Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, Eee PC ve dizüstü bilgisayar bölümlerini birleştirmeyi düşünüyor

10 yıl
4,6b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus, Eee PC ve dizüstü bilgisayar bölümlerini birleştirmeyi düşünüyor
Tam Boyutta Gör

Netbook dünyasının bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan ve Eee PC serisiyle pazarın lider isimlerinden biri konumundaki Asus, Eee PC ve dizüstü bilgisayar bölümlerini birleştirmeyi planlıyor. Netbook dünyasında öncü olabilmek adına Eee PC bölümünü dizüstü bilgisayar takımından ayrı olarak planlayan ve çalışmalarına bu yönde başlayan firma, stratejik değişiklik yapabilir.

Uzakdoğu merkezli haberlere göre Tayvan merkezli donanım devi verimliliği arttırmak ve yönetim maliyetlerini aşağı çekebilmek adına Eee PC ve dizüstü bilgisayar bölümlerini birleştirmeyi düşünüyor. Birleşmeyle ilgili olarak ilgili bölümlerin tüm personeline detayları yolladığı belirtilirken yakın zamanda operasyonun sonuca ulaştırılması hedeflenirken firmadan henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
güzel bişey beklemedeyiz bu sıralar firmalar bu tarz ürünlere odaklandı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
positroN 10 yıl
biz potansiyel müşteriler için tek fark artık ekranın ortasında eeepc yerine eskisi gibi asus yazacak olmasıdır herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Nokia 5800 XpressMusic video inceleme 10 yıl CeBIT 2009: MSI Türkiye ile Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim