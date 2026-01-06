Asus, ROG G1000 ile CES’te gövde gösterisi yaptı: Hologram kaplı tasarım

ROG G1000’in ilk bakışta öne çıkan unsuru, kasanın hem yan cam panelinde hem de ön hava girişlerinde kullanılan tam renkli holografik aydınlatma sistemi. 104 litrelik dev kasanın yan panelinde yer alan ışıklandırma, 680 LED barındıran 380 mm’lik ek bir fan üzerinden kontrol ediliyor. Ön bölümde ise iki adet 215 mm fan, toplamda 384 LED ile hologram efektlerini destekliyor.
İçinde Ryzen 9 9950X3D ve RTX 5090 var
Anakart tarafında Asus, kendi tasarımı olan X870 yonga setli bir ROG anakarta yer veriyor. Bellek yapılandırması ise DDR5 standardında sunuluyor ve Asus’un AEMP II (Asus Enhanced Memory Profile) teknolojisi sayesinde RAM frekansları manuel ayara gerek kalmadan optimize ediliyor. Sistem varsayılan olarak 64 GB DDR5-4800 bellekle gelirken, toplam kapasite 128 GB’a kadar çıkabiliyor.
Depolama tarafında ROG G1000, kutudan 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD ile çıkıyor. Depolama kapasitesi PCIe 5.0 destekli 4 TB’a kadar yükseltilebiliyor. Güç tarafında ise 1.000W, 80+ Gold sertifikalı bir güç kaynağı tercih edilmiş. Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 yer alıyor. Sistem, Windows 11 Pro ile birlikte geliyor.
Fiyat ve çıkış tarihi belirsiz
ROG G1000’in tüm bu iddialı donanım ve tasarım özelliklerine rağmen, fiyatlandırma ve çıkış tarihi konusunda Asus cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Aynı belirsizlik, CES’te tanıtılan yeni ROG dizüstü modelleri için de geçerli. Zephyrus G14 ve G16 güncellemeleri, çift Nebula HDR OLED ekranlı yeni Zephyrus Duo ve Kojima Productions iş birliğiyle hazırlanan ROG Flow Z13 gibi modeller için de fiyat ve çıkış takvimi bekleniyor.