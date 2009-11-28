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Asus Glaciator soğutuculu Radeon HD 5750 modelini satışa sundu

9 yıl
8,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Glaciator soğutuculu Radeon HD 5750 modelini satışa sundu
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Asus soğutucu tasarımında Formula 1 araçlarından esinlendiği Radeon HD 5750 Formula modelinden sonra daha önce bazı diğer modellerinde de gördüğümüz Glaciator soğutucusunu kullanıdğı özel tasarımlı yeni Radeon HD 5750 modelini de satışa sundu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper LE GPU'sundan güç alan yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 720x paralel işlem birmine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunarak merkezi işlem biriminin daha az meşgul olmasına olanak tanıyan yeni ekran kartının, Glaciator soğutucusu sayesinde referans tasarımlı Radeon HD 5750 modellerine kıyasla daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtiliyor. Üzerinde bir adet 6-pin PCIe güç konnektörüne yer verilen özel tasarımlı Radeon HD 5750 aynı zamanda çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle Eyefinity çoklu monitör teknolojisini de destekliyor. Asus'un Glaciator soğutuculu Radeon HD 5750 modeli Avrupa'da 103 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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zone.35 9 yıl
OFF ya Türkiye ye daha gelmedi bu
Asus Glaciator soğutuculu Radeon HD 5750
gelmedi mi?
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M0rbid Desire 9 yıl
HD4770 Soğutucusuna benzemiş..
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No Way Out 9 yıl
ASUS bunu 5770 fiyatına satar artik...
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Trecc11 9 yıl
güzel kart..

dediğin gibi normalin üstünde fiyatı olur..
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