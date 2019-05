ASRock'dan X58 yonga setli yeni anakart; X58 Extreme

Tam Boyutta Gör

ION tabanlı netbook ve nettop sistemleriyle gündemde olan ASRock, X58 SuperComputer ve X58 Deluxe modellerinden sonra Core i7 işlemciler için hazırladığı yüksek performans anakart serisine yeni bir model daha ekliyor. Firmanın X58 Extreme olarak isimlendirdiği yeni model, tasarım özellikleri itibariyle firmanın daha önce kullanıma sunduğu diğer iki modele benzemekle birlikte dikkat çekici bazı farklılıkları da yok değil.

LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle uyumlu olan yeni anakart, ASRock'ın V8 olarak isimlendirdiği ve yeni nesil anakartlarında kullandığı güç faz tasarımını kullanıyor. 6 adet DIMM slotu ile donatılan ve 24GB'a kadar DDR3-2000MHz bellek desteği sunan anakart pasif soğutması ve uzun ömürlü katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve Crossfire X / SLI teknolojilerine destek veren X58 Extreme, EuP desteği sunan ilk anakart olarak ta dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği tarafından tanımlanan EuP (Energy Using Product) , güç tüketimiyle ilgili önemli bir düzenleme. Sistemin toplam güç tüketimi üzerine hazırlanan EuP ile genel olarak güç tüketiminin takibi ve bu yöndeki sorunların çözümü hedefleniyor. Zira Avrupa Birliğine göre "Off Mode" durumunda kullanılan sistemin toplam güç tüketimi 1.00 Watt'ın altında olmalı. ASRock'ın açıklamasına göre de EuP (Energy Using Product) desteği sunan ilk Core i7 anakart X58 Extreme.

PCIe x16 slotlarına ek olarak üzerinde iki aet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotu bulunan anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile geliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan ayrıca eSATA portuna da sahip olan ASRock X58 Extreme üzerinde profesyonel kullanıcılar için düşünülen kart üstü güç, reset ve CMOS Clear butonları da yer alıyor. Instant Boot gibi ASRock teknolojilerini destekleyen anakart ay sonunda satışa sunulması bekleniyor.