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Asus anakart fiyatlarında indirime gidiyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus anakart fiyatlarında indirime gidiyor
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, orta ve giriş seviyesindeki anakartlarında fiyat indirimine gidiyor. Digitimes'ın Çin pazarındaki kanal kaynaklarına dayandırarak verdiği yeni bir haberine göre, Asus mevcut fiyatlarında %10 civarında indirime gidiyor. MSI'ın da benzer şekilde fiyat indirimine gitmesi beklenirken, Gigabyte'ın ise gelişmelerin takipçisi olacağı belirtiliyor. Öte yandan Tayvanlı diğer anakart üreticilerinden ECS ve ASRock'ın da Çin merkezli bazı yerel anakart üreticileriyle birlikte fiyat rekabetine girecekleri bildiriliyor.

Çin pazarında daha güçlü bir pozisyon elde etmek isteyen Asus, özellikle G31 ve G41 çipsetli Intel anakartlarıyla, 770 çipsetli AMD anakartlarında fiyat indirimine giderek, kanal satışlarına hız kazandırmayı hedefliyor. Core iX serisi Intel işlemciler için H55 çipsetli anakart modellerinde de bir takım fiyat indirimleri yapacağı belirtilen Asus'un, özellikle stok eritmeyi hedeflediği dolayısıyla fiyat indirimiyle ilgili mücadelenin kısa sürede sonlanabileceği belirtiliyor.


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sabotaj1023 9 yıl
amd entegre ekran kartlı serilerde yapsada bizde gigabyte ucuza alsak intel tarafı beni ilgilendirmiyor.
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showstopper41 9 yıl
Tebrikler Biostar, ECS, MSI, Gigabyte, DFI


Siz başardınız, biz semeresini yiyeceğiz. Afferin size.
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bilalMW 9 yıl
carloska haklı bence. :)
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taskin57 9 yıl
Çinlilere müjdeler olsun...
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melyyh 9 yıl
indirim ile , diğer markalarla aynı fiyata satmaya başlar artık. hep diğerlerinden pahalıya satarlar
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DH Misafiri 9 yıl
İyi bir indirim olsada alsak
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resler 9 yıl
Haberden anladığım kadarıyla indirimler çin pazarına yönelik olacak.
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carloska 9 yıl
"Asus, özellikle G31 ve G41 çipsetli Intel anakartlarıyla, 770 çipsetli AMD anakartlarında fiyat indirimine giderek" eskileri elden çıkarmaya bakıyor... herhangi bi indirim yk bence... yapacaksa 790 ve 890 çipsetlerde yapsın ki indirim olsun:)))
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fukarakoala 9 yıl
Ah asus nerdesin ben bilgisayar alırken anakartımı asus pahalı diye gibabyte almıştım.Ekran kartına yanına bi kardeş daha alıcaktım pahalı olmasından alamamıştım :(
Yeni pc toplicaklara hayırlı olsun güzel bi gelişme
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hooper 9 yıl
770 değil de 785 ve 790 da indirim olsa hatta 890larda tam süper olurdu :)
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TELESCOPE 9 yıl
çin pazarında, stok eritme amaçlanmış,hayırlı işler asus
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