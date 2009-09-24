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Asus Radeon HD 5800 serisi ile 1GHz'in üzerinde GPU hızı vaat ediyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Radeon HD 5800 serisi ile 1GHz'in üzerinde GPU hızı vaat ediyor
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Radeon HD 5800 serisi için hız aşırtmalı modellerini duyuran ilk üretici oldu. Firma Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte, kullanıcların SmartDoctor uygulaması altında gelen Voltage Tweak yazılımını kullanarak GPU ve bellek gerilimini arttırabileceğini belirtiyor.

Asus'dan yapılan açıklamaya göre Radeon HD 5870 tabanlı modelde voltaj 1.15v seviyesinden 1.35v seviyesine arttırılarak GPU hzı 1035MHz'e, bellek hızı ise 5200MHz'e çıkartılabiliyor. Radeon HD 5850 modelinde ise yine Voltage Tweak uygulaması kullanılarak 1.088v'den 1.4v seviyesine çıkartılabilen gerilim sayesinde GPU hızı 1050MHz'e, bellek hızı da 5200MHz'e çıkartılabiliyor.

Radeon HD 5850 modelinin voltaj arttırımı sonrasında Raden HD 5870 modelinden daha yüksek GPU hızına ulaştığı dikkatlerde kaçmazken, paralel işlemci ve TMU farkı olmasından ötürü aynı saat hızı veya bir miktar daha yüksek çalışma frekansında dahi Radeon HD 5850 modelinin bir üst model olarak 100$+ daha yüksek bir fiyatla satılan Radeon HD 5870 modelini geçmesi beklenmiyor.

Asus'un DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını önümüzdeki günlerde satışa sunması beklenirken, olası fiyatlar hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

Asus Radeon HD 5800 serisi ile 1GHz'in üzerinde GPU hızı vaat ediyor
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VMTX 9 yıl
asus yaptığı ekran kartları ile pahalı sınıfta yer alır ama işin açığı soğutucuda kullanılan malzemeden bile adına yakışır şekilde kalite fışkırıyor.soğutucunun üzerindeki asus yazısı bile bir başka.
video incelemesindeki oc performansı çok iyi değil ama asus un yaptığı vmod ile nasıl olur meraklandım açıkçası
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sertacaygun 9 yıl
Standart tasarıma gitmez be abi 1GHz...
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Exxcrea 9 yıl
programla voltaj arttirip 1ghz de caliştirmak iyi gzl de bunun birde sıcaklık kısmı var. referans sogutucuyla sogutabileceklermi kartı
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Erasmus78 9 yıl

sertacaygun

Standart tasarıma gitmez be abi 1GHz...


Bu gorusunuzu Asus'a bir maille bildirin.
Gelecek cevabi merakla bekliyoruz.
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Nef'i 9 yıl
şu an için performans lideri ati nVidia bu gelişmelere nasıl cevap verecek merak ediyorum
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sgnr 9 yıl
Nedense bugüne kadar hiç yüzümü güldürmedi asus. Anlaşamıyorum ben bu adamlarla diğer firmaları bekliyicem geleneği bozmayıp :)
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buraoca2 9 yıl
HD 5850 gerçekten iyi iş çıkaracak gibi. Bakalım fiyatları ne durumda olucak. 58xx serisi kart alanlar fellik fellik Asus'un biosları arayacak gibi :)
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scutaro 9 yıl
Gpu'nun voltaj tweak ile 1ghz'de çaılşabilmesi çok iyi hem paralel işlemciler hızlanıyor hemde Pixel fillrate 33gp/s Texture fillrate 82gt/s oluyor. Bu durumda 5850 daha iyi bir fiyat performans kartı olucak çünkü 5870 ile arasında fazla fark yok tabi ASUS buna güzel bir fiyat çekmezse. 1ghz gpu hızı 5870 içinde güzel ancak bellekler 5200mhz'de çalışsa bile 166gb/s'lik bir bant genişliği sunuyor. Daha fazla üretilen işlem gücü için bu bant genişliği yeterli gelirmi onu testler söyleyecek.
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Spirit_Rises 9 yıl
asus yine giydirecek millete.
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showstopper41 9 yıl

buraoca2

HD 5850 gerçekten iyi iş çıkaracak gibi. Bakalım fiyatları ne durumda olucak. 58xx serisi kart alanlar fellik fellik Asus'un biosları arayacak gibi :)

+1. VTX HD5850 alıp bios mode ile 1GHz/5.2GHz görmeye çalışacak millet.
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Master_Evil 9 yıl
asus yapar
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