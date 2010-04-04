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ASRock, USB 3.0 desteği için Fresco FL1000 yongasını kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock, USB 3.0 desteği için Fresco FL1000 yongasını kullanıyor
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Uzakdoğulu kaynaklardan gelen bilgilere göre şimdiye kadar üç milyonda fazla USB 3.0 destekli anakart satılırken, tamamına yakınında NEC tarafından geliştirilen µPD720200 yongasına yer verildiği belirtiliyor. Pazarın önemli bir kısmını kontrol eden NEC, gelen talebi karşılayabilmek adına yonga üretimini iki katına çıkartmayı planlarken, sektör devi bazı isimlerin de USB 3.0 kontrolcüsü için kolları sıvadığını görüyoruz.

USB 3.0 destekli yonga seti modellerini 2011'den önce lanse etmesi beklenmeyen Intel'in önümüzdeki aylarda NEC'in µPD720200 çözümüne rakip olacak yeni bir host kontrolcüsü tasarladığı belirtilirken, benzer şekilde VIA, Texas Instruments ve Marvell gibi firmaların da USB 3.0 için çalışma içerisinde oldukları biliniyor. İşte o firmalardan biri olan Fresco'nun maliyet odaklı yeni çözümü kendine, ASRock anakartlarda yer bulabilir zira USB Uygulayıcıları Forumu'nda ASRock tarafından sergilenen H55 Extreme3 isimli anakartta, Fresco'nun FL1000 yongası kullanılıyor.

NEC tarafından sunulan µPD720200 yongasına kıyasla daha ekonomik bir çözüm olan FL1000, bir takım sınırlamalara sahip. İki adet USB 3.0 konnektörünü kullanılabilir kılan NEC µPD720200'den farklı olarak Fresco FL1000 sadece tek bir port desteği sunuyor. Kullanılabilir konnektör sayısına ek olarak bant genişliği için de bir takım farklılıklar olduğu zira FL1000'nin 250MB/saniye kapasiteli PCIe 1.0 standardını desteklediği bildiriliyor.

USB 2.0 standardıyla kıyaslandığında veri aktarım hızını 10 kata kadar arttırmayı vaad eden USB 3.0 teknolojisi için 250MB/saniye düzeyindeki bant genişliği, uyumlu cihazların gerçek potansiyelleri için dar boğaz oluşturabilir. Ancak gelen bilgilere göre Fresco FL1000 yongasının anakartlardan öte daha çok dizüstü bilgisayarları hedef alması bekleniyor.

ASRock, USB 3.0 desteği için Fresco FL1000 yongasını kullanıyor
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gerbay 9 yıl
yorum süper. insanın önemli olan boyu değil, işlevi diyesi geliyor. çipleri küçüklüğüne-büyüklüğüne göre notebook a ya da desktop pc anakartına koymak iyi fikir ama aynı çiplerin farklı farklı kılıflarda bulunabildiğini belirtmekte fayda var. bir de NEC in chip i de hemen hemen aynı boyda ve içinde 2 kanal usb 3.0 var..
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sertacaygun 9 yıl
O küçücük çip olsa olsa notebook için olur.
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Tolgá 9 yıl
masaüstüne koyarsa herkes nec kontrolcülü anakartlara yönelen çok olur..her yerden kısmışlar
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