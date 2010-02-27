Asus çift grafik işlemcili Fermi X2 modelini CeBIT'te gösterebilir

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Asus Radeon HD 5970 Ares

Donanimhaber.com olarak bizim de katılacağımız CeBIT 2010 fuarı, donanım tutkunları açısından oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde Asus'un özel tasarımlı Radeon HD 5970 Ares ve Sapphire'in de 4GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5970 modellerini fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunacağını belirtmiştik. Bu iki firma gibi önde gelen diğer donanım üreticilerinin de 2010 için planladıkları yeni nesil ürün ve teknolojileri Hannover, Almanya'da düzenlecek etkinlik çerçevesinde katılımcıların beğenisine sunmaları bekleniyor.

Resmi tanıtımının 26 Mart'ta gerçekleştirileceği Nvidia tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan DirectX 11 destekli yeni nesil GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri de CeBIT fuarında görücüye çıkacaklar. Ancak gelen yeni bir habere göre Asus, Radeon HD 5970 Ares modeliyle birlikte çift grafik işlemcili Fermi çözümünü de fuar kapsamında sergileyebilir. Hali hazırda GeForce GTX 480 lansmanını takip eden birkaç ay içerisinde Nvidia'nın, Fermi tabanlı yeni bir X2 çözümünü tanıtacağı da biliniyor ve açıklanan bilgilere göre bu konuda ilk adım Asus tarafından CeBIT'te atılabilir.

Fermi X2 ile ilgili olarak henüz somut bir bilgi olmasa da, Nvidia'ya yakın kaynaklar, X2 modelinin GeForce GTX 480 yerine GeForce GTX 470 GPU'sunun çiftine sahip olacağını dile getiriyorlar.