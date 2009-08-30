Asus P55 yonga setli anakartlar için opsiyonel SATA-III kartı hazırladı

Tam Boyutta Gör

LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemcilerin anons edilmesiyle birlikte anakart üreticileri arasındaki P55 rekabeti de hız kazanacak. Core i5 ve Core i7 serileri altında hazırlanan Lynnfield kod adlı işlemciler için Intel'in yüksek satış ön görüsünde bulunması ve soket değişiminden ötürü işlemcilerin anakart terfisini de beraberinde getirmesi, anakart üreticileri arasındaki rekabete yeni bir boyut kazandıracak. Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Asus da P55 yonga setini taşıyan yeni nesil anakartlarıyla pazarda lider olmayı hedefliyor.

Asus geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yaptığı bir etkinlik ile P55 yonga setli yeni jenerasyon anakartlarının merak edilen detaylarını açıkladı. Firma cephesindeki en önemli yeniliklerden birisi de SATA-III teknolojisinin kullanımı için geliştirilen özel kart oldu. Asus'dan yapılan açıklamalara göre P55 yonga setli anakartlarla birlikte dileyen kullanıcılar, SATA-III desteği için hazırlanan harici kartı da satın alarak, ileride çıkacak SATA-III destekli depolama çözümleri ile kullanabilecekler. Yapılan açıklamalara göre hazırlanan özel kartın PLX8613 köprü yongasını temel aldığı ve iki adet SATA-III portunun kullanımına olanak tanıdığı belirtiliyor.

Ayrıca Asus cephesinden gelen bilgilere göre kart üzerindeki PLX yongası, firmanın P55 yonga setini ve yeni amiral gemisi olması beklenen P7P55D Premium kod adlı yeni anakartında entegre olarak geleceği ve bu sayede anakart üzerinde standart özellik olarak sunulan 6x SATA-II konnektörüne ek olarak iki adet SATA-III portuna da yer verileceği belirtiliyor.

Asus tarafından tercihe bağlı seçenek olarak sunulması beklenen SATA-III kartının fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.