Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus da bakır yoğunluğu arttırılan PCB tasarımına geçiyor

9 yıl
11,6b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus da bakır yoğunluğu arttırılan PCB tasarımına geçiyor
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz sene Ekim ayında duyurduğu Ultra Durable III teknolojisi ile endüstri de ilk defa Bakır yoğunluğu arttırılan (2oz: 56.7gr) özel baskılı devre (PCB) tasarımını kullanmaya başlayan Gigabyte'dan sonra diğer anakart üreticileri de aynı yolu takip edecek gibi görünüyor. Gigabyte'a göre anakartların daha uzun ömürlü olmasını, daha stabil çalışmasını ve hız aşırtma (overclock) gibi sisteme yük bindiren durumlarda kararlılığın korunmasını sağlayan bu teknolojiyi Gigabyte'dan sonra şimdi de Asus kullanmaya başladı.

Asus'un yeni anakart modellerinden birisi olan P5P43TD Pro, firmanın detayları gün ışığına çıkan 2oz basklı devre tasarımına sahip ilk modellerinden birisi durumunda. Intel'in LGA775 formundaki işlemcileri için hazırlanan anakart yüksek stabilite için bakır yoğunluğu arttırılan 2oz PCB üzerine inşa edilmiş. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan P5P43TD Pro, Xtreme Phase ve Express Gate gibi Asus'un güncel anakart modellerinde yer alan bazı teknolojileri de beraberinde getiriyor.

Katı kapasitörleriyle dikkat çeken kart üzerinde bir adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve üç adet te PCI slotu bulunuyor. Pasif soğutma ile donatılan P5P43TD Pro modelinin diğer özellikler arasında, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet, çok sayıda USB 2.0 ve SATA-II portu gibi detaylar yer alıyor. P43 + ICH10R yonga setini kullanan anakartın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte katı kapasitörlerden sonra 2oz PCB tasarımı da endüstri standardı olacak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
toonjai 9 yıl
boşandılar ama partnerden esinti kalmış:)))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blind Evil 9 yıl
Hahaha çok fazla bi espirisi yok bunun. Yol kalınlıkları arttırılarak yüksek voltajlarda yolların zarar görmesini engellemek için yapılır. Bunuda ultra durable vs. kıyak isimle ballandırıyolarlar. Tabiki normalden daha sağlam olacaktır yollar kalınlıkları arttığında ama politika bence yanlış... Göz boyamakla dev olunmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Netscout 9 yıl
Gigabyte son zamanlarda yaptığı ataklarla ilk tercihim.
Hatta sektöre yön vermeye bile başladı desem yeridir. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 9 yıl
bu anakartın modeli ne böyle bulamadım internette

ayrıca o kadar fazı ziyan etmişler , soğutucu blok koymaları iyi olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Gigabyte'a taş atan mara vardı, o kadar bakıra güvenmesiner, termâl anlamda daha iyiyiz, gibisinen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m4shroom 9 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Gigabyte'a taş atan mara vardı, o kadar bakıra güvenmesiner, termâl anlamda daha iyiyiz, gibisinen.


Asusta doğru yolu buldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koraypro 9 yıl
olmamış asus :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
tmmda bunn rengi shit rengi olmadı simdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m134 9 yıl
Bu anakarta 1 kilo bakır koysan ne olur ki


Bu saatten sonra bu anakartı alan adam zaten oc falan fazla kasmıyordur.Olsa ne olur olmasa ne olur yani.Üst modellerden önce deneme mi yapıyorlar acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 9 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

tmmda bunn rengi shit rengi olmadı simdi

Evet ya.Asus kaliteli anakart yaptı ama rengini niye böyle yapmadı.İşi bilenler rengine bakmaz.Ama parasını çar çur etmeyi seven bilgisayar bilgisi olmayanlar bu ve bunun gibi anakartları almaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcon11 9 yıl
gigabyte ultra durable 3 ile 57gr 2ons bakır katman uyguluyor kartlarında standart diğer anakrtlar ise 28gr 1 ons.
ayrıca 50.000saatömürlü japon katı kapasitör kullanıyorki bu anakartlarını gayet stabil kılıyor.ayrıca ultra TPM2048bit şifreleme anahtarı kullanıyorki bence bu çok düşük cpu kullanımı vaadediyor.
ulra durable 3 ile tercihim şuan için gigabyte dir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaanaysel 9 yıl
Heeeh, doğru yoldu buldu Asus da. EX58-Extreme anakartımı alırken en çok dikkat ettiğim nokta buydu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11643 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Cinebonus ile 3D sinema üzerine röportaj 9 yıl The Conduit inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim