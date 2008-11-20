Asus ROG serisine Nehalem tabanlı oyuncu bilgisayarı ekliyor

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Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler için hazırladığı X58 yonga setli anakartlarıyla gündemde olan Asus, ROG serisi oyuncu bilgisayarlarına Nehalem tabanlı yeni bir model daha ekliyor. ROG CG6190 kod adlı yeni masaüstü bilgisayar gücünü Core i7 serisi işlemcilerden ve Asus üretimi X58 yonga setli anakarttan alıyor.

Bütçe ve tercihe göre Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistemle birlikte 12GB DDR3 bellek desteği sunulmakta. Yine 4TB'a kadar depolama opsiyonu ile gelen ROG serisi yüksek performans bilgisayarınd Nvidia'nın GeForce GTX 200 serisi ile Triple SLI veya AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 ile Crossfire X kurulumları yapabilmek te mümkün.

Biometrik parmak izi okuyucusu, 2000 watt'lık güç kaynağı ve SupremeFX X-Fi gibi özelliklere de sahip olan sistemin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.