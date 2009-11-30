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Asus, AMD Congo platformunu kullanan Eee PC 1201T modelini hazırlıyor

9 yıl
13,2b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, AMD Congo platformunu kullanan Eee PC 1201T modelini hazırlıyor
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, Eee PC serisi netbook ailesini AMD tabanlı yeni bir model ile genişletmeye hazırlanıyor. Eee PC 1201T olarak isimlendirilen ultra-taşınabilir formdaki bilgisayara AMD'nin Congo kod adını taşıyan ikinci nesil ultra-ince platformu güç veriyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip sistem 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo işlemcisinden güç alıyor ve 2GB'a kadar bellek desteği ile geliyor. 250GB kapasiteli sabit diskin kullanıldığı Eee PC 1201T ile aynı zamanda 500GB kapasiteli çevrimiçi depolama alanı da sunuluyor.

Entegre olarak gelen ATi Radeon HD 3200 grafik yongasıyla hem DirectX 10.1 hem de yüksek tanımlı medya hızlandırma desteği sunan Eee PC 1201T'nin diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, 6 hücreli pil ile 4 saate kullanıma süresi ve Bluetooth 2.1 desteği gibi özelliklere yer veriliyor. Eee PC 1201T'yi önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planlayan Asus, fiyat hakkındaysa herhangi bir açıklama da bulunmadı.


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santanio 9 yıl
notebookcheck sitesinde ekran kartlarının sıralamasına baktım..
ati3200hd : 132.sırada ve 3dmark06 dan 1037 puan almış
nvidia9400 : 110.sırada ve 3dmark06 puanı 1425
işlemciyi eklememişler daha ama mv-40 huron isimli olanı nile n330 un üstünde. işlem gücümü oyunda biraz daha performans mı diye düşünmek lazım. oyun diyen 9400, işlem gücü diyen yeni amd işlemcisi gibi gözüküyor.
eğer uzun kullanım tercih edilicekse kesinliklike hala atom... arada bariz tdp farkı var.
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neyler 9 yıl
Arkadaşlar bu yeni netbook Türkiyede tahmini olarak ne zaman satışa sunulur bilgisi olan varmı
Birde yeni bir netbook almayı istiyorum
Ama netbookla notebook arası birşey istiyorum yani datron,asus,acer gib 10 inç netbooklar gibi olmasın
biraz güçlü bir alet olsun ve ekranı 11inç yada 12 inç ekran kartı iyi olan bir cihaz istiyorum bu segmente giren cihazlar içerisinde bana önerebileceğiniz modeller varmı acaba?
Bu asusunki çok iyi ama ne zaman satışa sunulur?
Birde acer ferrari one 200 var o nasıl bu yeni çıkacak asusa nazaran?

saygılarımla
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St Batuhan 9 yıl
Şu var galiba:
İntelin haksız rekabetinin etkilerinin kalkması, AMD'nin netbooklar adına daha olumlu yöne dönmesi [kendini tamamlamaya yönelik calısmaları] ve sonucunda cıkar ürünler? :D
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dikmenibo 9 yıl

St Batuhan

Şu var galiba:
İntelin haksız rekabetinin etkilerinin kalkması, AMD'nin netbooklar adına daha olumlu yöne dönmesi [kendini tamamlamaya yönelik calısmaları] ve sonucunda cıkar ürünler? :D




güzel bi tanım..

ama intel haksız rekabete hala devam ediyor açıkçası..
amd nin elini çabuk tutması lazım, dizüstü pazarını yıllardır geriden takip ediyor maalesef. turion lar ilk çıktığında yakalar gibi olmuştu ama o zaman da intel core 2 serisini patlattı
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KANUNI61 9 yıl
dikmenibo
30.11.2009 Saat: 12:44
athlon neo ile atom ların ne gibi performans farkı var acaba..
aynı soru ati 3200 ve nvidia 9400 için de geçerli
4 saatlik pil ömrü sanıyorum amd nin yüksek enerji tüketiminden dolayı geliyor.. platform olarak pek cimri olmadığını duymuştum..
nerden duydun nasıl duydun bilmem ama şu bir gercek mad ati platformu en az enerji tüketen platfor dur
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dikmenibo 9 yıl

