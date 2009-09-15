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Asus Eee Keyboard sonunda satışa sunuluyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee Keyboard sonunda satışa sunuluyor
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Donanım dünyasının Tayvan merkezli lider oyuncularından Asus, uzunca bir süredir konuşulmakta olan ve bazı ertelemeler yaşayan Eee Keyboard modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk defa Ocak ayında düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2009) gün ışığına çıkan klavye formundaki bilgisayarın Ekim ayı ile birlikte Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacağı açıklandı.

Hepsi bir arada formunda klavye bilgisayar olarak tanımlanan Asus Eee Keyboard, dokunmatik olarak kontrol edilebilen ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5-inç ekrana sahip. Herhangi bir monitöre gerek kalmaksızın dileyen kullanıcıların sadece üzerindeki ekranı da kullanabildiği klavye bilgisayarda Intel Atom platformuna ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisine yer veriliyor.

Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen ve depolama için tercihe bağlı olarak 16GB ya da 32GB kapasiteli SSD ile geleceği belirtilen Eee Keyboard'un grafik alt yapısını ise DirectX 9 destkeli entegre Intel çözümlerinden birisi olan GMA 950'nin karşılayacaği belirtiliyor. Diğer özellikleri arasında WiFi,Bluetooth ve HDMI ara birimi gibi detaylara yer verilen klavye, Windows 7 işletim sistemiyle geliyor.

1.1 Kg ağırlığında olduğu açıklanan Asus Eee Keyboard için henüz resmi fiyat bilgileri açıklanmış olmasa da Avrupa fiyatının yaklaşık 500 Avro olacağı söyleniyor.


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alito 9 yıl
tek tafası yanında dolaştır istediğin ekrana bağla ekran yoksa minik ekranıyla işini gör. ben hiçbirini yapmam gider bitane netbook alır keyfime bakarım ağırlığı aynı olur fiyatıda düşük
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tanak 9 yıl
resmen pc yapmışlar ama fyat cok ucuk. 200 $ dan fazla vermem
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Guest 9 yıl
ürün şekli çok kötü
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Momo-Oz 9 yıl
tasarım güzel fiyat saçma .. netbook alırım daha iyi ne işime yaricakki bu klavye hemde 500 avro !! ben buna en fazla 250-300 ytl veririm
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älg 9 yıl
Klavye değil, resmen PC bu.
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Beriko 9 yıl
@Zyka
Heralde gözünden kacti..Klavyede hdmi cikisi var :D
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cavador 9 yıl
"Windows 7 işletim sistemiyle geliyor."

işletim sistemi satmak için yeni bi ürün yeni bi bahane lazım naparsınız...
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kaansen32 9 yıl
zaten buda bilgisayar okuduysanız n270 atom işlemci 1 gb ram ve gma 950 yazıyor anlamadığım ise bu sistemse ekranı bu kadar ufak olunca kim alır ????
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cihandark 9 yıl
O Paraya Bilgisayar Toplanıyo Yav :P
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