Asus, AMD Congo platformunu kullanan Eee PC 1201T modelini hazırlıyor

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, Eee PC serisi netbook ailesini AMD tabanlı yeni bir model ile genişletmeye hazırlanıyor. Eee PC 1201T olarak isimlendirilen ultra-taşınabilir formdaki bilgisayara AMD'nin Congo kod adını taşıyan ikinci nesil ultra-ince platformu güç veriyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip sistem 1.6GHz'de çalışan Athlon Neo işlemcisinden güç alıyor ve 2GB'a kadar bellek desteği ile geliyor. 250GB kapasiteli sabit diskin kullanıldığı Eee PC 1201T ile aynı zamanda 500GB kapasiteli çevrimiçi depolama alanı da sunuluyor.

Entegre olarak gelen ATi Radeon HD 3200 grafik yongasıyla hem DirectX 10.1 hem de yüksek tanımlı medya hızlandırma desteği sunan Eee PC 1201T'nin diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, 6 hücreli pil ile 4 saate kullanıma süresi ve Bluetooth 2.1 desteği gibi özelliklere yer veriliyor. Eee PC 1201T'yi önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planlayan Asus, fiyat hakkındaysa herhangi bir açıklama da bulunmadı.