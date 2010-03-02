Asus, 890FX çipsetli Crosshair IV Extreme ve Crosshair IV Formula anakartlarını sergiliyor

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Crosshair IV Extreme

Anakart üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Asus, resmi tanıtımı 26 Nisan'da yapılacak 890FX çipsetini kullanan yüksek performanslı yeni anakart modellerini tanıttı. Oyuncular ve hız aşırtma tutkunlarına yönelik ürünlerin konumlandırıldığı ROG serisine, 890FX çipsetli Crosshair IV Extreme ve Crosshair IV Formula modellerini eklemeye hazırlanan Asus, anakartların üretime aday versiyonlarını, CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunmuş durumda.

Kuzey ve Güney köprüsüyle birlikte güç transistörlerini de kapsayan agresif görünümlü yeni soğutucu tasarımına sahip olan ROG serisi yeni anakart modelleri, başta iROG olmak üzere ROG Connect ve OC butonları gibi serinin diğer üyelerinde de gördüğümüz temel ROG teknolojilerini de sahipler. Dörtlü Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ve 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu olan kartlara, güney köprüsü olarak SB850 eşlik ediyor.

Hem SATA-III hem de USB 3.0 teknolojilerine destek veren anakartlar, AMD işlemciler için Asus'un üst ürün grubunu oluşturacaklar. Bluetooth üzerinden cep telefonu ile ince ayar ve hız aşırtma olanağı da sunan anakartların, 7.1 kanal ses ve Gigabit Ethernetle birlikte yüksek kaliteli komponentleriyle de öne çıkması beklenirken, Nisan/Mayıs döneminde satışa sunulmaları planlanıyor.

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Crosshair IV Formula