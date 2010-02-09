Asus Radeon HD 5870 TOP Edition gün ışığına çıktı

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarını pazara sunmaya hazırlanıyor. Ares kod adını taşıyan fabrika çıkışı hız aşırtmalı ATi Radeon HD 5970 (5870 X2) çalışmalarına devam eden firmanın, Radeon HD 5870 TOP Edition modeli gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan kartın detaylı özellikleri henüz açıklanmasa da TOP Edition serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2-6 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen Asus Radeon HD 5870 TOP Edition'ın diğer detayları hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.