Asus özel tasarımlı Radeon HD 5870 TOP modelini duyurdu

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 5870 TOP Edition modelini duyurdu. Özel olarak tasarlanan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT grafik yongasından güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasiteisne sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu soğutucu tasarımıyla dikkatleri üzerine çekerken, 900MHz GPU ve 4900MHz bellek saat hızlarıyla sunuluyor.

Yüksek performans segmenti için hazırlanan özel tasarımlı yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör konfigürasyonları için de Eyefinity teknolojilerine destek sunuyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan Asus Radeon HD 5870 TOP modelinin aynı soğutma tasarımını kullanan ancak standart hızlarla sunulan bir versiyonu da bulunuyor.

CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunulacak Asus Radeon HD 5870 TOP modelinin takip eden günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.