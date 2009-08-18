Asus P55 yonga setli P7P55 WS SuperComputer modelini hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Asus LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler için Workstation serisini de güncelliyor. Firmanın P55 yonga setli P7P55 WS SuperComputer modeline ait ilk detaylar gün ışığına çıktı. LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler için hazırlanan bir önceki model ile benzer özelliklere sahip olan anakart üzerinde tam 5 adet PCIe 2.0 slotu bulunuyor.

Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart 16+3 fazlı güç tasarımına sahip. P55 yonga setini temel alan ve özellikle finansal uygulamalar için hazırlanan iş istasyonlarını hedef alan anakart üzerinde PCIe x16 slotlarının organizasyonu için PCIe köprüsü kullanılıyor ve bu sayede 4 slot x8 diğerinin ise ise x4 formunda çalışabiliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyan anakart ile 3 yollu SLI veya 4 yollu Crossfire X kurulumlarına olanak tanınabiliyor. LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerle uyumlu olan P7P55 WS SuperComputer, çift Gigabit Ethernet, 8'i arka panelde olmak üzere toplamda 14x USB 2.0 portu, FireWire konnektörü ve DTS uyumlu 8 kanal ses desteğine sahip.

Asus'un yeni nesil anakartlarında görmeye başladığımız XtremePhase VRM tasarımını temel alan anakart ile birlikte TurboV EVO isimli voltaj yönetimi ve probe yongası gibi detaylara da yer veriliyor. Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcilerle birlikte iş istasyonlarında kullanılmask üzere hazırlanan Asus P7P55 WS SuperComputer'ın Ekim ayında satışa sunulması bekleniyor.