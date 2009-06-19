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ASRock'dan X58 yonga setli yeni anakart; X58 Extreme

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'dan X58 yonga setli yeni anakart; X58 Extreme
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ION tabanlı netbook ve nettop sistemleriyle gündemde olan ASRock, X58 SuperComputer ve X58 Deluxe modellerinden sonra Core i7 işlemciler için hazırladığı yüksek performans anakart serisine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın X58 Extreme olarak isimlendirdiği yeni model, tasarım özellikleri itibariyle firmanın daha önce kullanıma sunduğu diğer iki modele benzemekle birlikte dikkat çekici bazı farklılıkları da yok değil.

LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle uyumlu olan yeni anakart, ASRock'ın V8 olarak isimlendirdiği ve yeni nesil anakartlarında kullandığı güç faz tasarımını kullanıyor. 6 adet DIMM slotu ile donatılan ve 24GB'a kadar DDR3-2000MHz bellek desteği sunan anakart pasif soğutması ve uzun ömürlü katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve Crossfire X / SLI teknolojilerine destek veren X58 Extreme, EuP desteği sunan ilk anakart olarak ta dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği tarafından tanımlanan EuP (Energy Using Product) , güç tüketimiyle ilgili önemli bir düzenleme. Sistemin toplam güç tüketimi üzerine hazırlanan EuP ile genel olarak güç tüketiminin takibi ve bu yöndeki sorunların çözümü hedefleniyor. Zira Avrupa Birliğine göre "Off Mode" durumunda kullanılan sistemin toplam güç tüketimi 1.00 Watt'ın altında olmalı. ASRock'ın açıklamasına göre de EuP (Energy Using Product) desteği sunan ilk Core i7 anakart X58 Extreme.

PCIe x16 slotlarına ek olarak üzerinde iki aet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotu bulunan anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile geliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan ayrıca eSATA portuna da sahip olan ASRock X58 Extreme üzerinde profesyonel kullanıcılar için düşünülen kart üstü güç, reset ve CMOS Clear butonları da yer alıyor. Instant Boot gibi ASRock teknolojilerini destekleyen anakart ay sonunda satışa sunulması bekleniyor.


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Cihan79 9 yıl
4-5 yıl öncenin en ucuz ve en sade anakartlardan biriydi. Kalite yerlerdeydi. Şimdi teknik destekleri ve kalite nasıl acaba?
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keremali69 9 yıl
Asrock P4v88 anakartı yaklaşık 4 yıldır kullanıyorum.En ufak bir sorun yaşamadım.Benim marka bilgisayarda takılıydı.Arkadaşların eksrem ve çok pahalı anakartları servislerde sürünüyordu.Benim ucuz anakartımda hiçbir sorun oluşmadı.Genelde Acrock ile ilgili kullanmıyanların olumsuz ön yargıları var ama benim başka kullanan arkadaşlarımda da var.Kimse en ufak bir sorunla karşılaşmadı.Yeni bir bilgisayar toplasam hiç çekinmeden kartı alabilirim.
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Mickcasey 9 yıl
Anakartta extreme ın E harfı bıle yok basic bişi olmus
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reys 9 yıl
Çok sade ve basit gördüm.Kısacası beğenmedim.
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sertacaygun 9 yıl
Yerleşimi iyi giib sanki.
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Cool Boy 9 yıl
P4 tabanlı ilk sistemim "Asrock" markaydı. Gerçekten kaliteli markadır..
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StreamRolleR 9 yıl
ule gitti gigabye in adi saçma bir marka gitmiş x58 extreme koymuş ne dokunuon güzelim giga nin ismine :@ kart iğrenç rezalet EXTREME lakabını hak etmiyoRRR
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Chris Brown 9 yıl
Asrock kullandım gayet kaliteli dir.
Kapasitör şişirdim oda değişince randıman tutmadı ama benim hevesimdendei o , şimdi öyle bir sorunda yok , fiyat uygun olursa hiç olmaz ise i7 ye verilen paranın birazı kurtulur


Bu arada kapasitörler gerçekten güzel yerleştirilmiş , çiçek gibi
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Tolgá 9 yıl
çok sade bir anakart sevmedim ben
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K.Kahriman 9 yıl
pahalıyı herkes üretiyor. ucuz üretsinler biraz
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