KANUNI61

dikmenibo
30.11.2009 Saat: 12:44
athlon neo ile atom ların ne gibi performans farkı var acaba..
aynı soru ati 3200 ve nvidia 9400 için de geçerli
4 saatlik pil ömrü sanıyorum amd nin yüksek enerji tüketiminden dolayı geliyor.. platform olarak pek cimri olmadığını duymuştum..



nerden duydun nasıl duydun bilmem ama şu bir gercek mad ati platformu en az enerji tüketen platfor dur


hocam, pil süresi 6 hücreli pil ile 4 saat denmiş
asus un 6 hücreli pil kullandığı eee pclere bakınca 2-3 çeşit kapasite görüyorsunuz.
bunlar da 5 ile 12 saat arasında değişen süreler sunuyolar normalde.
asus gidip daha düşük kapasiteli 6 hücreli bir pil yapmaz heralde dimi?
burdan öyle bi kanıya vardım
ek olarak, yanılmıyorsam tomshardware in ingiltere forumlarıydı, bir kullanıcı teknik verileri koymuştu, dediğim gibi sadece duyduğumu söylüyorum, kurduğum mantık da buna uyuyor..
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jay jay justified 9 yıl
Verilerle konuşun arkadaşlar. Gerçek şudur, budur diye bilgi verilmez.

Bu arada atı alan Üsküdar'ı geçti. AMD platformu merhaba diyecek daha netbook müşterilerine. Oha diyorum...
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altanelk 9 yıl
atom tek çekirdekli bir işlemci atlon neo ise çift çekirdekli ve 1mb keşe sahip olan bir işlemci güç tükrtimi 18w hd 3200 de performans olarak nerdeyse 9400 e yakın bir performansa sahip platform olarak atom ve 9400 ikilisinden çok daha performanslı olacaktır bence nerede ise 2kata varan oranda her ne kadar güç tüketimi biraz daha fazlada olsada atoma nazaran daha kullanışlı olacaktır
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dikmenibo 9 yıl

altanelk

atom tek çekirdekli bir işlemci atlon neo ise çift çekirdekli ve 1mb keşe sahip olan bir işlemci güç tükrtimi 18w hd 3200 de performans olarak nerdeyse 9400 e yakın bir performansa sahip platform olarak atom ve 9400 ikilisinden çok daha performanslı olacaktır bence nerede ise 2kata varan oranda her ne kadar güç tüketimi biraz daha fazlada olsada atoma nazaran daha kullanışlı olacaktır


asus 1201ha daki atom 330 çift çekirdekli, yanlış hatırlamıyorsam 5 yada 8watt güç tüketiyor
atom daha verimli.. pil tüketiminin fazla olmasının nedeni de dediğinize göre athlon neo olarak ortaya çıkıyor
çeşitlilik olması kullanıcılar için iyi. ama rakip olabileceğini düşünmüyorm açıkçası.. belki daha hafif ve daha ucuz olarak bir denge getirir..
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Mertcan. 9 yıl
Performansını göz önüne alacak olursak bence pil ömrü az sayılmaz.Yine kaliteli bir ürün geliyor pazara.
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hknisl 9 yıl
Ağırlığı 1 kg civarı olsun yeter.
12 olması kötü değil çünkü çözünürlük 1024x768in altında olunca bazı programlar ekrana sığmıyor.
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dikmenibo 9 yıl
athlon neo ile atom ların ne gibi performans farkı var acaba..
aynı soru ati 3200 ve nvidia 9400 için de geçerli

4 saatlik pil ömrü sanıyorum amd nin yüksek enerji tüketiminden dolayı geliyor.. platform olarak pek cimri olmadığını duymuştum..
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orqun_0693 9 yıl
bu eee pclerinde boyutu gittikçe büyümeye başladı. xD
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