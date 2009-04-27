Asus EeeBOX 208; Harici ekran kartlı nettop Haziran'da geliyor

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Eee PC serisi ile netbook'ların popülerlik kazanmasında ciddi rol oynayan Asus, benzer başarıyı EeeBOX serisi ile masaüstü platformunu hedef alan nettop segmenti için de tekrarlamak istiyor. EeeBOX serisinin yeni modelleri üzerinde çalışan firma, ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan EeeBOX B208'i kullanıma sunmayı planlıyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alan yeni nettop, aynı segmentteki mevcut pek çok modele kıyasla harici ekran kartıyla (ATi HD 4350) geliyor.

Sahip olduğu ekran kartı sayesinde HD videolar için hızlandırma da yapabilecek EeeBOX 208'in genel özellikleri ise şu şekilde;

ATI Radeon HD 4350 256MB

Atom 330

1GB RAM

160GB sabit disk

10GB Eee depolama

Wi-Fi-n ve Bluetooth bağlantısı

Entegre kart okuyucusu

4x USB 2.0 portu

HDMI çıkışı

DVI-D portu

UPS özellikli entegre pil

Özellikle UPS özellikli entegre pil dikkat çekecek gibi görünüyor. Kendi klavye-fare kiti ve kumandasına sahiğ olması beklenen nettop için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.