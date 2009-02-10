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Asrock'dan X58 yonga setli yeni anakart; X58 Deluxe

10 yıl
10,5b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart dünyasının ürünleriyle dikkat çekmeyi başaran isimlerinden biri olan Asrock, Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için X58 yonga setini kullanan ikinci anakartını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda lanse edilen SuperComputer modelinden sonra firmanın ikinci yeni modeli olan X58 Deluxe isimli anakart, LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve 965 Extreme işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Asrock'ın yeni anakartı üzerinde altı adet DIMM slotu bulunuyor ve 24GB'a kadar üç kanal DDR3-2000MHz (OC) bellek desteği sunuluyor.Güney köprüsü olarak ICH10R yongasının eşlik ettiği anakart pasif soğutması ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. 4x PCIe x16 slotuyla donatılan Asrock X58 Deluxe, AMD-ATi'nin Quad Crossfire X ve Nvidia'nın Triple SLI teknolojilerini de destekliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için konumlandırılan PCIe slotlarına ek olarak üç adet te geleneksel PCI slotu bulunan anakart, Intel'in Extreme Memory Profile (XMP) adını verdiği ve temelinde bellek yongalarının, destek veren anakartlarda daha agresif çalışmasını amaçlayan bellek teknolojisiyle de uyumlu. X58 Deluxe ayrıca profesyonel kullanıcılara, Xeon 3500 serisi işlemcilerle DDR3 ECC bellek kullanımına olanak tanıyabiliyor.

Farklı RAID (RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID 5) konfigürasyonlarına destek veren 6x SATA-II konnektörüyle donatılan X58 Deluxe, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip. Enerji tasarrufu ve güç verimliliği için Intelligent Energy Saver, daha yüksek hız aşırtma başarımı içinse OC Tuner teknolojileriyle donatılan anakartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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santhora 10 yıl
X58 deyince pahalı sistem akla geliyor. Bu parayı veren adam biraz daha verir ve en iyi sistemi toplar. yani anakarttada en iyisini seçerki bu noktada da sertacaygun arkadaşımızın dediği gibi X58 = MSI
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geforcemx 10 yıl
selam
asrock zaten asusa ait...ucuz anakart üreticileri ile mücadele
meselesi yani...asrock un bios özellikleri her zaman dar tutulur o/c ye gelmez, bir anlamda sistem üreticilerine(toplaynlara)hitap eder..fiyatıda emsallerine oranla %30 civarında ucuz olacaktır...
saygılar
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buraoca2 10 yıl
Umduğum gibi olursa MSI'dan sonra Asrock'tan da uygun fiyatlı bir i7 anakartı geliyor demektir ;)
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max975 10 yıl
güzel sade tasarım
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sertacaygun 10 yıl
MSI K9A2 Platinum'a benzemiş yerleşimi biraz. Ama X58'lerde MSI'ın üstüne kart tanımıyorum.
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Hirotaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

MSI K9A2 Platinum'a benzemiş yerleşimi biraz. Ama X58'lerde MSI'ın üstüne kart tanımıyorum.

Buna sadece


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red_wolf 10 yıl
asrock deluxe bu kadar :D:D:D:D:D
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Gigabyte Forever!!:D
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murettep 10 yıl
gigabyte forever :orocko:
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CaSsErDoDo 10 yıl
kartı görür görme z aklıma asus geldi:D
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00x men00 10 yıl
asus gibi fazla şaşalı değil ama güzel
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maviay1980 10 yıl
Gereksiz.PCI-ex 16 aralarıbdaki PCI yuvaları kullanan yoktur;neden mi genelde SLI crossfire sitemlerde çift slot kaplayan soğutuculu ekran kartları kullanılıyor.8500 GT^den SLI veya HD3650 den Crosfire yapan varmıdır bilemem bu tür anakartlar Extended ATX olması şart tabi bu bir görüş bilmem ne dersiniz...
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whatisnfc 10 yıl
Güzel bir anakarta benziyor ..
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K.Kahriman 10 yıl
kartın o.c yeteneği iyi olacak gibi gözüküyor asrock döşemiş kapasitörlerleri
biostar ve asrock artık kendini aşmaya başladı bu iyiye işaret bu üreticiler taban fiyattan satış yapıyor çünkü haliyle halk bu kartlara yönelince üst fiyatlarda satanlarda fiyatları aşağıya çekmek zorunda kalacak
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LEON-X 10 yıl
Teşekkürler haber için
Artık x58 yongalarda Msi, Gigabyte ve Asus'tan sonra Asrock'ta katıldı modeller artıyor.
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showstopper41 10 yıl
Asrock yine yapcağını yaptı. 4 tane PCIe-x16 slotu koymuşlar. PCIe-x16 slotlarının arasında boşluk olması çok güzel. 6x Sata az olmuş bence. Böyle üst seviye bir anakartta 10x sata olmalı. Core i7 li sistem toplayacaklar için düşünülmesi gereken bir kart.
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