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Asrock'dan X58 yonga setli anakart; SuperComputer

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asrock'dan X58 yonga setli anakart; SuperComputer
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Anakart üreticilerini X58 heyecanı sarmış durumda. Resmi duyurusu yarın yapılacak ve eş zamanlı olarak kullanıma sunulacak olan Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerle birlikte X58 yonga setli anakartlar da pazardaki yerlerini almaya başlayacak. Gigabyte, MSI, ECS, Foxconn ve Asus gibi üreticilerin hazırladığı yeni anakartlara ait ilk bilgileri sizlerle paylaşmıştık.

Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 serisi yeni nesil işlemcileri için yeni bir model haberi de sene başında üretim stratejisini değiştirerek giriş seviyesindeki ekonomik modellerin yanı sıra performans segmentinde rekabetçi çözümler hazırlamaya karar veren Asrock'dan geldi ve firma SuperComputer adını verdiği X58 yonga setli anakartını gösterdi.

Asrock'dan X58 yonga setli anakart; SuperComputer
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Asrock'ın yeni anakartında dikkatimizi çeken ilk detay kullanılan soğutucu oluyor. Zira uzun süre Asus ile arasındaki bağ tartışılan ve sahiplik anlamında kardeş firma oldukları ifade edilen Asrock, SuperComputer isimli yeni anakartı üzerinde Asus'un Workstation serisi güncel anakartlarında kullandığı Mavi renkli özel soğutucuya yer vermiş.

Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modelleri ile kullanılacak anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu yer alıyor ve 24GB'a kadar yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunuluyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan anakart katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Dört adet PCIe x16 ve 3 adet PCI slotuna sahip Asrcock SuperComputer hem Crossfire X hem de SLI desteği sunuyor.

Asrock'dan X58 yonga setli anakart; SuperComputer
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Güney köprüsü olarak ICH10R yongasını kullanan ve farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle donatılan anakart üzerinde ift gigabit ethernet ve DTS destekli 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliği bulunuyor. Instant Boot özelliği sayesinde 4 saniyede Windows Vista açılışı gerçekleştirebildiği belirtilen Asrock'ın X58 yonga setli anakartının hız aşırtma özelliklerine sahip olduğu da belirtiliyor.

Anakartın kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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pckolojikk 11 yıl
Vistada 4 Sn'de sistem açlışı inanılmaz olurdu.
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
Artık her marka üst seviye kart üretiyor. İyi bir şey
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Solu 11 yıl
komponentlerin dizilişi çok hoşuma gitti çok sade ve düzgün!


incelemesi yapılsın bakalım becerileri ne?
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01Mrt 11 yıl
asrock yavaş yavaş bu işi öğreniyor...
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dennjS 11 yıl
biz anca X58 chipset asrock yada ECS fln alırız biostar bile kurtarmaz :D
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max975 11 yıl
hadi bakalım ucuz kartlarda cıksında piyasada rekabet olsun mause girişide ilginç
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