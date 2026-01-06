Giriş
    Asus, ROG G1000 ile CES’te gövde gösterisi yaptı: Hologram kaplı tasarım

    Asus, ROG G1000 ile CES’te dikkatleri üzerine çekti. Hologram kaplı 104 litrelik dev kasa, Ryzen 9 9950X3D ve RTX 5090 desteğiyle üst seviye performansı gösterişli bir tasarımla birleştiriyor.

    Asus, ROG G1000 ile CES’te gövde gösterisi yaptı Tam Boyutta Gör
    CES sahnesinde bu yıl yeni ekran kartlarının görece sınırlı olması nedeniyle masaüstü sistemler geri planda kalsa da Asus bu durumu ROG G1000 ile tersine çevirmeyi başardı. Şirketin açıkça “görülmek için üretildi” olarak tanımladığı bu yeni oyun bilgisayarı, yalnızca donanım gücüyle değil, alışılmışın dışına çıkan holografik tasarımıyla da fuarın en iddialı sistemlerinden biri oldu.

    Hologramlarla çevril dev kasa

    ROG G1000’in ilk bakışta öne çıkan unsuru, kasanın hem yan cam panelinde hem de ön hava girişlerinde kullanılan tam renkli holografik aydınlatma sistemi. 104 litrelik dev kasanın yan panelinde yer alan ışıklandırma, 680 LED barındıran 380 mm’lik ek bir fan üzerinden kontrol ediliyor. Ön bölümde ise iki adet 215 mm fan, toplamda 384 LED ile hologram efektlerini destekliyor.

    Asus, ROG G1000 ile CES’te gövde gösterisi yaptı Tam Boyutta Gör
    Aydınlatma tarafında kullanıcıya üç farklı görüntüleme modu sunuluyor ve bu modlar Armoury Crate yazılımı üzerinden tamamen özelleştirilebiliyor. Sistem MP4, PNG, JPG ve GIF formatlarını destekliyor. Üstelik Asus, kasanın üst bölümüne “AniMe Holo” adında fiziksel bir tuş da eklemiş. Bu tuş sayesinde kullanıcılar yazılıma girmeden hologram efektlerini doğrudan açıp kapatabiliyor.

    İçinde Ryzen 9 9950X3D ve RTX 5090 var

    Asus, ROG G1000 ile CES’te gövde gösterisi yaptı Tam Boyutta Gör
    Görsel şovun ötesinde ROG G1000 donanım tarafında da bir amiral gemisi. Sistem, AMD Ryzen 9 9950X3D işlemciye kadar yapılandırılabiliyor ve grafik tarafında ROG Astral GeForce RTX 5090 kullanılıyor.

    Anakart tarafında Asus, kendi tasarımı olan X870 yonga setli bir ROG anakarta yer veriyor. Bellek yapılandırması ise DDR5 standardında sunuluyor ve Asus’un AEMP II (Asus Enhanced Memory Profile) teknolojisi sayesinde RAM frekansları manuel ayara gerek kalmadan optimize ediliyor. Sistem varsayılan olarak 64 GB DDR5-4800 bellekle gelirken, toplam kapasite 128 GB’a kadar çıkabiliyor.

    Asus, ROG G1000 ile CES’te gövde gösterisi yaptı Tam Boyutta Gör
    ROG G1000’in mühendislik tarafında en dikkat çeken detaylardan biri, tri-zone airflow yani üç bölgeli hava akışı tasarımı. Bu mimari, CPU, GPU ve diğer bileşenleri ayrı termal alanlara ayırarak ısının bileşenler arasında yayılmasını minimize etmeyi amaçlıyor.
    Asus, ROG G1000 ile CES’te gövde gösterisi yaptı Tam Boyutta Gör
    İşlemci soğutması için kullanılan 420 mm AIO sıvı soğutma sistemi, Asus’un “ROG Thermal Atrium” adını verdiği özel bir bölmeye yerleştirilmiş durumda. Bu bölüm, kasanın içindeki sıcak havayı dolaştırmak yerine, doğrudan dış ortamdan taze hava çekiyor. Tasarım yaklaşımı, daha önce HP’nin Omen 45L modelinde gördüğümüz çözümleri andırsa da Asus burada daha büyük bir radyatörle çıtayı yükseltiyor. Güç kaynağı için de ayrı bir hava akışı bölmesi oluşturulmuş durumda.

    Depolama tarafında ROG G1000, kutudan 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD ile çıkıyor. Depolama kapasitesi PCIe 5.0 destekli 4 TB’a kadar yükseltilebiliyor. Güç tarafında ise 1.000W, 80+ Gold sertifikalı bir güç kaynağı tercih edilmiş. Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 yer alıyor. Sistem, Windows 11 Pro ile birlikte geliyor.

    Fiyat ve çıkış tarihi belirsiz

    ROG G1000’in tüm bu iddialı donanım ve tasarım özelliklerine rağmen, fiyatlandırma ve çıkış tarihi konusunda Asus cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Aynı belirsizlik, CES’te tanıtılan yeni ROG dizüstü modelleri için de geçerli. Zephyrus G14 ve G16 güncellemeleri, çift Nebula HDR OLED ekranlı yeni Zephyrus Duo ve Kojima Productions iş birliğiyle hazırlanan ROG Flow Z13 gibi modeller için de fiyat ve çıkış takvimi bekleniyor.

