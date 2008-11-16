Asrock'dan X58 yonga setli anakart; SuperComputer

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Anakart üreticilerini X58 heyecanı sarmış durumda. Resmi duyurusu yarın yapılacak ve eş zamanlı olarak kullanıma sunulacak olan Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerle birlikte X58 yonga setli anakartlar da pazardaki yerlerini almaya başlayacak. Gigabyte, MSI, ECS, Foxconn ve Asus gibi üreticilerin hazırladığı yeni anakartlara ait ilk bilgileri sizlerle paylaşmıştık.

Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 serisi yeni nesil işlemcileri için yeni bir model haberi de sene başında üretim stratejisini değiştirerek giriş seviyesindeki ekonomik modellerin yanı sıra performans segmentinde rekabetçi çözümler hazırlamaya karar veren Asrock'dan geldi ve firma SuperComputer adını verdiği X58 yonga setli anakartını gösterdi.

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Asrock'ın yeni anakartında dikkatimizi çeken ilk detay kullanılan soğutucu oluyor. Zira uzun süre Asus ile arasındaki bağ tartışılan ve sahiplik anlamında kardeş firma oldukları ifade edilen Asrock, SuperComputer isimli yeni anakartı üzerinde Asus'un Workstation serisi güncel anakartlarında kullandığı Mavi renkli özel soğutucuya yer vermiş.

Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modelleri ile kullanılacak anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu yer alıyor ve 24GB'a kadar yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunuluyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan anakart katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Dört adet PCIe x16 ve 3 adet PCI slotuna sahip Asrcock SuperComputer hem Crossfire X hem de SLI desteği sunuyor.

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Güney köprüsü olarak ICH10R yongasını kullanan ve farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle donatılan anakart üzerinde ift gigabit ethernet ve DTS destekli 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliği bulunuyor. Instant Boot özelliği sayesinde 4 saniyede Windows Vista açılışı gerçekleştirebildiği belirtilen Asrock'ın X58 yonga setli anakartının hız aşırtma özelliklerine sahip olduğu da belirtiliyor.

Anakartın kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.