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Asus ROG serisine Nehalem tabanlı oyuncu bilgisayarı ekliyor

10 yıl
14,5b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ROG serisine Nehalem tabanlı oyuncu bilgisayarı ekliyor
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Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler için hazırladığı X58 yonga setli anakartlarıyla gündemde olan Asus, ROG serisi oyuncu bilgisayarlarına Nehalem tabanlı yeni bir model daha ekliyor. ROG CG6190 kod adlı yeni masaüstü bilgisayar gücünü Core i7 serisi işlemcilerden ve Asus üretimi X58 yonga setli anakarttan alıyor.

Bütçe ve tercihe göre Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistemle birlikte 12GB DDR3 bellek desteği sunulmakta. Yine 4TB'a kadar depolama opsiyonu ile gelen ROG serisi yüksek performans bilgisayarınd Nvidia'nın GeForce GTX 200 serisi ile Triple SLI veya AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 ile Crossfire X kurulumları yapabilmek te mümkün.

Biometrik parmak izi okuyucusu, 2000 watt'lık güç kaynağı ve SupremeFX X-Fi gibi özelliklere de sahip olan sistemin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DARTH O.Z. 10 yıl
UUUİİHHHH TİRLEDİM HAA !!!!
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takidinho 10 yıl
o nedir yha sanki birazdan kasa acılcak kollar bacaklar ortaya cıkacak ve mini savaşcı bi robot oluşcak gibi:S
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max975 10 yıl
ama kasa gerçekten harika bu kasa ülkemize gelse hiç düşünmem alırım
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yc#1 10 yıl
@ Towascke
Kaliteli güç kaynakları gereksinim duyulan güçten bir miktar daha fazlasını (malum verimlilik) şebekeden çeker. Bu sistemde 2000W güç kaynağı kullanılması tamamen gösteriş için. Yoksa sıvı azot soğutma ile Core i7 965 ve HD 4870 X2 Crossfire'dan oluşan bir sistemi sınırlarına kadar hızaşırtma yapmadığınız sürece 1000W'ın üzerinde bir güç kannağına ihtiyaç olmayacaktır.
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Towarscke 10 yıl
Benim orda baz aldigim deger Triple SLI ve Crossfire modu icin oyun icini guc cekimi kasitli...

oyunda sen bu ekran kartlarini ve islemciyi %100 kullaniyor musun...? ben kullandigini varsayarak soyluyorum... 2000watt surekli cekmedigini bende biliyorum gayet.. hadi 30ytl olsun diyim...?

ya bana kalsa tabiki 130watt bir islemci derim...
bide uzerine crossfire 2 adet 4870x2 koyarim..
ddr3 derim 3 adet
4 adet harddisk
1 adet blueray
bir adet PCIex ses karti
iki adet 120lik bir adet 80'lik fan koyarim...

Outervision bu sisteme 907watt diyor... full yukte iken.. ama herseyi maksimum zorladigimizi varsayiyorum...

130watt islemci
3 adet SLI
6adet DDr3
4 adet harddisk
1 adet blue ray
bir adet PCIex ses karti
4 adet 120fan

1000watt anca...27ytl diyelim o zaman biz buna.. dogru demissin... "..." oldum.. gercekten hava olsun diye 2000wattlik alet komuslar herlade... ama tabi Nehalem'in bide turbo modu oldugunu da unutmamak lazim gelir.
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M1A2Abrams 10 yıl
kredi kartına kaç taksit bu :D:D:D:D:D
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SnRkRkMn 10 yıl
ama bu harbi bizi maddi anlamca aşar ezer geçer be
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Towarscke 10 yıl
Elektrik Kurumu'nda hissesi olan varmi?
varsa bende bir kac sistem yapayim da para bize geri donsun... 2kw/s

gunde 6 saat kullanilsa ve oyun oynansa gunde 12kw (cumartesi/pazar'i ayni sekilde sayiyorum) ayda 360kw eder... elektrigin kw/saat birim fiyati 0,154911 ytl... oda eder sana 58ytl..
normal bir aile luks yasiyorsa zaten 80-90ytl gibi elektrik faturasi gelir ki, zaten anca boyle bir aile alir bu bilgisayari.. toplam tahmini faturaborcu 150ytl olabilir. Netini de eklemeyelim, cunku bunun vergisi var bilmem nesi var..

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MrPerFormance 10 yıl
Trafo gibi olmuş :D
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santanio 10 yıl
yeni x58 boardlara nvidia engeli kalktı
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Trecc11 10 yıl
2000w vay be
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::_Kosov@lı_:: 10 yıl
Haber için teşekkürler.bu kasa bizi aşar içindekileri saymıyorum!!
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Buna 25000$ çeker şimdi asus ki o kadar para bağlanmaz bilgisayara... 5 yıl sonra 4tb bize 4gb kadar küçük gibi gelicek 12 gb ram şu anki 512mb ram seviyesinde gibi gözükücek...
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