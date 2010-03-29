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Asus Eee PC T101MT modelini Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl
11,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee PC T101MT modelini Avrupa'da satışa sunuyor
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Asus dokunmatik ekranlı yeni bilgisayarı Eee PC T101MT'yi, Avrupa pazarında satışa sunuyor. Pine Trail kod adlı Atom 2 platformunu temel alan tablet bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. 1.66GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N450 işlemcisinden güç alan sistem, 2GB bellek ve 320GB sabit disk kapasitesiyle geliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP çözümünün kullanıldığı tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında, 0.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth, kart okuyucusu ve 500GB kapasiteli çevrimiçi depolama alanı gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium kullanılan sistem, 6.5 saat pil ömrü vaad ediyor.

Resmi satışına önümüzdeki ay başlanması planlanan Asus Eee PC T101MT, Amazon.de'de 499 Avro'dan listelenmiş durumda.

Asus Eee PC T101MT modelini Avrupa'da satışa sunuyor
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DH Misafiri 9 yıl

ben 8 mayıs c.tesi aldım yalnız, 1GB. ram, 160GB. hdd. var, işletim sistemi winddows7 starter ayrıca bağımsız 2.power tuşu ile asus'a özel express gate işlt.sistemi ile doğrudan internete giriyor, wind7'yi kullanmadan
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acbold 9 yıl
(intel vga) gereksiz bi ürün.
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sotoxs 9 yıl
exp.
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empire_loups 9 yıl
Herkesin tek derdi olan şu çözünürlük işine bir çözüm bulamadılar. Enteresan.
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