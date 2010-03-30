Asus anakart fiyatlarında indirime gidiyor

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, orta ve giriş seviyesindeki anakartlarında fiyat indirimine gidiyor. Digitimes'ın Çin pazarındaki kanal kaynaklarına dayandırarak verdiği yeni bir haberine göre, Asus mevcut fiyatlarında %10 civarında indirime gidiyor. MSI'ın da benzer şekilde fiyat indirimine gitmesi beklenirken, Gigabyte'ın ise gelişmelerin takipçisi olacağı belirtiliyor. Öte yandan Tayvanlı diğer anakart üreticilerinden ECS ve ASRock'ın da Çin merkezli bazı yerel anakart üreticileriyle birlikte fiyat rekabetine girecekleri bildiriliyor.

Çin pazarında daha güçlü bir pozisyon elde etmek isteyen Asus, özellikle G31 ve G41 çipsetli Intel anakartlarıyla, 770 çipsetli AMD anakartlarında fiyat indirimine giderek, kanal satışlarına hız kazandırmayı hedefliyor. Core iX serisi Intel işlemciler için H55 çipsetli anakart modellerinde de bir takım fiyat indirimleri yapacağı belirtilen Asus'un, özellikle stok eritmeyi hedeflediği dolayısıyla fiyat indirimiyle ilgili mücadelenin kısa sürede sonlanabileceği belirtiliyor.