4320) düz IPS ekran
- 60Hz yenileme hızı
- 1200:1 kontrast oranı
- 750 nit (tipik), HDR 1000
- 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)