ASUS Crosshair IV Extreme video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
AMD işlemciler için yapılmış en iyi anakartlardan biri test masamızda! ASUS Crosshair IV Extreme sadece üst düzey yonga setleriyle donatılmış olmasıyla değil, Hydra yongası sayesinde Nvidia ve AMD ekran kartlarını aynı anda kullanmamızı sağlayabilmesi, cep telefonları veya dizüstüler üzerinden hız aşırtma olanakları sunması ve detaylı BIOS ayarlarıyla sınıfındaki diğer anakartlardan ayrılıyor.
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1 ) yukleresim.com/...
2 ) yukleresim.com/...
ankarta gelirsek hydra teknolojisinin etkili olmaması 40 mm'lik fazladan fanı ve getirdiği ses ilk sayılabilecek dezavantajları buna birde en iyi ihtimalle 475 liralık etiketi koyarsak (çok daha fazla olacaktır extreme olmayan modeli bu fiyattan satılıyor) o kadar dh ödülünü nasıl layık gördünüz çok merak ediyorum.
18 dakikalık incelemde bu fanın sesini gösterir bir ses ölçümü yok sıcaklıklarla ilgili veri yok enteresan
ben atladıysam uyarın
bu anakartın bulldozer uyumluluğu var galiba pcb nin üzerinde soket 941 yazıyor tahminimce bulldozer işlemciler çıkmasına yakın asus bios yayınlayacak tamamen destek gelecek gibi