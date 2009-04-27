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Asus EeeBOX 208; Harici ekran kartlı nettop Haziran'da geliyor

10 yıl
11,3b
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6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus EeeBOX 208; Harici ekran kartlı nettop Haziran'da geliyor
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Eee PC serisi ile netbook'ların popülerlik kazanmasında ciddi rol oynayan Asus, benzer başarıyı EeeBOX serisi ile masaüstü platformunu hedef alan nettop segmenti için de tekrarlamak istiyor. EeeBOX serisinin yeni modelleri üzerinde çalışan firma, ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan EeeBOX B208'i kullanıma sunmayı planlıyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alan yeni nettop, aynı segmentteki mevcut pek çok modele kıyasla harici ekran kartıyla (ATi HD 4350) geliyor.

Sahip olduğu ekran kartı sayesinde HD videolar için hızlandırma da yapabilecek EeeBOX 208'in genel özellikleri ise şu şekilde;

  • ATI Radeon HD 4350 256MB
  • Atom 330
  • 1GB RAM
  • 160GB sabit disk
  • 10GB Eee depolama
  • Wi-Fi-n ve Bluetooth bağlantısı
  • Entegre kart okuyucusu
  • 4x USB 2.0 portu
  • HDMI çıkışı
  • DVI-D portu
  • UPS özellikli entegre pil
Özellikle UPS özellikli entegre pil dikkat çekecek gibi görünüyor. Kendi klavye-fare kiti ve kumandasına sahiğ olması beklenen nettop için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Raredamonaeon 10 yıl
Valla geçenlerde intelin anakart ve atom 330 olan setinden bi pc topladık performans olarak beni açıkçası şaşırttı. atom 270ler cidden epey bi hantal ama 330ları ben başarılı buldum. tabi bi de harici ekran kartı olması süper olmuş. arkadaşların dediği gibi fiyatı uçuk olmazsa cidden iyi bir satış yapar.
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djdeeles 10 yıl
aahahah atom karınca :D
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XivA 10 yıl
heh şimdi atom oldu atom karınca :)) yakışır. tam htpc olmuş işte.
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max975 10 yıl
bu fiyatı artırır..
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daysleeperxp 10 yıl
Çok güzel. Herşey oyun demek değil. oturma odaları için uygun bir ürün. Tabi normal bir fiyatı olmalı.
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TELESCOPE 10 yıl
fiyatıda uygun olursa düşünürüm
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