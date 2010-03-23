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Asus 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modelini detaylandırdı

9 yıl
16,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modelini detaylandırdı
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AMD rakibi Nvidia'nın Fermi hamlesine fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5870 modelleri yanıt verecek gibi görünüyor. İşte o modellerden biri olan Asus Radeon HD 5870 Matrix detaylandı. 2GB GDDR5 bellek kapasitesi ve soğutucu tasarımıyla dikkat çeken DirectX 11 destekli ekran kartı aynı zamanda fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Cypress XT GPU'sundan güç alan yeni model, 1600x paralel işlem birimi ve 256-Bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Grafik işlem birimi 900MHz, bellek çalışma frekansı ise 4800MHz olarak belirlenen ekran kartının başta FPCap olmak üzere yüksek kaliteli komponentlere sahip olduğu ayrıca Super Hybrid teknolojisiyle donatıldığı bildiriliyor. Matrix serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi dinamik fan kontrolü sağlayacağı söylenen Radeon HD 5870 Matrix, profesyonel kullanıcılar için baskılı devre üzerinden donanımsal voltaj okuma [multimetre ile] olanağı da sunacak.

Hız aşırtmacılar ve yüksek performans meraklıları için hazırlanan Asus Radeon HD 5870 Matrix'de, kullanıcılar farklı ayar seçeneklerini kaydedebilecek ve tercih edecekleri uygulamaya göre diledikleri ayarı uygulayabilecek. Üzerinde yer alan Safe Mode butonu ile yanlış overclock adımlarına karşı standart ayarlarına dönebilen Radeon HD 5870 Matrix'te, üst kısma konumlandırılan LED destekli renkli Matrix yazısı da kartın durumu hakkında bilgi verebiliyor. Görüntü aktarımı için DVI, DisplayPort ve HDMI konnektörlerini kullanan ve çoklu ekran kartı kurulumu için Crossfire X desteği ile gelen kart, yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip. Resmi satışına önümüzdeki haftalarda başlanması beklenen Asus Radeon HD 5870 Matrix için henüz açıklanmış net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Asus 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modelini detaylandırdı
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Asus 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modelini detaylandırdı
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Kart üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunuyor.


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zerocontrol 9 yıl
Tasarım harika......
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KANUNI61 9 yıl
soylenecek tek şeyvar asus ve diğerleri
messi ve diğerleri gibi :)
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Dante 9 yıl
1 gb ve 950 ye 5200 ile çalışan bir 5870'den % kaç hızlı olabilir ki bu kart?
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fukarakoala 9 yıl
valla süper ötesi bi kart olmuş tasarım olarak performansıda aynı orandaysa tadından yenmez :)
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pckolik13 9 yıl
Asus her zamanki gibi kalitesini konuşturmuş.Review i çıkar yakında görelim bakalım 2 gb ın katkılarını
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kenan yavuz 9 yıl
ben kullanıyorum.1680x1050 ati 5870 1 gb ddr 5 128 bit bana yetiyor.daha onunla tadını çıukaramadım.
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F.@.T.İ.H 9 yıl
saglam bir kart geliyor..
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Trecc11 9 yıl
2gb lık modeller çıkmaya başlıyor yavaş yavaş, kısmet olsada alsam bir tane

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