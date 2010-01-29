Asus Radeon HD 5870 X2 Ares 1000$ civarında bir fiyatla satışa sunulabilir

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Dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen ATi Radeon HD 5970 için Asus'un Ares kod adını taşıyan, özel tasarımlı yeni bir model hazırlığında olduğunu belirtmiştik. ATi Radeon HD 5870 X2 olarak ta tanımlanan yeni modelin, baskılı devre tasarımından kullanılan soğutucusuna kadar Asus mühendisleri tarafından özelleştirilemiş detaylara sahip olması bekleniyor. ATi Radeon HD 5970 modelinden farklı olarak grafik işlem birimleri 850MHz'de çalışacak yeni modelin detayları gelmeye başladı. 4GB GDDR5 bellekle donatılacağı belirtilen yeni modelin, önemli farklılıklara sahip olacağı konuşuluyor.

ATi Radeon HD 5970 modelinde ısıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için GPU'ların hızını 725MHz seviyesine çeken AMD'den farklı olarak Asus, saat hızlarını ATi Radeon HD 5870 seviyesine yani 850MHz seviyesine çıkartıyor ve işte bu nedenle kart Radeon HD 5870 X2 olarak anılıyor. Öte yandan Asus'un artan güç gereksinimini karşılamak adına kart üzerinde iki yerine üç adet PCIe güç konnektörüne yer vereceği ayrıca ikisi 8-pin, diğer ise 6-pin olan bu konnektörlerle 525 Watt'a varan oranda güç sağlanabileceği ve bu değerin hız aşırtma başarımına katkı sağlayacağı da belirtiliyor.

R.O.G (Republic of Gamers) serisi altında lanse edilecek ekran kartı, performansı kadar fiyatıyla da heyecan verici bir model olabilir. Zira henüz Asus tarafından doğrulanmış olmasa da kartın 1000$ civarında bir fiyatla satılabileceği belirtiliyor. Her ne kadar bu maliyet yine bir Asus tasarımı olan GeForce GTX 295 Mars'ın yanında daha alınabilir kalsa biraz daha yüksek bir bedelle ATi Radeon HD 5970 Crossfire X yapılabildiği düşünülürse, muhtemelen fiyata önem vermeyen ve en iyisini isteyen kullanıcıları hedeflenecek gibi görünüyor.