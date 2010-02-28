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Asus özel tasarımlı Radeon HD 5870 TOP modelini duyurdu

9 yıl
10,6b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus özel tasarımlı Radeon HD 5870 TOP modelini duyurdu
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 5870 TOP Edition modelini duyurdu. Özel olarak tasarlanan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT grafik yongasından güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasiteisne sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu soğutucu tasarımıyla dikkatleri üzerine çekerken, 900MHz GPU ve 4900MHz bellek saat hızlarıyla sunuluyor.

Yüksek performans segmenti için hazırlanan özel tasarımlı yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör konfigürasyonları için de Eyefinity teknolojilerine destek sunuyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan Asus Radeon HD 5870 TOP modelinin aynı soğutma tasarımını kullanan ancak standart hızlarla sunulan bir versiyonu da bulunuyor.

CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunulacak Asus Radeon HD 5870 TOP modelinin takip eden günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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lvlono 9 yıl
Üstündeki köşeli işaret, mecburi yönü ifade ediyor gibi. Havayı dışarı atarım der gibi adeta:)
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No Way Out 9 yıl
Bir tek farkı hız aşırtılmış bir model, fanında stoktan pek farkı yok gibi görünüyor.

Almak için bir sebep yok, stok fanlı bir model bu hızları cok rahat geçer.
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mavizaman 9 yıl
Allah herkese nasip etsin.
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Permanent. 9 yıl
Fotoğraf yıllar önce çekilmiş gibi :)
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ghost recon advanced 9 yıl
bu kart en azından standar kartlardan 40 ile 50 ş fazla olacaktır her zamanki gibi şekilli büyük bir kutuya sahip olacağı için
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***Leopard*** 9 yıl

Permanent.

Fotoğraf yıllar önce çekilmiş gibi :)

+1
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burning-turning 9 yıl
Şekil olarak hiç fena değil ama tabi ki bizim için sunduğu performans önemli. Asus da bu ikisini biraraya getiren kaliteli bir marka. Güzel ürün ;)
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