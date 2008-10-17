Asus dokunmatik ekranlı yeni dizüstü bilgisayarlarını gelecek yıl duyuracak

Tam Boyutta Gör

Son dönemde mobil pazarda ağırlıklı olarak Eee PC ile gündemde olan ve geçtiğimiz ay ulaştığı yüksek satış rakamıyla dikkat çeken Asus'un dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar planları da netleşiyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre, Tayvan merkezli Asus, dokunmatik ekranlı ilk Eee PC modelini yani netbook'unu önümüzdeki yılın ilk ayları ile birlikte kullanıma sunacak.

Ayrıca firma benzer bir adımı diğer mobil çözümlerinde de atacak gibi görünüyor. Zira açıklanan bilgilere göre, gelecek yılın ilk yarısı içerisinde 11.6 veya 12.1" boyutunda dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlar da pazara sunulabilir. Şu an için planan dizüstü bilgisayarların teknik detayları netleşmiş olmasa da Asus'un dokunnmatik ekranlı yeni dizüstü bilgisayarlarının en kötü ihtimalle Computex fuarında görücüye çıkabileceği belirtiliyor.