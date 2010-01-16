Asus ION 2 tabanlı nettop sistem hazırlıyor: EeeTop ET2010PNT

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ION platformuyla Atom işlemcili sistemlere yüksek tanımlı video hızlandırma ve 3D oyun oynatabilme yeteneği kazandıran Nvidia, ION 2 platformunu henüz duyurmadı ancak üreticilerin ION 2 tabanlı sistemleri gün ışığına çıkmaya başladı. ION 2 platformu yapısal özellikleri itibariyle ION platformundan farklı olacak. ION platformu, Atom işlemcisi ve Nvidia GeForce 9400M çipsetini bir araya getiren komple bir paketti ancak ikinci jenerasyon Atom işlemcilerinde Intel'in entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimi kullanmaya başlamasıyla birlikte Nvidia strateji değiştirdi ve ION 2 platformunu harici bir ekran kartı olarak tasarladı.

ION 2 için hazırlık çalışmaları ortaya çıkan ilk üretici Zotac olmuş ve firmanın nettop sistemi CES 2010 fuarında tanıtılmıştı. Zotac'tan sonra Tayvanlı donanım devi Asus'un ION 2 kullanan yeni nettop sistemi de açığa çıktı. Panel bilgisayar formunda olan Eee Top serisi bilgisayar, ET212010PNT kod adını taşıyor. 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinin kullanıldığı panel bilgisayarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 kod adlı GeForce 310 (ION 2) grafik kartı kullanılıyor. ION 2 ile birlikte ET2010PNT'nin gelişmiş video hızlandırma ve pek çok oyun için belli çözünürlüklerde akıcı grafik kalitesi sunacağı bildiriliyor.

1600 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekleyen 20-inç ekrana sahip Parlak Siyah kasalı yeni sisteme işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik edecek. Mart ayına doğru satışa sunulacağı konuşulan ION 2 konfigürasyonlu Asus EeeTop ET2010 PNT'nin fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.