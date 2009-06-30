Asus da bakır yoğunluğu arttırılan PCB tasarımına geçiyor

Geçtiğimiz sene Ekim ayında duyurduğu Ultra Durable III teknolojisi ile endüstri de ilk defa Bakır yoğunluğu arttırılan (2oz: 56.7gr) özel baskılı devre (PCB) tasarımını kullanmaya başlayan Gigabyte'dan sonra diğer anakart üreticileri de aynı yolu takip edecek gibi görünüyor. Gigabyte'a göre anakartların daha uzun ömürlü olmasını, daha stabil çalışmasını ve hız aşırtma (overclock) gibi sisteme yük bindiren durumlarda kararlılığın korunmasını sağlayan bu teknolojiyi Gigabyte'dan sonra şimdi de Asus kullanmaya başladı.
Asus'un yeni anakart modellerinden birisi olan P5P43TD Pro, firmanın detayları gün ışığına çıkan 2oz basklı devre tasarımına sahip ilk modellerinden birisi durumunda. Intel'in LGA775 formundaki işlemcileri için hazırlanan anakart yüksek stabilite için bakır yoğunluğu arttırılan 2oz PCB üzerine inşa edilmiş. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan P5P43TD Pro, Xtreme Phase ve Express Gate gibi Asus'un güncel anakart modellerinde yer alan bazı teknolojileri de beraberinde getiriyor.
Katı kapasitörleriyle dikkat çeken kart üzerinde bir adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve üç adet te PCI slotu bulunuyor. Pasif soğutma ile donatılan P5P43TD Pro modelinin diğer özellikler arasında, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet, çok sayıda USB 2.0 ve SATA-II portu gibi detaylar yer alıyor. P43 + ICH10R yonga setini kullanan anakartın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte katı kapasitörlerden sonra 2oz PCB tasarımı da endüstri standardı olacak gibi görünüyor.
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Hatta sektöre yön vermeye bile başladı desem yeridir. :D
ayrıca o kadar fazı ziyan etmişler , soğutucu blok koymaları iyi olurdu
Asusta doğru yolu buldu
Bu saatten sonra bu anakartı alan adam zaten oc falan fazla kasmıyordur.Olsa ne olur olmasa ne olur yani.Üst modellerden önce deneme mi yapıyorlar acaba?
Evet ya.Asus kaliteli anakart yaptı ama rengini niye böyle yapmadı.İşi bilenler rengine bakmaz.Ama parasını çar çur etmeyi seven bilgisayar bilgisi olmayanlar bu ve bunun gibi anakartları almaz.
ayrıca 50.000saatömürlü japon katı kapasitör kullanıyorki bu anakartlarını gayet stabil kılıyor.ayrıca ultra TPM2048bit şifreleme anahtarı kullanıyorki bence bu çok düşük cpu kullanımı vaadediyor.
ulra durable 3 ile tercihim şuan için gigabyte dir.