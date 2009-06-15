Asus Maximus III Formula: P55 yonga setli yeni oyuncu göründü

Tam Boyutta Gör

GTX 295 MARS isimli çift grafik işlemcili ekran kartıyla Computex 2009 fuarında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Asus, Republic of Gamers serisini P55 yonga setli yeni bir anakart ile genişletmeye hazırlanıyor. Firmanın Maximus III Formula kod adını taşıyan yeni anakartının mühendislik örneğine ait ilk görüntüler gün ışığına çıktı. LGA1156 formundaki Intel Core i5 işlemciler için hazırlanan anakart, R.O.G serisinin hemen her yeni modelinde olduğu gibi tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Dört adet DIMM slotu ile donatılan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan Maximus III Formula'nın komponent kullanımı, faz tasarımı ve hız aşırtma odaklı BIOS menüleri gibi detaylar konusuda R.O.G serisinin çizgisini koruyacağı belirtiliyor. Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve ATi Crossfire X ile Nvidia SLI teknolojilerine destek vermesi beklenen anakart üzerinde ayrıca iki adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCI slotuna yer verilirken kart özel tasarım soğutucusuyla da firmanın iddiasını gözler önüne seriyor.

Diğer özellikleri arasında eSATA ve 6x SATA-II konnektörü, Gigabit Ethernet, profesyoneller için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonları ve hız aşırtma odaklı pek çok ekstra özelliğin yer aldığı Maximus III Formula üzerinde entegre herhangi bir ses özelliği ise bulunmuyor yani Asus yeni anakartında da ses özelliklerini de kutu içeriğine ekleyeceği harici ses kartı ile karşılayacak gibi görünüyor. Asus Maximus III Formula'nın Core i5 işlemcilerin lansmanıyla eş zamanlı olarak pazara sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör