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Asus, Radeon HD 5870 Matrix modelini detaylandırdı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Radeon HD 5870 Matrix modelini detaylandırdı
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Asus ilk detaylarını kısa bir süre önce açıkladığımız Radeon HD 5870 Matrix modelini detaylandırdı. AMD-ATi tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Cypress GPU'sunun kullanıldığı özel tasarımlı ekran kartı, hem arttırılmış saat hızları hem de yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çekecek gibi görünüyor. ROG (Republic of Gamers) serisi altında lanse edilecek Matrix 5870/2DIS/2DG5 kod adlı ekran kartının 894MHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarında çalışacağı açıklandı. 1600x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartın öne çıkan detaylarından biri de yukarıda belirttiğimiz gibi yüksek kapsitesi zira kart, referans tasarımlı ATi Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak 1GB yerine 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Referans tasarıma göre kıyasla 13 derece daha iyi soğutma sağladığı belirtilen özel soğutucusuyla kaslı bir görünüme sahip olan ekran kartında, profesyonel hız aşırtmacılar için multimetre ile voltaj okuma noktaları da bulunuyor. Super Hybrid isimli motor sayesinde uygulama ihtiyacına bağlı olarak, belirlenmiş ön değerler arasında saat hızlarını ve fan hızını otomatik olarak ayarlayabilen Radeon HD 5870 Matrix, iTracker2 isimli hız aşırtma odaklı özellik ile karta ait detayların daha kolay gözlemlenmesi hedefleniyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Radeon HD 5870 Matrix'in fiyatı ise açıklanmadı.


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selimaky 9 yıl
asus'a başarılı anakartlarından dolayı bir sempatim var. bu kartı kullanmak isterdim ama bence dizaynı güzel değil.
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Applejack 9 yıl
benchmarkreviews.com/...
tweaktown.com/...


GTX 285 Matrix' in aynısı işte..
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CoreXXX 9 yıl
fermi fiyaskosundan sonra bence çok iyi zamanlama asusudan:)
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EXcom_Zkko 9 yıl
Izgaranın kenarındaki çıkıntı düğmeyi andırıyor. Bi fonksiyonu var mı acaba?
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7Mhz 9 yıl
2. dvi portunun kaldırılmasıyla hava çıkışı anlam kazanmış. Keşke referans modelde böyle olsaydı.
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kemomando 9 yıl
dışarı hava üfleyen bu tarzları seviyorum:)
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Permanent. 9 yıl
Süper tasarım
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leech 9 yıl
Çok şık görünüyor
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TELESCOPE 9 yıl
evet hakkını vermişler,tasarım harika idi
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