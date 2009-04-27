Asus EeeBOX 208; Harici ekran kartlı nettop Haziran'da geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Eee PC serisi ile netbook'ların popülerlik kazanmasında ciddi rol oynayan Asus, benzer başarıyı EeeBOX serisi ile masaüstü platformunu hedef alan nettop segmenti için de tekrarlamak istiyor. EeeBOX serisinin yeni modelleri üzerinde çalışan firma, ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan EeeBOX B208'i kullanıma sunmayı planlıyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alan yeni nettop, aynı segmentteki mevcut pek çok modele kıyasla harici ekran kartıyla (ATi HD 4350) geliyor.
Sahip olduğu ekran kartı sayesinde HD videolar için hızlandırma da yapabilecek EeeBOX 208'in genel özellikleri ise şu şekilde;
- ATI Radeon HD 4350 256MB
- Atom 330
- 1GB RAM
- 160GB sabit disk
- 10GB Eee depolama
- Wi-Fi-n ve Bluetooth bağlantısı
- Entegre kart okuyucusu
- 4x USB 2.0 portu
- HDMI çıkışı
- DVI-D portu
- UPS özellikli entegre pil