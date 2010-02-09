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Asus Radeon HD 5870 TOP Edition gün ışığına çıktı

9 yıl
35,4b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Radeon HD 5870 TOP Edition gün ışığına çıktı
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarını pazara sunmaya hazırlanıyor. Ares kod adını taşıyan fabrika çıkışı hız aşırtmalı ATi Radeon HD 5970 (5870 X2) çalışmalarına devam eden firmanın, Radeon HD 5870 TOP Edition modeli gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan kartın detaylı özellikleri henüz açıklanmasa da TOP Edition serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2-6 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen Asus Radeon HD 5870 TOP Edition'ın diğer detayları hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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Tolgá 9 yıl
1 ghz den aşağısı top balon olsada alınmaz
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TiesTorN 9 yıl
Şu kartı artık zaten 1ghz'den aşağı çıkartacak olan hiç çıkarmasın...
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cihandark 9 yıl
asus alınacağına msı beklenip gayet kaliteli bir 5870 sahibi olunabilir hemde asusun satacağı fiyattan çok daha düşük fiyatlarla
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IgorStravinsky 9 yıl
Yahu ben şunu anlayamıyorum. Madem bi yeni model sürüceksin, bari soğutucunun tipini az uz değiştir. Hani göze hitap etsin, ilk bakınca referans tasarımı andırmasın.
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trooper27 9 yıl
40 nm Cypress GPU stok fanla voltaj 1,35 voltta 1150 mhz görür bence
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erolsipar 9 yıl
En basitinden benim zavallı VTX HD 5870 bile 1.35V ile 1 Ghz stabil şekilde kaliyor. 200-300 TL fazla TOP edition ile kimi yutuyorlar bios at alsana TIP-TOP :D edition zuhaha
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ghost recon advanced 9 yıl
bakalım kutucu asus firması bu ürünün kutusu için kaç dolar geçirecek zavallı insanlara
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Momo-Oz 9 yıl
türkiyede bunu kimse almaz , isimden kaybediyo bikere :D
arkadaşınıza gidip Asus Radeon HD 5870 TOP Edition aldımmı diceksiniz :D
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M.C.B 9 yıl
biosu için çıkmasını dört gözle bekleyen arkadaşlar vardır belki ikinci bir hd4770 vakası olabilir ama 1 milyar verilen aleti garantiden çıkarmak göze alınırmı bilinmez
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No Way Out 9 yıl
ASUS bunu ROG diyerek 5970 fiyatına satar artık, soğutucununda stoktan bir farkı yok.

GPU 1 GHZ'de calisandan başka hiçbir özel modele para verilmez. Yada stoktan farklı bir soğutucu daha iyi soğutacak ve aynı para olacak.
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hellteam 9 yıl
Soğutucu stokla benzer performans sağlayacaktır 3-5 fps için kaç dolar farkla satacak acaba
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TELESCOPE 9 yıl

Mert AYAN

ASUS bunu ROG diyerek 5970 fiyatına satar artık, soğutucununda stoktan bir farkı yok.

GPU 1 GHZ'de calisandan başka hiçbir özel modele para verilmez. Yada stoktan farklı bir soğutucu daha iyi soğutacak ve aynı para olacak.


size katılıyorum ,3-5 fps için kaç dolar farkla satacak acaba ,paylaşım için teşekkürler
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F.@.T.İ.H 9 yıl

Mert AYAN

ASUS bunu ROG diyerek 5970 fiyatına satar artık, soğutucununda stoktan bir farkı yok.

GPU 1 GHZ'de calisandan başka hiçbir özel modele para verilmez. Yada stoktan farklı bir soğutucu daha iyi soğutacak ve aynı para olacak.



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