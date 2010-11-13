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ASUS Crosshair IV Extreme video inceleme

8 yıl
63,2b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD işlemciler için yapılmış en iyi anakartlardan biri test masamızda! ASUS Crosshair IV Extreme sadece üst düzey yonga setleriyle donatılmış olmasıyla değil, Hydra yongası sayesinde Nvidia ve AMD ekran kartlarını aynı anda kullanmamızı sağlayabilmesi, cep telefonları veya dizüstüler üzerinden hız aşırtma olanakları sunması ve detaylı BIOS ayarlarıyla sınıfındaki diğer anakartlardan ayrılıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
merhaba arkadaşlar asus crosshair 4 extreme adında 2 anakart var ve piyasada olan ilk resimdeki, diger ürün nedir peki birisi açıklayabilrimi ? 2. anakartın adıda aynı asus crosshair 4 extreme ? kafam karıştı
1 ) yukleresim.com/...
2 ) yukleresim.com/...
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ceycey11 8 yıl
1090t için oc performansı yok demek biraz ağır olmuş bu işlemciyi ile 4.4 ghz stabil kullanmış arkadaşlar var fsb olarak 350 maks. sınıra ulaşılmış olabilir ama çarpan+fsb ile bu sınırın çok çok üzerine çıkmak mümkün 3.85 bu işlemci için çerez

ankarta gelirsek hydra teknolojisinin etkili olmaması 40 mm'lik fazladan fanı ve getirdiği ses ilk sayılabilecek dezavantajları buna birde en iyi ihtimalle 475 liralık etiketi koyarsak (çok daha fazla olacaktır extreme olmayan modeli bu fiyattan satılıyor) o kadar dh ödülünü nasıl layık gördünüz çok merak ediyorum.

18 dakikalık incelemde bu fanın sesini gösterir bir ses ölçümü yok sıcaklıklarla ilgili veri yok enteresan


ben atladıysam uyarın
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DH Misafiri 8 yıl
GIGABYT 890DFXA-UD7 KIYASLANAMAZ BİLE ASUS BU MODELI UD7 HEM SOGUTMA HEMDE SIVI SOGUTMAYA AYNI ANDA DESTEK VEREN VE ULTRA DUBULE 3 sogutma blokları ile 1 NUMARADIR SUAN "AMD İÇİN EN İYİ ANAKART SU AN İÇİN GIGABYT UD7 DİR bende hep asus kullanıyodum ama bu sefer GIGABYT İŞİ İYİ YAPMIS"
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aceleciburak 8 yıl

bu anakartın bulldozer uyumluluğu var galiba pcb nin üzerinde soket 941 yazıyor tahminimce bulldozer işlemciler çıkmasına yakın asus bios yayınlayacak tamamen destek gelecek gibi
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
allah belanı versin isril
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TuVNeRa 8 yıl
TR' de satan biryer var mı bu anakartı?
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TuVNeRa 8 yıl
TR' de satan biryer var mı bu anakartı?
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SchutZ 8 yıl
Nvidia kartınız var fakat update amaclı AMD kartı aldık varsayarsak eskisini boşa durcağına fiziksel olarak kullanırdık o zaman güzel olurdu fakat onada destek vermemiş bu çok kötü olmuş..
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TIRAZLI 8 yıl
arkadaşlar bu anakart şu an kobaylarını bekliyor :) desem, gerek varmı hayır yok!para tuzağı
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cezabg 8 yıl
HD videolar izlenmiyor sorunu cozebilirmisiniz ?
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enja 8 yıl
gereksiz bi kart 790fx-gd70 aldım zamanında çok iyi kart diyolardı çok iyi ama ev kulanıcısı için gereksiz bu taraz kartlar
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Furkán 8 yıl
Anakart'ın soğutması çok kaslı bir görünüme sahip. Üzerindeki 40mm'lik 2 tane fan ise Kuzey köprüsünün soğutulmasında extra bir getiri sağlıyo.. Onun dışında Hydra yongası vadettiği performansı vermemiş. Vadettiği performansı sağlaması için üzerinde çalışılması gereken bir teknoloji. Kartın hız aşırtma potansiyeli ROG serisindeki diğer anakartlardaki gibi üst düzeyde, voltaj menüleri oldukça detaylı. Laptop'dan hızaşırtılma seçeneğini görünce direk aklıma Hızlı ve Öfkeli filmi gelmişti, söylenilenlere göre zaten ordan esinlenilerek yapılmış..
Kısaca özetlemek gerekirse 4x4'lük bir anakart üretmiş yine ASUS.
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