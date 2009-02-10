Asrock'dan X58 yonga setli yeni anakart; X58 Deluxe

Anakart dünyasının ürünleriyle dikkat çekmeyi başaran isimlerinden biri olan Asrock, Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için X58 yonga setini kullanan ikinci anakartını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda lanse edilen SuperComputer modelinden sonra firmanın ikinci yeni modeli olan X58 Deluxe isimli anakart, LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve 965 Extreme işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Asrock'ın yeni anakartı üzerinde altı adet DIMM slotu bulunuyor ve 24GB'a kadar üç kanal DDR3-2000MHz (OC) bellek desteği sunuluyor.Güney köprüsü olarak ICH10R yongasının eşlik ettiği anakart pasif soğutması ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. 4x PCIe x16 slotuyla donatılan Asrock X58 Deluxe, AMD-ATi'nin Quad Crossfire X ve Nvidia'nın Triple SLI teknolojilerini de destekliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için konumlandırılan PCIe slotlarına ek olarak üç adet te geleneksel PCI slotu bulunan anakart, Intel'in Extreme Memory Profile (XMP) adını verdiği ve temelinde bellek yongalarının, destek veren anakartlarda daha agresif çalışmasını amaçlayan bellek teknolojisiyle de uyumlu. X58 Deluxe ayrıca profesyonel kullanıcılara, Xeon 3500 serisi işlemcilerle DDR3 ECC bellek kullanımına olanak tanıyabiliyor.

Farklı RAID (RAID 0, RAID 1, RAID10, RAID 5) konfigürasyonlarına destek veren 6x SATA-II konnektörüyle donatılan X58 Deluxe, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip. Enerji tasarrufu ve güç verimliliği için Intelligent Energy Saver, daha yüksek hız aşırtma başarımı içinse OC Tuner teknolojileriyle donatılan anakartın fiyatı hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.