Asrock'dan yeni bir anakar: ConRoe1333-D667

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Uygun fiyatlı ve farklı/ilginç özelliklere sahip anakartları ile bildiğimiz Asrock, yeni anakartı ConRoe1333-D667'yi duyurdu. Intel'in 945GC A2 / ICH7 yonga seti paketine sahip olan anakartın özellikle 1333MHz fsb'ye sahip olan ve Temmuz ayında çıkacak yeni işlemciler ile uyumlu olduğunun altı çizilmekte. Core 2 Extreme ve Core 2 Duo işlemcilere destek veren anakart ayrıca LGA 774 formundaki güncel Pentium 4 işlemciler ile de çalışabilmekte. 1333/1066/800/533MHz fsb desteğine sahip olan anakart, bellek tarafında ise 2 adet DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar çift kanal DDR-2 667MHz bellek desteğine sahip. Anakartın önmeli özelliklerinden biri ise sahip olduğu entegre grafik işlemcisi. Asrock ConRoe1333-D667 üzerinde Intel'in HMA 950 IGP'si yer alıyor. DirectX 9 desteğine sahip olan grafik işleminin belleği 224MB'a kadar arttırılabiliyor. Tabii daha güçlü harici ekran kartı kullanmak isteyenler için de 1 adet PCIe X16 slotu anakartın üzerinde hazır. Genişleme imkaanlarına baktığımızda, anakart üzerinde 1 adet PCIe X16, 1 adet PCIe X1 ve 2 tane de PCI slotu yer alıyor. Ek olarak anakart üzerinde 4 adet SATA-II konnektörü yer almakta. 10/100 ethernet desteğine ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliğine de sahip olan anakartın Windows Vista Premium 2007 logosu da bulunmakta. Piyasaya giriş tarşihi ve net fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmayan Asrock ConRoe1333-D667, uygun fiyatı ve yeterli özellikleri ile bütçesi dar olanların göz önünde bulunduracağı yeni bir model.