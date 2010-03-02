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Asus, 890FX çipsetli Crosshair IV Extreme ve Crosshair IV Formula anakartlarını sergiliyor

9 yıl
27,1b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, 890FX çipsetli Crosshair IV Extreme ve Crosshair IV Formula anakartlarını sergiliyor
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Crosshair IV Extreme

Anakart üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Asus, resmi tanıtımı 26 Nisan'da yapılacak 890FX çipsetini kullanan yüksek performanslı yeni anakart modellerini tanıttı. Oyuncular ve hız aşırtma tutkunlarına yönelik ürünlerin konumlandırıldığı ROG serisine, 890FX çipsetli Crosshair IV Extreme ve Crosshair IV Formula modellerini eklemeye hazırlanan Asus, anakartların üretime aday versiyonlarını, CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunmuş durumda.

Kuzey ve Güney köprüsüyle birlikte güç transistörlerini de kapsayan agresif görünümlü yeni soğutucu tasarımına sahip olan ROG serisi yeni anakart modelleri, başta iROG olmak üzere ROG Connect ve OC butonları gibi serinin diğer üyelerinde de gördüğümüz temel ROG teknolojilerini de sahipler. Dörtlü Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ve 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu olan kartlara, güney köprüsü olarak SB850 eşlik ediyor.

Hem SATA-III hem de USB 3.0 teknolojilerine destek veren anakartlar, AMD işlemciler için Asus'un üst ürün grubunu oluşturacaklar. Bluetooth üzerinden cep telefonu ile ince ayar ve hız aşırtma olanağı da sunan anakartların, 7.1 kanal ses ve Gigabit Ethernetle birlikte yüksek kaliteli komponentleriyle de öne çıkması beklenirken, Nisan/Mayıs döneminde satışa sunulmaları planlanıyor.

Asus, 890FX çipsetli Crosshair IV Extreme ve Crosshair IV Formula anakartlarını sergiliyor
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Crosshair IV Formula


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Zimmerit 9 yıl
Kart güzel gözüküyor ancak asusu oldum olası sevmemişimdir hep sorun hep sorun dilim yandı hayatta almam bundan sonra tavsiyede etmem eski kalitesi yok artık.Çalıştığım firmada teknik servise her gün onlarca makina geliyor anakart nedenli arıza ve problemlerde asus birinci sırada kartları mecburen garantiye göndermek zorunda kalıyoruz asusun tek beğendiğim kartı M4A785TD-V EVO
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iscanthere 9 yıl
süperler
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XRacer 9 yıl
Bu anakarttan çıkmış,babakart olmuş bildiğin.Bu ne yahu.
Bluetooth üzerinden cep telefonu ile ince ayar ve hız aşırtma olanağı da sunan anakartların

Afedersiniz ama oha.BT'den PC kontrolü yetmiyordu BT'den overclock da yapcaz yani.Anakartta Bluetooth var mı peki?
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HyperV 9 yıl

XRacer

Bu anakarttan çıkmış,babakart olmuş bildiğin.Bu ne yahu.
Bluetooth üzerinden cep telefonu ile ince ayar ve hız aşırtma olanağı da sunan anakartların


Afedersiniz ama oha.BT'den PC kontrolü yetmiyordu BT'den overclock da yapcaz yani.Anakartta Bluetooth var mı peki?



Böyle bir özellik olduğuna göre Asus muhtemelen bluetooth alıcısı koymuştur anakarta.
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Beriko 9 yıl
Mukemmel olmus sonunda AMD ye de extreme seviye anakart görmek sevindirici :)
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Cnytkyz 9 yıl
Böyle kartlara pencereli kasa sart
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sinanozk 9 yıl
hey maşallah be tasarımlara bak.kasa içine konur mu bunlar :)) msı ınkiler de çok şık ama bu tip kartlar malesef baya pahalı oluyolar...
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gurkan113 9 yıl
o pci girişlerini boşu boşuna koymasalar daha iyiymiş
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yasar_lives 9 yıl
Asus Crosshair IV Extreme ve Crosshair IV Formula anakartlar pahalı tahmin etti. 299$ ve 399$
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KANUNI61 9 yıl
asus tek gecerim bide şu deknik desdek konusunu halletseler
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Cnytkyz 9 yıl
Asus un üst seviye kartlarının tasarımı çok güzel oluyor siyah ve kırmızı iç içe..
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MrPerFormance 9 yıl
Kart güzelde ram slotları cpu soketine çok yakın.
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dennjS 9 yıl

MrPerFormance

Kart güzelde ram slotları cpu soketine çok yakın.

soğutucu açısından sorun teşkil etsede teknik açıdan iyi birşey olduğu unutulmamalı.
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renklem 9 yıl
Markalar üst seviye ürün gamında gittikçe Amd odaklı sistemler çıkartıyor güzel.
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HyperV 9 yıl
Asus bu işi çok iyi biliyor görsele önem veren birisi olarak tam çerçevelik anakartlar.
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