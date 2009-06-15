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Asus Maximus III Formula: P55 yonga setli yeni oyuncu göründü

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Maximus III Formula: P55 yonga setli yeni oyuncu göründü
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GTX 295 MARS isimli çift grafik işlemcili ekran kartıyla Computex 2009 fuarında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Asus, Republic of Gamers serisini P55 yonga setli yeni bir anakart ile genişletmeye hazırlanıyor. Firmanın Maximus III Formula kod adını taşıyan yeni anakartının mühendislik örneğine ait ilk görüntüler gün ışığına çıktı. LGA1156 formundaki Intel Core i5 işlemciler için hazırlanan anakart, R.O.G serisinin hemen her yeni modelinde olduğu gibi tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Dört adet DIMM slotu ile donatılan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan Maximus III Formula'nın komponent kullanımı, faz tasarımı ve hız aşırtma odaklı BIOS menüleri gibi detaylar konusuda R.O.G serisinin çizgisini koruyacağı belirtiliyor. Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve ATi Crossfire X ile Nvidia SLI teknolojilerine destek vermesi beklenen anakart üzerinde ayrıca iki adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCI slotuna yer verilirken kart özel tasarım soğutucusuyla da firmanın iddiasını gözler önüne seriyor.

Diğer özellikleri arasında eSATA ve 6x SATA-II konnektörü, Gigabit Ethernet, profesyoneller için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonları ve hız aşırtma odaklı pek çok ekstra özelliğin yer aldığı Maximus III Formula üzerinde entegre herhangi bir ses özelliği ise bulunmuyor yani Asus yeni anakartında da ses özelliklerini de kutu içeriğine ekleyeceği harici ses kartı ile karşılayacak gibi görünüyor. Asus Maximus III Formula'nın Core i5 işlemcilerin lansmanıyla eş zamanlı olarak pazara sunulması bekleniyor.

Asus Maximus III Formula: P55 yonga setli yeni oyuncu göründü
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
p65i beklemekte fayda var..
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ser_ka_n 9 yıl
Asus Maximus III Formula Review

8 ekim 2009
Pier-Luc Gendreau

neoseeker.com/...


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Mr. Ryan 9 yıl

IhtiyarDelikanli

p65i beklemekte fayda var..


p65 çıkar p75'leri beklemekte fayda var denir... Bu böyle sürer gider. Aynı şey şu an için ekran kartında da geçerli. Millet HD 5870'i almak istiyor, forumdakiler GT300'leri bekle diyor. GT300 çıkar, bu sefer de millet HD6800 serisini bekle der. Teknoloji sürekli kendini yeniliyor, hızına yetişemiyoruz malesef.
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fatihcanery 9 yıl
parası olan baksın der gibi duruyor kart:) amd platformlarına bu kadar özen gösterilmiyor :(
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Vipracing 9 yıl
Görüntüsü hoş ama :

1- 24 pin ps soketini neden inatla beyaz yaparlar?
2- Bir eski modelinde olduğu gibi ufak bir blok değişimi ile heat pipe vs yi sökmeden su soğutmaya geçmek herhalde söz konusu dahi değil
3- Fiyatı?Eğer Rampage II Extreme ye çok yakın olursa pek bir esprisi kalmaz.
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CoreXXX 9 yıl
x38 yongalı maximus formula kullanıyorum tam 1.5 sene oldu, sürekli o.c ile çalışmasına rağmen daha tık demedi.alırken verdiğim para biraz boğazımda düğümlenme yapmıştı ama sonra parasının hakkını verdiğini gördüm:))yalnız benim kartda gıcık olduğum birşey aynen bu kartdada var sata yuvaları yana bakıyor, kasam oldukca geniş olmasına rağmen kartı monte ettikten sonra özellikle sert sata kablolarını takmak oldukca zor, hatta bir arkadaşım takarken bi yuvayı kırdı, yani bu kadar kalite kart yapıyolar 4 ünü yana 4 ünü dik koyun isteyen istediği gibi kullansın
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hunter06 9 yıl
otobüslerde söylenen sıkışalım biraz daha lafını hatırrladım karta bakar bakmaz
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Titus Pullo 9 yıl
Asus Firmasının R.O.G serisinin tasarımlar zaten birbirinden güzel lakin FIII'ün SB soğutucusu başka bir güzel olmuş.
Ps: Oc severler için geniş bir biosa sahip olmasıda gözden kaçmaması gereken bir özellik. BE İşlemci Modelleri için birebir.
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Hobo. 9 yıl
Adı üstüne repuclic of gamers
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iscanthere 9 yıl
inanılmaz karizma duruyor.
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CaSsErDoDo 9 yıl
kullanmada yannında yat yani :D
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Chris Brown 9 yıl
Gerçekten durusundan kaliteli oldugu anlasılıyor , bütün malzemelerin.
Cpu çevresinde okadar fazla kapasitör neden kullanıldı acaba , Oc işi ilerliyormu yoksa?

Asus gtx 295 mars ile dikkatleri çekebildi , ama bakalım giriş seviyesi i5 ler gtx 295 e yetebilecekmi , kalkıpta C2D performansı verirlerle , i7 ye döner olay.

Yakında alan deneyen testini vs. koyan çıkar,anlarız neyin ne oldugunu.

ekleme. pcı 1x in biri ölü ne takılır oraya.
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pastperfect 9 yıl
asusunda bir Ştandartı var usta :D
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TSForever 9 yıl
fiyatını az çok tahmin edebiliyorum
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barisdlgz 9 yıl
asus gerçekten iyi bir marka bu işi iyi yapıyor
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KANUNI61 9 yıl
demedi demeyin bu asus via yı satın alırsa şaşırmayın
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