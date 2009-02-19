Asus, 8.9" ekranlı Eee PC modelleriyle yollarını ayırıyor

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Eee PC serisini kullanıma sunarak netbook olarak tanımlanan maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayar segmentinin oluşmasında önemli bir rol üstlenen Asus, gelişen teknoloji ve değişen beklentilere paralel olarak ürün gamını güncellemeye devam ediyor. Eee PC serisi altında çok sayıda netbook modeline sahip olan firma bir yandan 12" ekranlı modeller üzerinde çalışırken öte yandan bazı modellerle yollarını ayırmayı planlıyor. Asus cephesinden gelen bilgilere göre, Tayvan merkezli firma sene sonunda Eee PC ailesinin 8.9" ekranlı modelleriyle yollarını ayıracak. Serinin en çok satan modellerinden oluşan 8.9" ekranlı mini-bilgisayarlardan doğacak boşluk 10" ekranlı modeller ile doldurulacak.