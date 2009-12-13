Asus Eee Pad isimli yeni bir ultra-taşınabilir cihaz hazırlıyor

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Dünyanın en büyük donanınm üreticilerinden Asus, Eee markalı ürün gamını farklı segmentler için hazırladığı yeni modellerle genişletmeyi planlıyor. Son olarak Eee Reader isimli elektronik kitap okuyucusu ile gündeme gelen firmanın Eee Pad isimli yeni bir ultra-taşınabilir cihaz üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre Eee Pad, tablet bilgisayar ve MID yani mobil internet cihazlarının özelliklerini tek bir yapı altında sunacak. 4-inç ile 7-inç arasında farklı ekran seçeneklerine sahip olması beklenen cihazın hazırlanmasında Apple'ın çalışmaları devam eden tablet bilgisayarından esinlenildiği iddia ediliyor.

Asus cephesinde Eee Pad ile ilgili olarak henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunulmasa da firmanın hazırlık çalışmaları devam eden pek çok yeni ürünü CES 2010 fuarında tanıtması bekleniyor.