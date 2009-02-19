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Asus, 8.9" ekranlı Eee PC modelleriyle yollarını ayırıyor

10 yıl
6,2b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, 8.9
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Eee PC serisini kullanıma sunarak netbook olarak tanımlanan maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayar segmentinin oluşmasında önemli bir rol üstlenen Asus, gelişen teknoloji ve değişen beklentilere paralel olarak ürün gamını güncellemeye devam ediyor. Eee PC serisi altında çok sayıda netbook modeline sahip olan firma bir yandan 12" ekranlı modeller üzerinde çalışırken öte yandan bazı modellerle yollarını ayırmayı planlıyor. Asus cephesinden gelen bilgilere göre, Tayvan merkezli firma sene sonunda Eee PC ailesinin 8.9" ekranlı modelleriyle yollarını ayıracak. Serinin en çok satan modellerinden oluşan 8.9" ekranlı mini-bilgisayarlardan doğacak boşluk 10" ekranlı modeller ile doldurulacak.


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Ermeydan 10 yıl
Ah asus ah!! Niye Türkiye'ye yeni modeller sokmazsın?
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max975 10 yıl
10" normal olmuş...
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nightsoldier 10 yıl
Ancak aralık 2008 satışlarına göre asus,acer'ın gerisinde.Neden bu durum böyle bilemiyorum doğrusu.Bu tabloyu görünceye kadar en çok satatnın asus olduğunu düşünüyordum...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sizce bunun sebebi nedir?
KAynak:http://www.azbilmis.com/mini-notebook-netbook-satislarinda-son-durum-nedir
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