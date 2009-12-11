Asus 6 çekirdekli Core i9 işlemcilerle uyumlu X58 anakartlarını açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni yıl ile birlikte 32nm üretim teknolojisine geçmeyi, ikinci çeyrekte ise 6 çekirdekli Core i9 işlemcilerini duyurmayı planlayan Intel ile birlikte anakart üreticileri de hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarla kullanılabilecek 6 çekirdekli yeni işlemciler için üreticilerin uyumlu BIOS sürümü yayımlamaları gerekecek. Bu konuda resmi ilk açıklama Gigabyte'dan gelmiş ve firma 6 çekirdekli Intel işlemcilerin X58 çipsetli anakartlarının tamamında kullanılabileceğini açıklamıştı.
Benzer bir adım Asus cephesinde de geldi ve firma BIOS güncellemesi ile Gulftown kod adlı 6 çekirdekli Core i9 işlemcilere destek sunulacağını açıkladı.
İşte Asus'un BIOS güncellemesi ile Core i9 desteği sunacak X58 çipsetli anakart modelleri;
- P6X58D Premium (board) / 0222 (BIOS)
- P6TD Deluxe / 0209
- P6T Deluxe V2 / 0704
- P6T Deluxe / 1804
- P6T SE / 0608
- P6T / 0904
- Rampage II Extreme / 1639
- Rampage II GENE / 1033
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Anakartın tipine mi bakıp alıyorsun diye atlayacak sazan varsa laflar hazırladım ona ben, bekliyorum
geçiş ürünü mü? nereye geçiyoruz? adamlar 6 çekirdek desteği verdi daha nereye geçeceğiz?
1336 ile bu anakartın soket yapısı aynı olacak.
P55 içinde yeni işlemciler gelecek i3 ve i5'ler.