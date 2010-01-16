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Asus ION 2 tabanlı nettop sistem hazırlıyor: EeeTop ET2010PNT

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ION 2 tabanlı nettop sistem hazırlıyor: EeeTop ET2010PNT
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ION platformuyla Atom işlemcili sistemlere yüksek tanımlı video hızlandırma ve 3D oyun oynatabilme yeteneği kazandıran Nvidia, ION 2 platformunu henüz duyurmadı ancak üreticilerin ION 2 tabanlı sistemleri gün ışığına çıkmaya başladı. ION 2 platformu yapısal özellikleri itibariyle ION platformundan farklı olacak. ION platformu, Atom işlemcisi ve Nvidia GeForce 9400M çipsetini bir araya getiren komple bir paketti ancak ikinci jenerasyon Atom işlemcilerinde Intel'in entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimi kullanmaya başlamasıyla birlikte Nvidia strateji değiştirdi ve ION 2 platformunu harici bir ekran kartı olarak tasarladı.

ION 2 için hazırlık çalışmaları ortaya çıkan ilk üretici Zotac olmuş ve firmanın nettop sistemi CES 2010 fuarında tanıtılmıştı. Zotac'tan sonra Tayvanlı donanım devi Asus'un ION 2 kullanan yeni nettop sistemi de açığa çıktı. Panel bilgisayar formunda olan Eee Top serisi bilgisayar, ET212010PNT kod adını taşıyor. 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinin kullanıldığı panel bilgisayarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 kod adlı GeForce 310 (ION 2) grafik kartı kullanılıyor. ION 2 ile birlikte ET2010PNT'nin gelişmiş video hızlandırma ve pek çok oyun için belli çözünürlüklerde akıcı grafik kalitesi sunacağı bildiriliyor.

1600 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekleyen 20-inç ekrana sahip Parlak Siyah kasalı yeni sisteme işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik edecek. Mart ayına doğru satışa sunulacağı konuşulan ION 2 konfigürasyonlu Asus EeeTop ET2010 PNT'nin fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
bu panel bilgisayarlada normal notebook GPUsu neden kullanmıyorlar.. sanki ion2 onlardan daha iyimiş gibi lanse ediliyor?? yoksa ben mi yanlış biliyorum?? netbook desen anlarımda notebooklarda bile o kadar güçlü çözümler varken panel bilgisayarların kendini böyle küçük şirin minicik bir PCymiş gibi göstermesi olacak iş değil..
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CoreXXX 9 yıl
bu nettop sistemler uafk tefek oyun oynayan müzik dinleyen ofis işlemleri yapan internette okey vs oynayan ve sürekli facebook youtube takılanlar için çok iyi bence , kasası yok kalabalığı yok, oyuna merakı olmayan birisi neden gidip kocaman atx kasa ve kablolarla boğuşşunki bence
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tahir40 9 yıl
Güzel makina ama ben her ne kadar win7'yi beğensem de sistemleri(masaüstü veya laptop fark etmez...) işletim sistemi yüklü gelmesine karşıyım. Mecbur mu herkes windows kullanmaya ya da onun için fazladan alacağı donanıma para ödemeye. Yanılmıyorsam Türkiye Linux kullanıcıları derneği başkanıydı, bu konuda dava açıp kazandı parasını geri aldı ama sistem hala değişmiyor...
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Public_Enemy 9 yıl
Bu panel PC'ler o kadar itelenmesine rağmen hiçbir zaman çok fazla tutmadı ama ısrar devam ediyor anlaşılan.
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talh4wk 9 yıl
bu netbooklarda çok yaygınlaştı
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sadtneverdie 9 yıl
macintosh a rakip geliyor :D
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