Asus M4A785D serisi 785G yonga setli yeni anakartlarını kullanıma sunuyor

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Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden Asus, AMD'nin entegre grafik performansıyla öne çıkan 785G yonga setini temel alan yeni modellerini kullanıma sunuyor. Firmanın M4A785D serisi altında hazırladığı M4A785D-M PRO, M4A785TD-M EVO ve M4A785TD-V EVO kod adlı üç yeni modeli de satış noktalarındaki yerlerini almaya başladı.

Pasif soğutma ile desteklenen ve tasarım özellikleriyle öne çıkan yeni modellerin tamamı kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10.1 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Radeon HD 4200 IGP'sini kullanıyorlar. PCIe x16 slotu ile harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyan yeni modeller Crossfire X teknolojisini de destekliyorlar.

Yüksek stabilite ve uzun ömürlü kullanım için Xtreme Phase güç tasarım teknolojisini temel alan yeni modellerde ayrıca yüksek performans tutkunları için TurboV hız aşırtma aracı ve Turbo Key tek tuşla hız aşırtma gibi özelliklere de yer veriliyor. Bir adet eSATA ve beş adet te SATA-II konnektörüne sahip olan yeni anakartları ayıran bazı farklılıklar da bulunuyor.

Asus'un 785G yonga setli yeni anakartlarından M4A785TD-M EVO ve M4A785TD-V EVO modelleri 1800MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve dolayısıyla sadece Soket AM3 işlemciler ile kullanılabiliyorlar. M4A785D-M PRO modeli ise 1200MHz'e kadar DDR2 desteği sunuyor ve Soket AM2+ işlemcilere ek olarak Soket AM3 işlemcilerle de kullanılabiliyor.

Bellek kullanımı ve paralelinde işlemci uyumluluğundaki farklılıklara ek olarak M4A785TD-V EVO modelinin bir yerine iki adet PCIe x16 slotu ile geldiğini de belirtmekte fayda var. 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve görüntü aktarımı için D-Sub/DVI/HDMI konnektörlerine sahip olan yeni anakartlar, Avrupa'da 70 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorlar.

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