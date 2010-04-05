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ASRock'dan 880G çipsetli AMD anakart: 880G Extreme3

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'dan 880G çipsetli AMD anakart: 880G Extreme3
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AMD tarafından bu ayın sonuna doğru lanse edilmesi beklenen 880G yonga seti için anakart üreticilerinin yeni modelleri görünmeye başladı. Anakartlarında Fresco'nun USB host kontrolcüsüne yer vermesi beklenen ASRock'ın 880G yonga setli Extreme3 modeli görün ışığına çıktı.

Aralarında 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de olmak üzere AMD'nin Soket AM3 işlemcilerine destek veren ASRock 880G Extreme3, dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sağlıyor ve güney köprüsü olarak SB850 yongası ile birlikte geliyor.

Kullanılan yonga seti itibariyle ATi Radeon HD 4250 entegre grafik birimine sahip olan anakart, bu sayede hem DirectX 10.1 desteği sunuyor hem de 1080p videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Hybrid Crossfire desteği de sunan anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor.

UCC (Unlock CPU Core) özelliği sayesinde uyumlu işlemcilerde çekirdek ve/veya bellek açma işlemlerine olanak tanıyan yeni anakart, Turbo 50 ad verilen otomatik hız aşırtma (overclock) özelliğine ek olarak yüksek frekanslarda maksimum stabilite için 8+2 fazlı güç tasarımıyla geliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi üç adet PCIe x16 slotuna sahip olan ASRock 880G Extreme3'ün bu sayede Crossfire X teknolojisi ile çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıdığı da belirtiliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan kart, çift USB 3.0 portu ile geliyor.

Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA ve altı adet SATA-III konnektörleriyle birlikte Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, Instant Boot anında hazır Linux ortamı, DeBUG LED ile kart üstü güç/reset/CMOS Clear butonlarına yer verildiğini görüyoruz.

ASRock 880G Extreme3'ün bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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fx57 9 yıl
@DEATH71, ASRock hali hazırda diğer üreticiler gibi NEC kontrolcüsü kullanıyor ancak firmanın maliyetlerden ötürü Fresco çözümüne kayması da beklenebilir ya da en azından giriş seviyesine konumlandırmak istediği USB 3.0 anakartlarında.
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renklem 9 yıl
Anakartın çekirdek açma özelliği harici bir modül ile mi gerçekleştiriliyor yoksa, kendi biosundan Advanced Clock Calibration (ACC)'dan mı yapılıyor?
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Tolgá 9 yıl
kartın üstünde nec usb 3.0 yazıyor büyük ihtimal fresco kullanmayacaklar
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alpa07 9 yıl
fiyatı asus gigabyte gibi firmalardan 20 dolar aşağı olur
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quzman 9 yıl
Kartın çok kip bir havası var .
Yakın zamanda sistem toplamayı düşünüyordum .
Alternatiflerden birisi de bu olabilir ...
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