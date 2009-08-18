Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus P55 yonga setli P7P55 WS SuperComputer modelini hazırlıyor

9 yıl
12,7b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus P55 yonga setli P7P55 WS SuperComputer modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Asus LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler için Workstation serisini de güncelliyor. Firmanın P55 yonga setli P7P55 WS SuperComputer modeline ait ilk detaylar gün ışığına çıktı. LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler için hazırlanan bir önceki model ile benzer özelliklere sahip olan anakart üzerinde tam 5 adet PCIe 2.0 slotu bulunuyor.

Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart 16+3 fazlı güç tasarımına sahip. P55 yonga setini temel alan ve özellikle finansal uygulamalar için hazırlanan iş istasyonlarını hedef alan anakart üzerinde PCIe x16 slotlarının organizasyonu için PCIe köprüsü kullanılıyor ve bu sayede 4 slot x8 diğerinin ise ise x4 formunda çalışabiliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyan anakart ile 3 yollu SLI veya 4 yollu Crossfire X kurulumlarına olanak tanınabiliyor. LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerle uyumlu olan P7P55 WS SuperComputer, çift Gigabit Ethernet, 8'i arka panelde olmak üzere toplamda 14x USB 2.0 portu, FireWire konnektörü ve DTS uyumlu 8 kanal ses desteğine sahip.

Asus'un yeni nesil anakartlarında görmeye başladığımız XtremePhase VRM tasarımını temel alan anakart ile birlikte TurboV EVO isimli voltaj yönetimi ve probe yongası gibi detaylara da yer veriliyor. Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcilerle birlikte iş istasyonlarında kullanılmask üzere hazırlanan Asus P7P55 WS SuperComputer'ın Ekim ayında satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4ykut 9 yıl
hımm Eski 6 Yuvalı Ram sisteminden vaz geçmişler böyle daha iyi olmuş anakart üzeride çok fazlalık gibi duruyordu. Birde şu onboard Ses kartı olayından vaz geçseler. ROG gibi sistem yaratsalar ne iyi olurmuş :p
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 9 yıl
Asus P7P55 WS Supercomputer (P55) İncelemesi

Pzrt, 19/10/2009
Salih Güler ve Chris Angelini

thgtr.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
5 tane pci ex yuvası nolacak anlamadım, tamam 4 ü anladıkda 5 noluo.)) zaten bu anakartı 100 dolara verseler ben alamam çünkü 3 pcı yuvası lazım bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 9 yıl
Asus P7P55 WS Supercomputer P55 Motherboard Preview

tomshardware.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceDeathR 9 yıl
Şu PS2 girişlerini de kaldırsalarmış, harika olacakmış. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Digiali 9 yıl
Asusun P55 yonga setli diğer anakartlarıda şu şekilde......

P755D Deluxe
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


P7P55D EVO
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


P7P55D PRO
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


P7P55D LE
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Maximus III Formula
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 9 yıl
@deja_wu1453, bahsettiğiniz model ile haberimize konu olan model farklı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
@deja_wu1453
Kardeşim anakart Workstation. Umarım iş ile alakalı olarak almayı düşünüyorsunuzdur. Yoksa normal kullanıcı iseniz daha doğru başka modellere yönelin derim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
dual lan ne işe yarıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deja_wu1453 9 yıl
bu urun cıktı ve satısa sunuldu bıle hatta bı tane bne bıle getırtmeyı dusunuyorum abay da urun satıstadır
cgi.ebay.com/... den bakabılırsınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
valla güzelmi hem slı hem cf cok iyi yaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 9 yıl
500$ civarı olur heralde??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12725 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, asus ve iş istasyonu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim