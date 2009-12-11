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Asus 6 çekirdekli Core i9 işlemcilerle uyumlu X58 anakartlarını açıkladı

9 yıl
15,4b
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24
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus 6 çekirdekli Core i9 işlemcilerle uyumlu X58 anakartlarını açıkladı
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Yeni yıl ile birlikte 32nm üretim teknolojisine geçmeyi, ikinci çeyrekte ise 6 çekirdekli Core i9 işlemcilerini duyurmayı planlayan Intel ile birlikte anakart üreticileri de hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarla kullanılabilecek 6 çekirdekli yeni işlemciler için üreticilerin uyumlu BIOS sürümü yayımlamaları gerekecek. Bu konuda resmi ilk açıklama Gigabyte'dan gelmiş ve firma 6 çekirdekli Intel işlemcilerin X58 çipsetli anakartlarının tamamında kullanılabileceğini açıklamıştı.

Benzer bir adım Asus cephesinde de geldi ve firma BIOS güncellemesi ile Gulftown kod adlı 6 çekirdekli Core i9 işlemcilere destek sunulacağını açıkladı.

İşte Asus'un BIOS güncellemesi ile Core i9 desteği sunacak X58 çipsetli anakart modelleri;

- P6X58D Premium (board) / 0222 (BIOS)
- P6TD Deluxe / 0209
- P6T Deluxe V2 / 0704
- P6T Deluxe / 1804
- P6T SE / 0608
- P6T / 0904
- Rampage II Extreme / 1639
- Rampage II GENE / 1033


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben bir tane anakart alcam 6 çekirdekli bunu önerirmisiniz başka önerilerinizde var mı?
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Mr NO 9 yıl
Siyah ve mavi ne alaka yaa, çok tipsiz bu Asus'un anakartları. Karanlıkta çakan şimşek falan gibi fantastik bi anlamı yoksa moda danışmanına ihtiyacı var bunların


Anakartın tipine mi bakıp alıyorsun diye atlayacak sazan varsa laflar hazırladım ona ben, bekliyorum
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
ben x68 ve 32nm çıkana kadar değişmem asla bunlar geçiş ürünleri hala
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Arranger. 9 yıl
4.0Ghz i9 + SSD + 12Gb 2000Mhz Ram + GTX 380 SLİ + Evga X4 X58 Classified tadından yenmez.
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sadtneverdie 9 yıl

IhtiyarDelikanli

ben x68 ve 32nm çıkana kadar değişmem asla bunlar geçiş ürünleri hala


geçiş ürünü mü? nereye geçiyoruz? adamlar 6 çekirdek desteği verdi daha nereye geçeceğiz?
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coupant 9 yıl
P55 için işlemci gelmeyecek mi? P65'in soket yapısı farklı mı olacak??

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No Way Out 9 yıl

coupant

P55 için işlemci gelmeyecek mi? P65'in soket yapısı farklı mı olacak??



1336 ile bu anakartın soket yapısı aynı olacak.

P55 içinde yeni işlemciler gelecek i3 ve i5'ler.
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