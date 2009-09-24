Asus Radeon HD 5800 serisi ile 1GHz'in üzerinde GPU hızı vaat ediyor

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Radeon HD 5800 serisi için hız aşırtmalı modellerini duyuran ilk üretici oldu. Firma Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte, kullanıcların SmartDoctor uygulaması altında gelen Voltage Tweak yazılımını kullanarak GPU ve bellek gerilimini arttırabileceğini belirtiyor.

Asus'dan yapılan açıklamaya göre Radeon HD 5870 tabanlı modelde voltaj 1.15v seviyesinden 1.35v seviyesine arttırılarak GPU hzı 1035MHz'e, bellek hızı ise 5200MHz'e çıkartılabiliyor. Radeon HD 5850 modelinde ise yine Voltage Tweak uygulaması kullanılarak 1.088v'den 1.4v seviyesine çıkartılabilen gerilim sayesinde GPU hızı 1050MHz'e, bellek hızı da 5200MHz'e çıkartılabiliyor.

Radeon HD 5850 modelinin voltaj arttırımı sonrasında Raden HD 5870 modelinden daha yüksek GPU hızına ulaştığı dikkatlerde kaçmazken, paralel işlemci ve TMU farkı olmasından ötürü aynı saat hızı veya bir miktar daha yüksek çalışma frekansında dahi Radeon HD 5850 modelinin bir üst model olarak 100$+ daha yüksek bir fiyatla satılan Radeon HD 5870 modelini geçmesi beklenmiyor.

Asus'un DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını önümüzdeki günlerde satışa sunması beklenirken, olası fiyatlar hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

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