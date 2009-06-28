Asus Eee PC 1005HA modelini Amerika'da satışa sunuyor

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Eee PC serisi ile netbook dünyasının bugünlere gelmesinde ciddi rol oynayan Asus, Seashell tasarım özelliklerine sahip ikinci Eee PC modelini satışa sunuyor. Temmuz ayı ile birlikte Amerika'da kullanıcıların beğenisine sunulacaği belirtilen 1005HA modeli 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç LED backli ekranla geliyor.

Intel Atom platformunu kullanan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan netbook'ta 1GB bellek, 160GB sabit disk ve grafik uygulamaları için DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'si bulunuyor. Diğer özellikleir arasında 1.3MP çözünürlüğünde webcamı, çoklu kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detayların yer aldığı sistem 1.4Kg ağırlığında.

6 hücreli pil ile 10.5 saat kullanım süresi sunduğu belirtilen Eee PC 1005HA modelinin 4 hücreli pile ve Atom N270 işlemcisine sahip daha ucuz bir versiyonu da olacak.