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Asus Eee PC 1005HA modelini Amerika'da satışa sunuyor

9 yıl
23,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee PC 1005HA modelini Amerika'da satışa sunuyor
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Eee PC serisi ile netbook dünyasının bugünlere gelmesinde ciddi rol oynayan Asus, Seashell tasarım özelliklerine sahip ikinci Eee PC modelini satışa sunuyor. Temmuz ayı ile birlikte Amerika'da kullanıcıların beğenisine sunulacaği belirtilen 1005HA modeli 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç LED backli ekranla geliyor.

Intel Atom platformunu kullanan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan netbook'ta 1GB bellek, 160GB sabit disk ve grafik uygulamaları için DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'si bulunuyor. Diğer özellikleir arasında 1.3MP çözünürlüğünde webcamı, çoklu kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detayların yer aldığı sistem 1.4Kg ağırlığında.

6 hücreli pil ile 10.5 saat kullanım süresi sunduğu belirtilen Eee PC 1005HA modelinin 4 hücreli pile ve Atom N270 işlemcisine sahip daha ucuz bir versiyonu da olacak.


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RaptorFX 9 yıl
10" notebook bulmak pek mümkün değil ancak..
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dikmenibo 9 yıl
ben aldim su an kullaniyorum
pil tam dolu iken, isik seviyesi dusuk, firefox acik, wireless acik bluetooth kapali, 10 saat dayanacagini bildiriyor pc, herseyi kapatip isik seviyesini en dusuge alinca 12 saat 15 dk gosteriyor. isik full, bluetooth ve wireless acik iken 8 saat diyor
yani asusun iddiasi gercek
asusu bir kere daha tercih ettigime yine memnun oldum

insallah bahsedildigi gibi full hd filmlerde sorun yasamam, zira su an deneme sansim yok hala amerikadayim
wireless la ilgili hic problem yasamadim, her nereye gidersem gideyim sorunsuz bicimde tum wireless saglayicilari goruyorum ve sorunsuz baglanti kuruyorum
kesinlikle herkese tavsiye ederim
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RaptorFX 9 yıl
9-10 saat iyi. bir de dvdrw, hd video oynatabilen grafik karti ve cift cekirdekli islemciye kavussalar sahane olacak...
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nightsoldier 9 yıl
İyide O zaman netbook kullanmanın anlamı kalmaz ki!Zaten o bahsettiğiniz özelliklere sahip sürüce notebook mevcut. ucuz olduğu için insanlar netbook tercih ediyorlar.Buna ekstra özellikler eklerseniz çok daha yüksek fiyata satmanız gerekir ki buda netbookların ortaya çıkış amacına ters[>:]

Güzel alet.6 hücreli pil ve gayet ince bir tasarım.Yavaş yavaş tasarımda oyuncak gibi olmanın ötesine geçmeye başladı asus.Wirelessde problem yoksa tercih edilebilir.
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hunter87 9 yıl
10,5 değil ama 8 saati görebiliyorlar.
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tanak 9 yıl
bu 10.5 saat gercek bir rakam mı sizce?
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