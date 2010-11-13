ASUS Crosshair IV Extreme video inceleme

AMD işlemciler için yapılmış en iyi anakartlardan biri test masamızda! ASUS Crosshair IV Extreme sadece üst düzey yonga setleriyle donatılmış olmasıyla değil, Hydra yongası sayesinde Nvidia ve AMD ekran kartlarını aynı anda kullanmamızı sağlayabilmesi, cep telefonları veya dizüstüler üzerinden hız aşırtma olanakları sunması ve detaylı BIOS ayarlarıyla sınıfındaki diğer anakartlardan ayrılıyor.

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