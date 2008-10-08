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Asus Radeon HD 4870 Dark Knight modelini duyurdu

10 yıl
12,7b
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 9800GTX+ modelinden sonra Asus, Dark Knight serisine yeni bir ekran kartı daha ekliyor. Firmanın Radeon HD 4870 tabanlı yeni Dark knight modeli EAH4870 DK/HTDI/512M kod adını taşıyor ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT gpu'sunu kullanıyor.

256-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimine sahip olan kartı 512MB GDDR5 bellek ile geliyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de görev yapan Asus'un yeni modelinde bellekler ise 3600MHz'de çalışıyor. DirectX 10.1 destekli olan kartı PCIe 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlu.

Çift slot kaplayan ve dört adet ısı aktarım borusuna sahip özel soğutucu ile donatılan kart çoklu ekran kartı kullanımı için Crossfire X teknolojisini de destekliyor. Unified Video Decoder 2 özelliği ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapan kart çift DVI konnektörüyle geliyor.

1GB bellekli modelinin de kullanıma sunabileceği ifade edilen Asus'un Radeon HD 4870 Dark Knight modeliyle ilgili olarak henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Promesa 10 yıl
Dark knight in elinde altin rengi kilicin ne isi var kardesim arkasindan da altin rengi bi sacmalik cikio, kartin hele pcb kirmizi yani ne bilim ismi yakismamis.
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WinteR 10 yıl
Çocukca şeyler, gerçi genelde de çocuklara hitap ediyor.
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Vadocz 10 yıl
Kutusu çok hoşuma gitti aslında bu karta asusun 9600GT için falan kullandığı Matrix modelini yapmalarını yada benzetmelerini düşünürdüm yada öyle daha güzel olurdu diyelim
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::_Kosov@lı_:: 10 yıl
Bana fanı biraz yetersiz gibi geldi.Fiyatı zaten belli asusun diger özel versiyonlardan %20 pahalı gelicek kesin.Haber için teşekkürler
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