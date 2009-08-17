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Asus M4A785D serisi 785G yonga setli yeni anakartlarını kullanıma sunuyor

9 yıl
12,8b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus M4A785D serisi 785G yonga setli yeni anakartlarını kullanıma sunuyor
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Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden Asus, AMD'nin entegre grafik performansıyla öne çıkan 785G yonga setini temel alan yeni modellerini kullanıma sunuyor. Firmanın M4A785D serisi altında hazırladığı M4A785D-M PRO, M4A785TD-M EVO ve M4A785TD-V EVO kod adlı üç yeni modeli de satış noktalarındaki yerlerini almaya başladı.

Pasif soğutma ile desteklenen ve tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni modellerin tamamı kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10.1 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Radeon HD 4200 IGP'sini kullanıyorlar. PCIe x16 slotu ile harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyan yeni modeller Crossfire X teknolojisini de destekliyorlar.

Yüksek stabilite ve uzun ömürlü kullanım için Xtreme Phase güç tasarım teknolojisini temel alan yeni modellerde ayrıca yüksek performans tutkunları için TurboV hız aşırtma aracı ve Turbo Key tek tuşla hız aşırtma gibi özelliklere de yer veriliyor. Bir adet eSATA ve beş adet te SATA-II konnektörüne sahip olan yeni anakartları ayıran bazı farklılıklar da bulunuyor.

Asus'un 785G yonga setli yeni anakartlarından M4A785TD-M EVO ve M4A785TD-V EVO modelleri 1800MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve dolayısıyla sadece Soket AM3 işlemciler ile kullanılabiliyorlar. M4A785D-M PRO modeli ise 1200MHz'e kadar DDR2 desteği sunuyor ve Soket AM2+ işlemcilere ek olarak Soket AM3 işlemcilerle de kullanılabiliyor.

Bellek kullanımı ve paralelinde işlemci uyumluluğundaki farklılıklara ek olarak M4A785TD-V EVO modelinin bir yerine iki adet PCIe x16 slotu ile geldiğini de belirtmekte fayda var. 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve görüntü aktarımı için D-Sub/DVI/HDMI konnektörlerine sahip olan yeni anakartlar, Avrupa'da 70 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.

Asus M4A785D serisi 785G yonga setli yeni anakartlarını kullanıma sunuyor
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Asus M4A785D serisi 785G yonga setli yeni anakartlarını kullanıma sunuyor
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dstk 9 yıl
M4A785TD-V EVO, M3A78-T ye çok benziyor.
Bence bu çipset iyi satış rakamlarına ulaşacak...
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CoreXXX 9 yıl
70 euro nasıl 150 dolar ediyor yaw::)) komiklik olsun diyemi yazdın yoksa matematikden haberinmi yok:D
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Erasmus78 9 yıl
İyi de gözden kaçırdığınız bir şey var. Avrupa'da 70€ ya satılan ürün TR de 70€ karşılığı dolardan satılmıyorki. Avrupa da 70€ ise biz de taş çatlasa 80-90$+KDV olur. O aradaki 10-20$ farkta gümrük verigisi vs. dir. Yani bu kartın Tr fiyatı taş çatlasa 180 TL olur. (Tüm vergiler dahil)
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jiddi 9 yıl
Valla buradaki pc parcalari TR ile ayni, genelde ya 3-5 dolar burada pahali ya 3-5 dolar TR'de pahali oluyor parcalar. Oyle 20-30 dolar gibi farkli pc parcasina rastlamadim burasi ile TR arasinda ben. Verdigim siteden siz de diger pc bilesenlerinin fiyatlarina bakabilirsiniz... Kiyas yapabilirsiniz TR ile !..
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PC_TeKNiSYeN 9 yıl
Fena gözükmüyor.ASUS zaten hep BIOS hatalarından dolayı kaybediyor.Umarım bu seride bu türk aksilikler yaşanmaz.
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jiddi 9 yıl
Bazi avrupa fiyatlari vereyi ben de... Hem burasioyle cok avrupai bir yer bile sayilmaz !
-
Bakiniz - 1 us $ 2.85 zloty'den aliniyor ! Ona gore hesaplayabilirsiniz fiyatlari...
ASUS 785 G
emarket.pl/...
-
GIGABYTE 785 G
emarket.pl/...
-
Gigabyte'in urunleri daha pahali. Asus'un EVO'su gibi de bir anakarti yok. Bence Asus'un EVO'su donanim ozellikleri olarak Gigabyte'in urunlerinden daha iyi. Bir kere 8+2 faz guc unitesi var anakartta ! 3 PCI genisleme yuvasi var ve yerleri Gigabyte'inkilere gore cok daha uygun duruyor bence. Asus dediginiz gibi Bios problemleri yasatmaz ise guzel fiyata guzel bir urun cikartmis olur... Ben Asus M4A785TD-V EVO'yu aldim. 2-3 gune kadar gelir de parcalar sorunsuz toplar calistirirsam bilgilendiririm sizi...
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sertacaygun 9 yıl
Yerleşimler yine harika... M3 serisindeki gibi yine BIOS hatalarıyla hatırlanan bir seri olmaz umarım.
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hedayse 9 yıl
Anakartımı değiştirmek için bu chipseti bekliyordum ama bu fiyatlarda pekte mantıklı gelmiyor anakartımı değiştirmek. Olsun olsun 100 doalr artı kdv olur diyordum ama abartılmış fiyatı bence. 790gx chipsetli anakartları 100 dolar civarında bulabilirken buna daha fazlası verilmez. Ama MSI - Biostar - Gigabyte - Foxconn marklarınında fiyatlarını görmek gerek.
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fantomasds 9 yıl
Gigabyte cuma günü vatndaa çıktı. Şimdi yok oldu. Cuma günü 100$ + kdv idi.
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ExclusivePack 9 yıl
gigabyte ı beklemek lazım
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yekoo 9 yıl
70avro 100dolar yapar türkiyede 120 olur ki bu anakarta hele asusa 120 hayatta verilmez...
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KANUNI61 9 yıl
70 avro = 150$ + kdv 177+ =261tl neresi süper
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jiddi 9 yıl
Bu ne fiyat boyle ! Daha dusuk olur diye tahmin ediyorum , su an Polonya'da bunlarin fiyati 120-150 dolar arasi , KDV dahil fiyatini diyorum , ustelik burada %22 KDV var !!!
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-dehşet- 9 yıl

KANUNI61

70 avro = 150$ + kdv 177+ =261tl neresi süper


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Alper# 9 yıl

KANUNI61

70 avro = 150$ + kdv 177+ =261tl neresi süper

Matematik kaç senin kardeş

1 Avro = 2.2 Tl
1 Dolar = 1.5 Tl
1 Avro = 1.7 Dolar civarı


70 Avro = 150 Tl Civarı +%18 Faiz
170 Lira Civarını buluyor

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