Asus 6 çekirdekli Core i9 işlemcilerle uyumlu X58 anakartlarını açıkladı

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Yeni yıl ile birlikte 32nm üretim teknolojisine geçmeyi, ikinci çeyrekte ise 6 çekirdekli Core i9 işlemcilerini duyurmayı planlayan Intel ile birlikte anakart üreticileri de hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarla kullanılabilecek 6 çekirdekli yeni işlemciler için üreticilerin uyumlu BIOS sürümü yayımlamaları gerekecek. Bu konuda resmi ilk açıklama Gigabyte'dan gelmiş ve firma 6 çekirdekli Intel işlemcilerin X58 çipsetli anakartlarının tamamında kullanılabileceğini açıklamıştı.

Benzer bir adım Asus cephesinde de geldi ve firma BIOS güncellemesi ile Gulftown kod adlı 6 çekirdekli Core i9 işlemcilere destek sunulacağını açıkladı.

İşte Asus'un BIOS güncellemesi ile Core i9 desteği sunacak X58 çipsetli anakart modelleri;



- P6X58D Premium (board) / 0222 (BIOS)

- P6TD Deluxe / 0209

- P6T Deluxe V2 / 0704

- P6T Deluxe / 1804

- P6T SE / 0608

- P6T / 0904

- Rampage II Extreme / 1639

- Rampage II GENE / 1033