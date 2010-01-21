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Asus ION 2 donanımlı netbook modelini Nisan ayında duyuracak

9 yıl
7,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ION 2 donanımlı netbook modelini Nisan ayında duyuracak
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Temsili görsel.

Nvidia ikinci jenerasyon Atom platform için hazırladığı ION 2 teknolojisini henüz resmi olarak tanımadı ancak üretici firmaların ION 2 konfigürasyonlu yeni model planları gün ışığına çıkmaya başladı. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinde Tayvan merkezli Asus'un, ION 2 donanımlı yeni netbook modelini Nisan ayında pazara sunmaya hazırlandığı bildiriliyor.

12-inç ekrana sahip olması ve tercihe bağlı olarak tek veya çift çekirdekli Atom işlemcileriyle konfigüre edilebilebileceği bildiriliyor. ION 2 kapsamında 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 desteğine sahip olacak GT218 GPU'suna sahip olacak mini-bilgisayar, hem 3D hızlandırma hem de gelişmiş video oynatma yeteneklerine sahip olacak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nisan ayında lanse edilmesi planlanan ION 2 donanımlı yeni netbook bilgisayarın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Ju1i@~ 9 yıl
TR'ye gelmiyor ki bizim için bir anlam ifade etsin.
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jay jay justified 9 yıl
Distribütör biraz daha gayret ederse, ION'u göremeden ION 2'yi görebiliriz.
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