Asus, Eee PC ve dizüstü bilgisayar bölümlerini birleştirmeyi düşünüyor

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Netbook dünyasının bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan ve Eee PC serisiyle pazarın lider isimlerinden biri konumundaki Asus, Eee PC ve dizüstü bilgisayar bölümlerini birleştirmeyi planlıyor. Netbook dünyasında öncü olabilmek adına Eee PC bölümünü dizüstü bilgisayar takımından ayrı olarak planlayan ve çalışmalarına bu yönde başlayan firma, stratejik değişiklik yapabilir.

Uzakdoğu merkezli haberlere göre Tayvan merkezli donanım devi verimliliği arttırmak ve yönetim maliyetlerini aşağı çekebilmek adına Eee PC ve dizüstü bilgisayar bölümlerini birleştirmeyi düşünüyor. Birleşmeyle ilgili olarak ilgili bölümlerin tüm personeline detayları yolladığı belirtilirken yakın zamanda operasyonun sonuca ulaştırılması hedeflenirken firmadan henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.