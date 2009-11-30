Asus, AMD Congo platformunu kullanan Eee PC 1201T modelini hazırlıyor

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, Eee PC serisi netbook ailesini AMD tabanlı yeni bir model ile genişletmeye hazırlanıyor. Eee PC 1201T olarak isimlendirilen ultra-taşınabilir formdaki bilgisayara AMD'nin Congo kod adını taşıyan ikinci nesil ultra-ince platformu güç veriyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip sistem 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo işlemcisinden güç alıyor ve 2GB'a kadar bellek desteği ile geliyor. 250GB kapasiteli sabit diskin kullanıldığı Eee PC 1201T ile aynı zamanda 500GB kapasiteli çevrimiçi depolama alanı da sunuluyor.
Entegre olarak gelen ATi Radeon HD 3200 grafik yongasıyla hem DirectX 10.1 hem de yüksek tanımlı medya hızlandırma desteği sunan Eee PC 1201T'nin diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, 6 hücreli pil ile 4 saate kullanıma süresi ve Bluetooth 2.1 desteği gibi özelliklere yer veriliyor. Eee PC 1201T'yi önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planlayan Asus, fiyat hakkındaysa herhangi bir açıklama da bulunmadı.
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ati3200hd : 132.sırada ve 3dmark06 dan 1037 puan almış
nvidia9400 : 110.sırada ve 3dmark06 puanı 1425
işlemciyi eklememişler daha ama mv-40 huron isimli olanı nile n330 un üstünde. işlem gücümü oyunda biraz daha performans mı diye düşünmek lazım. oyun diyen 9400, işlem gücü diyen yeni amd işlemcisi gibi gözüküyor.
eğer uzun kullanım tercih edilicekse kesinliklike hala atom... arada bariz tdp farkı var.
Birde yeni bir netbook almayı istiyorum
Ama netbookla notebook arası birşey istiyorum yani datron,asus,acer gib 10 inç netbooklar gibi olmasın
biraz güçlü bir alet olsun ve ekranı 11inç yada 12 inç ekran kartı iyi olan bir cihaz istiyorum bu segmente giren cihazlar içerisinde bana önerebileceğiniz modeller varmı acaba?
Bu asusunki çok iyi ama ne zaman satışa sunulur?
Birde acer ferrari one 200 var o nasıl bu yeni çıkacak asusa nazaran?
saygılarımla
İntelin haksız rekabetinin etkilerinin kalkması, AMD'nin netbooklar adına daha olumlu yöne dönmesi [kendini tamamlamaya yönelik calısmaları] ve sonucunda cıkar ürünler? :D
güzel bi tanım..
ama intel haksız rekabete hala devam ediyor açıkçası..
amd nin elini çabuk tutması lazım, dizüstü pazarını yıllardır geriden takip ediyor maalesef. turion lar ilk çıktığında yakalar gibi olmuştu ama o zaman da intel core 2 serisini patlattı
30.11.2009 Saat: 12:44
athlon neo ile atom ların ne gibi performans farkı var acaba..
aynı soru ati 3200 ve nvidia 9400 için de geçerli
4 saatlik pil ömrü sanıyorum amd nin yüksek enerji tüketiminden dolayı geliyor.. platform olarak pek cimri olmadığını duymuştum..
nerden duydun nasıl duydun bilmem ama şu bir gercek mad ati platformu en az enerji tüketen platfor dur
hocam, pil süresi 6 hücreli pil ile 4 saat denmiş
asus un 6 hücreli pil kullandığı eee pclere bakınca 2-3 çeşit kapasite görüyorsunuz.
bunlar da 5 ile 12 saat arasında değişen süreler sunuyolar normalde.
asus gidip daha düşük kapasiteli 6 hücreli bir pil yapmaz heralde dimi? burdan öyle bi kanıya vardım
ek olarak, yanılmıyorsam tomshardware in ingiltere forumlarıydı, bir kullanıcı teknik verileri koymuştu, dediğim gibi sadece duyduğumu söylüyorum, kurduğum mantık da buna uyuyor..
Bu arada atı alan Üsküdar'ı geçti. AMD platformu merhaba diyecek daha netbook müşterilerine. Oha diyorum...
asus 1201ha daki atom 330 çift çekirdekli, yanlış hatırlamıyorsam 5 yada 8watt güç tüketiyor
atom daha verimli.. pil tüketiminin fazla olmasının nedeni de dediğinize göre athlon neo olarak ortaya çıkıyor
çeşitlilik olması kullanıcılar için iyi. ama rakip olabileceğini düşünmüyorm açıkçası.. belki daha hafif ve daha ucuz olarak bir denge getirir..
12 olması kötü değil çünkü çözünürlük 1024x768in altında olunca bazı programlar ekrana sığmıyor.
aynı soru ati 3200 ve nvidia 9400 için de geçerli
4 saatlik pil ömrü sanıyorum amd nin yüksek enerji tüketiminden dolayı geliyor.. platform olarak pek cimri olmadığını duymuştum..