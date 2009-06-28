Asus Eee PC 1005HA modelini Amerika'da satışa sunuyor

Eee PC serisi ile netbook dünyasının bugünlere gelmesinde ciddi rol oynayan Asus, Seashell tasarım özelliklerine sahip ikinci Eee PC modelini satışa sunuyor. Temmuz ayı ile birlikte Amerika'da kullanıcıların beğenisine sunulacaği belirtilen 1005HA modeli 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç LED backli ekranla geliyor.
Intel Atom platformunu kullanan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan netbook'ta 1GB bellek, 160GB sabit disk ve grafik uygulamaları için DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'si bulunuyor. Diğer özellikleir arasında 1.3MP çözünürlüğünde webcamı, çoklu kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detayların yer aldığı sistem 1.4Kg ağırlığında.
6 hücreli pil ile 10.5 saat kullanım süresi sunduğu belirtilen Eee PC 1005HA modelinin 4 hücreli pile ve Atom N270 işlemcisine sahip daha ucuz bir versiyonu da olacak.
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pil tam dolu iken, isik seviyesi dusuk, firefox acik, wireless acik bluetooth kapali, 10 saat dayanacagini bildiriyor pc, herseyi kapatip isik seviyesini en dusuge alinca 12 saat 15 dk gosteriyor. isik full, bluetooth ve wireless acik iken 8 saat diyor
yani asusun iddiasi gercek asusu bir kere daha tercih ettigime yine memnun oldum
insallah bahsedildigi gibi full hd filmlerde sorun yasamam, zira su an deneme sansim yok hala amerikadayim
wireless la ilgili hic problem yasamadim, her nereye gidersem gideyim sorunsuz bicimde tum wireless saglayicilari goruyorum ve sorunsuz baglanti kuruyorum
kesinlikle herkese tavsiye ederim
Güzel alet.6 hücreli pil ve gayet ince bir tasarım.Yavaş yavaş tasarımda oyuncak gibi olmanın ötesine geçmeye başladı asus.Wirelessde problem yoksa tercih edilebilir.