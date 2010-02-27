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Asus çift grafik işlemcili Fermi X2 modelini CeBIT'te gösterebilir

9 yıl
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus çift grafik işlemcili Fermi X2 modelini CeBIT'te gösterebilir
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Asus Radeon HD 5970 Ares

Donanimhaber.com olarak bizim de katılacağımız CeBIT 2010 fuarı, donanım tutkunları açısından oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde Asus'un özel tasarımlı Radeon HD 5970 Ares ve Sapphire'in de 4GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5970 modellerini fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunacağını belirtmiştik. Bu iki firma gibi önde gelen diğer donanım üreticilerinin de 2010 için planladıkları yeni nesil ürün ve teknolojileri Hannover, Almanya'da düzenlecek etkinlik çerçevesinde katılımcıların beğenisine sunmaları bekleniyor.

Resmi tanıtımının 26 Mart'ta gerçekleştirileceği Nvidia tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan DirectX 11 destekli yeni nesil GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri de CeBIT fuarında görücüye çıkacaklar. Ancak gelen yeni bir habere göre Asus, Radeon HD 5970 Ares modeliyle birlikte çift grafik işlemcili Fermi çözümünü de fuar kapsamında sergileyebilir. Hali hazırda GeForce GTX 480 lansmanını takip eden birkaç ay içerisinde Nvidia'nın, Fermi tabanlı yeni bir X2 çözümünü tanıtacağı da biliniyor ve açıklanan bilgilere göre bu konuda ilk adım Asus tarafından CeBIT'te atılabilir.

Fermi X2 ile ilgili olarak henüz somut bir bilgi olmasa da, Nvidia'ya yakın kaynaklar, X2 modelinin GeForce GTX 480 yerine GeForce GTX 470 GPU'sunun çiftine sahip olacağını dile getiriyorlar.


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CoreXXX 9 yıl
daha tekini göremeden çiftinin haberi. bu nvidiayı dedikoducu mahalle karılarımı yönetiyo kardeşim bu ne ya. hep laf hep laf bi icraat yok
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IgorStravinsky 9 yıl
Bence sadece yalan bu. Isınma konuları falan zaten vardı, çok güç çektiğini varsayarsak daha var X2 modeline.
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Ahmet-79 9 yıl
Ekran kartından çok uzay gemisine benzemiş
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stradosphere 9 yıl
@Fear Dot Com
Arkadaşım zaten o kartta 5970 fanlık değil seninki cahilliğe gelmiş artık.Böyle garip garip şeyler yazanlara sinir olmaya başladım artık
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Ehlika 9 yıl
Normalini göremedikki x2 nerden geldi
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XivA 9 yıl
ne bu yaa nvidia yı mahkemeye vercen aşırı derece de kafa bulmaktan :) tek çekirdeklisi çıkmadan çift i he
yok artık ya ben inanmıyorum.
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fatihcanery 9 yıl
arkadaşlar resim gerçek değil,.bilgisayarla yapılmış olduğu çok belli
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Wilson Fisk 9 yıl
asus x2 fermi maketi mi gosterecekmis... cebitte cift gpu gormeyi gectim tek gpuda her hangi bir performans sonucu gosterirlerse cok sasiracagim.
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Fear Dot Com 9 yıl
Resimdeki kart cok hguzelmıs ama yınede FORVER 5970 :D FOREVER AMD-ATI
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CodeMachine 9 yıl
fermi ve ipad olmasa bilişim haber sayısı yarıya düşer bea. her Allah'ın günü ya fermi ya ipad haberi. hemde içi boş...
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Process64 9 yıl
Bi' arkadaş daha önceden dediydi; anakartı ekran kartına takıyoruz artık diye. (Buna 5970' de dahil.) Ne kadar ısı o kadar fazla enerji.[>:]
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aydogdu1453 9 yıl
Nvidia reklama devam ediyo.Cebittende hayır gelmeyecek gibi.Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun.
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sadtneverdie 9 yıl

aydogdu1453

Nvidia reklama devam ediyo.Cebittende hayır gelmeyecek gibi.Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun.



nvidiayla ne alakası var ayrıca cebitten hayır gelmeyeceğini nereden çıkarttın? laf olsun diye konuşmayın.
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sugarcocuk1 9 yıl
birde dikkatimi ceken o bakır sogutucular cok kalın duruyor anladıgım kadarı ile bu kart ısı konusunda da bayagı idallı olacak
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Permanent. 9 yıl
Merakla beklemekteyiz
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sugarcocuk1 9 yıl
asus işibiliyor hem göze hitap ediyor hemde performansa
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