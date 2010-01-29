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Asus Radeon HD 5870 X2 Ares 1000$ civarında bir fiyatla satışa sunulabilir

9 yıl
15,7b
1
55
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Radeon HD 5870 X2 Ares 1000$ civarında bir fiyatla satışa sunulabilir
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Dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen ATi Radeon HD 5970 için Asus'un Ares kod adını taşıyan, özel tasarımlı yeni bir model hazırlığında olduğunu belirtmiştik. ATi Radeon HD 5870 X2 olarak ta tanımlanan yeni modelin, baskılı devre tasarımından kullanılan soğutucusuna kadar Asus mühendisleri tarafından özelleştirilemiş detaylara sahip olması bekleniyor. ATi Radeon HD 5970 modelinden farklı olarak grafik işlem birimleri 850MHz'de çalışacak yeni modelin detayları gelmeye başladı. 4GB GDDR5 bellekle donatılacağı belirtilen yeni modelin, önemli farklılıklara sahip olacağı konuşuluyor.

ATi Radeon HD 5970 modelinde ısıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için GPU'ların hızını 725MHz seviyesine çeken AMD'den farklı olarak Asus, saat hızlarını ATi Radeon HD 5870 seviyesine yani 850MHz seviyesine çıkartıyor ve işte bu nedenle kart Radeon HD 5870 X2 olarak anılıyor. Öte yandan Asus'un artan güç gereksinimini karşılamak adına kart üzerinde iki yerine üç adet PCIe güç konnektörüne yer vereceği ayrıca ikisi 8-pin, diğer ise 6-pin olan bu konnektörlerle 525 Watt'a varan oranda güç sağlanabileceği ve bu değerin hız aşırtma başarımına katkı sağlayacağı da belirtiliyor.

R.O.G (Republic of Gamers) serisi altında lanse edilecek ekran kartı, performansı kadar fiyatıyla da heyecan verici bir model olabilir. Zira henüz Asus tarafından doğrulanmış olmasa da kartın 1000$ civarında bir fiyatla satılabileceği belirtiliyor. Her ne kadar bu maliyet yine bir Asus tasarımı olan GeForce GTX 295 Mars'ın yanında daha alınabilir kalsa biraz daha yüksek bir bedelle ATi Radeon HD 5970 Crossfire X yapılabildiği düşünülürse, muhtemelen fiyata önem vermeyen ve en iyisini isteyen kullanıcıları hedeflenecek gibi görünüyor.


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talh4wk 9 yıl
aslında bu kart 5970 ama hızlarını 5850 seviyesine çekildiği için 5870x2 olarak anılıyor
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multeci 9 yıl
7/24 sisteme azot kompresoru mu baglayacam yani..?



ya o kadar radyatörü görünce hani extreme oc amaçlı felan heralde diye söyledim. sonuçta 24k lık bi sistem yetersiz geldiği için oc yapılmaz hobi olsun diye oc yapmak istiyorsun ve o yüzden o kadar radyatör kullanacaksın diye düşündüm. gerçi modding amaçlı galiba biraz da :)
neyse yani hobi için oc yapılacaksa 24k lık sistem kullanacak biri için sıvı azot oc denemesi ağır gelmez. hatta ona gerek yok ben 3bin usd lik bi sistem kullanabilecek biri olsam, şahsen sıvı azot işine girişirdim heralde kesinlikle

sonuçta bilgisayara o kadar para harcamak biraz zevk içindir ve dediğim gibi azot olayı gerçekten çok zevkli

neyse bu tavsiyeyi hava atma amaçlı yaptımdı heralde "ben sıvı azot gördüm yaa"
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ThE LoSt 9 yıl
kart gayet güzel.. ve masraflı tabi para sorun değil diyenler.. alıcaklardır.. bana göre 5870x2 yerine 5850 cf yaparım..
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erman_hoca333 9 yıl
Oha kardeşim,bu ne fiyat böyle?

Anladık özel bi model olacak ama iki tane 5970 parası vermekte manyaklığın ultra versiyonu olur heralde
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JrMaster 9 yıl
Yorumların yarısı anlamadan okumadan yapılmış resmen ....
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Towarscke 9 yıl
sahafiec

@Towarscke
ona bu karttan kaç tane takacaksın hocam? 24000TL çok para yahu...



sistem diyorum... butun parayi ekran kartlarina yatirmayacagim...
ilgili sistemde 3 adet 12x24 radyator ve 2 adet 12x12 radyator var... hesabini yap yani..
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multeci 9 yıl

Towarscke

sahafiec

@Towarscke
ona bu karttan kaç tane takacaksın hocam? 24000TL çok para yahu...



sistem diyorum... butun parayi ekran kartlarina yatirmayacagim...
ilgili sistemde 3 adet 12x24 radyator ve 2 adet 12x12 radyator var... hesabini yap yani..


hayal makinanın işlemcisini merak ettim ;) malesef intel galiba
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zagor_tenay34 9 yıl
azmış...şöyle 2000-3000 olacaktı ki can yaksın...
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taner11 9 yıl
Fehmiiii sesim geliyür mü nerde kaldın babo yaw :)
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Towarscke 9 yıl
hayal makinamin fiyati 24000tl'ye cikmis durumda..
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discordi@ 9 yıl

Towarscke

hayal makinamin fiyati 24000tl'ye cikmis durumda..


hayal makinan için kasa

techpowerup.com/...
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Ac1DBuRN 9 yıl
Ah su haberleri anlayarak okusak bi de ne guzel olacak. Yuk altinda 325W cekmesi muhtemel (bence) overclock dusunuyorsaniz daha fazla icin olanak var deniyor kisaca
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waltran 9 yıl
ekran kartına 1000 dolar vermek bence parayı çöpe atmakla aynı şeydir.
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hapocod 9 yıl
5850 varken alınmaz 1000$ [>:]
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yonex78 9 yıl
ATi Radeon HD 5970 modelinde ısıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için GPU'ların hızını 725MHz seviyesine çeken AMD'den farklı olarak Asus, saat hızlarını ATi Radeon HD 5870 seviyesine yani 850MHz seviyesine çıkartıyor ve işte bu nedenle kart Radeon HD 5870 X2 olarak anılıyor. Öte yandan Asus'un artan güç gereksinimini karşılamak adına kart üzerinde iki yerine üç adet PCIe güç konnektörüne yer vereceği ayrıca ikisi 8-pin, diğer ise 6-pin olan bu konnektörlerle 525 Watt'a varan oranda güç sağlanabileceği ve bu değerin hız aşırtma başarımına katkı sağlayacağı da belirtiliyor.
haberi tam olarak okumadan körü körüne yorum yapılıyor...orda kart 525W güç çekiyor yazmıyor kullanılan güç girişleri ile 525W max güç elde edilebilir diyor
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