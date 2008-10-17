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Asus dokunmatik ekranlı yeni dizüstü bilgisayarlarını gelecek yıl duyuracak

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus dokunmatik ekranlı yeni dizüstü bilgisayarlarını gelecek yıl duyuracak
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Son dönemde mobil pazarda ağırlıklı olarak Eee PC ile gündemde olan ve geçtiğimiz ay ulaştığı yüksek satış rakamıyla dikkat çeken Asus'un dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar planları da netleşiyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre, Tayvan merkezli Asus, dokunmatik ekranlı ilk Eee PC modelini yani netbook'unu önümüzdeki yılın ilk ayları ile birlikte kullanıma sunacak.

Ayrıca firma benzer bir adımı diğer mobil çözümlerinde de atacak gibi görünüyor. Zira açıklanan bilgilere göre, gelecek yılın ilk yarısı içerisinde 11.6 veya 12.1" boyutunda dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlar da pazara sunulabilir. Şu an için planan dizüstü bilgisayarların teknik detayları netleşmiş olmasa da Asus'un dokunnmatik ekranlı yeni dizüstü bilgisayarlarının en kötü ihtimalle Computex fuarında görücüye çıkabileceği belirtiliyor.


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little_dewil 10 yıl
arkadaşım iki haber arasında sanırım fark var dikkatli bakarsan bahsedilen diğer pc masaüstü all-in-one model bu ise notebook ve dokunmatik neyse haber için teşekkürler alınabilecek bi model
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ExpeLLee 10 yıl

bu habere göre hiçte küçük değilmiş.

chip.com.tr/...
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[C_a_N_e_R] 10 yıl

Orjinalden alıntı: munzur00


bu habere göre hiçte küçük değilmiş.

chip.com.tr/...


Bu bir şaka mı?




MAC'in kopyası. 4.5 kilo. Bu model tutmaz.
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