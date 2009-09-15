Asus Eee Keyboard sonunda satışa sunuluyor

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Donanım dünyasının Tayvan merkezli lider oyuncularından Asus, uzunca bir süredir konuşulmakta olan ve bazı ertelemeler yaşayan Eee Keyboard modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk defa Ocak ayında düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2009) gün ışığına çıkan klavye formundaki bilgisayarın Ekim ayı ile birlikte Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacağı açıklandı.

Hepsi bir arada formunda klavye bilgisayar olarak tanımlanan Asus Eee Keyboard, dokunmatik olarak kontrol edilebilen ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5-inç ekrana sahip. Herhangi bir monitöre gerek kalmaksızın dileyen kullanıcıların sadece üzerindeki ekranı da kullanabildiği klavye bilgisayarda Intel Atom platformuna ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisine yer veriliyor.

Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen ve depolama için tercihe bağlı olarak 16GB ya da 32GB kapasiteli SSD ile geleceği belirtilen Eee Keyboard'un grafik alt yapısını ise DirectX 9 destkeli entegre Intel çözümlerinden birisi olan GMA 950'nin karşılayacaği belirtiliyor. Diğer özellikleri arasında WiFi,Bluetooth ve HDMI ara birimi gibi detaylara yer verilen klavye, Windows 7 işletim sistemiyle geliyor.

1.1 Kg ağırlığında olduğu açıklanan Asus Eee Keyboard için henüz resmi fiyat bilgileri açıklanmış olmasa da Avrupa fiyatının yaklaşık 500 Avro olacağı söyleniyor.